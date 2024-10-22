Teknolojiyi kullanarak rahatlamanın yolları

Uyku uygulamaları
İyi bir gece uykusu, gününüzü fark ettiğinizden daha fazla iyileştirebilir. Size genel olarak daha fazla enerji vermenin yanı sıra, uygun dinlenme, kaygıyı hafifletmeye ve ruh halinizi iyileştirmeye yardımcı olabilir. Bazı popüler uygulamalar uyku alışkanlıklarınızı takip etmenize yardımcı olurken, bazıları da uyumanız için mükemmel ortamı sağlamak amacıyla beyaz gürültü çalar.
Referanslar:
"Top 5 Ways to Relax With Technology". Şuradan alındı: https://www.teammidwest.com/internet/help-with-your-mec-service/guides-tutorials/top-5-ways-to-relax-with-technology/
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