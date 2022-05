Friend zone nedir?

Hiç olmak istemediğiniz zaman kendinizi "friend zone" (arkadaşlık bölgesinde) buldunuz mu? Bu terim, bir kişinin arkadaştan daha fazla olmak istediği ve diğerinin istemediği karşı cinsten arkadaşlar için kullanılır. Bir ilişki isteyen kişi, arkadaşlıklarını bitirmek yerine, genellikle arkadaşlarının onlarla daha farklı bir şekilde ilgilenmediğini kabul etmek zorunda kalır.

Bazen bu, bir arkadaşın ilgisini diğerine açtıktan sonra kendiliğinden gelişen bir sürece dönüşür. Hisler besleyen taraf genellikle iltifatlar eşliğinde teklifi geri çevirir, bunun yerine sadece arkadaş kalmayı tercih eder. Friendzone, bir kişide romantik duygular olabilirken, diğer kişide böyle bir duygu olmaması anlamına gelir. Bu durumda sıkışıp kalmak rahatsız edici olabilir ve her iki arkadaş da bunu doğru bir şekilde yapmazsa arkadaşlığı da sonlandırabilir.

Friendzone tehlikeli olabilir

Friendzone genellikle bir arkadaşın diğer arkadaşa gizlice âşık olduğu ve ardından mucizevi bir şekilde o kişinin kalbinin değiştiği ve ikisinin âşık olduğu romantik komedilerin konusunun bir parçasıdır. Tabii ki de bu güzel bir senaryo olsa da gerçek hayatta işler pek de öyle yürümüyor. Başka bir deyişle, sizi sevmeyen birini sevdiğiniz için hayal kırıklığına uğrayabilir ancak ilişkinin değişmeyeceğini kabul edebilir ve sağlıklı sınırlar belirleyebilirsiniz.

Eyvah, arkadaşım benden hoşlanıyor!

Eğer bir arkadaşınız size karşı duygular besliyorsa, bu duyguları incitmemek ve arkadaşlığınız en sağlıklı bir şekilde sürdürmek için karşı tarafa belli etmeniz gereken bazı şeyler var. Arkadaşlığınızın bitmesinden korkarak olmayacak şeyler için umut vermek ise yapılmayacaklar listesinin başında geliyor. Her iki taraf için de en sağlıklısı, aranızda romantik bir ilişki olmayacağının ve bunun zamanla değişebilecek bir ihtimal olmadığının netleştirilmesi olacaktır.

Kısacası, böyle bir durumdaysanız arkadaşınızı yönlendirmeyin. Etrafınızda size karşı hisleri olduğunu bildiğiniz bir arkadaşınızın olması bir anlamda sizin kalbinizi okşayabilir ancak aynı şekilde hissetmiyorsanız, onlara romantik bir şekilde bir araya gelme konusunda yanlış umut verecek hiçbir davranışı teşvik etmemelisiniz. Kendinizi yalnız hissettiğiniz zamanlar olabilir ve bir arkadaşınızla takılmak kolay bir çözüm gibi görünebilir, ancak bunun şimdi ve gelecek yıllarda arkadaşlığınız için iyi bir seçim olduğundan emin olmak için bir kez daha düşünün.

Eyvah, arkadaşımdan hoşlanıyorum!

Eğer siz bir arkadaşınıza romantik bir ilgi duyuyorsanız, arkadaşınızın bir gün duygularını değiştirebileceği umuduyla hayatınızı hiçbir şekilde askıya almayın. Arkadaşınızın sizinle bir ilişki istemediği gerçeğini kabul edin ve isteyen birini bulmak için devam edin. Duygularınızı yenmek için arkadaşınızdan biraz uzaklaşmanız gerekebilir.

Friendzone'da olduğunuzu nasıl anlarsınız?

Bir arkadaşınıza karşı hisleriniz varsa ve konuyu onunla açmaya cesaret edemediyseniz (çünkü romantik duygularınız olduğunu kabul etmek bile arkadaşlığınızı değiştirebilir) arkadaşınızın nasıl davrandığına ve ne söylediğine dikkat edin. Arkadaşınız sizinle romantik olarak ilgilenmiyorsa şunları duyabilirsiniz:

"Seninle konuşmak çok kolay."

"Seninle takılmayı gerçekten seviyorum."

"Bana ayarlayabileceğin birini tanıyor musun?"

"Seni kardeşim olarak görüyorum."

"Sana şu arkadaşımı ayarlamalıyım, çok yakışırsınız."

Sağlıklı arkadaşlıkların sınırları vardır ve bu ilişkiler sizi iyi hissettirir. Asla belirli bir şekilde davranmanız veya olmayacak bir şey için umut beslemeniz gerektiğini düşünmemelisiniz. Filmlerden farklı olarak, cinsel gerginlik veya uygunsuz davranış olmadan ilerleyen platonik arkadaşlıklar vardır. Friendzone kontrol edebileceğiniz bir şeydir, bu yüzden kendinizi bir yerde sıkışıp kalmış hissetmenize gerek yok.

