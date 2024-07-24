Fırat Çelik kimdir?

F\u0131rat \u00c7elik 25 Mart 1981 tarihinde Almanya'da d\u00fcnyaya geldi.. F\u0131rat \u00c7elik'in profesyonel tiyatro kariyeri 2006 y\u0131l\u0131nda y\u00f6netmen Thierry Harcourt ile yollar\u0131n\u0131n kesi\u015fmesiyle ba\u015flad\u0131. Harcourt'un sahneye koydu\u011fu, Anthony Burgess'in roman\u0131ndan uyarlanan Otomatik Portakal oyununda Fred rol\u00fcn\u00fc \u00fcstlenen \u00c7elik; 2007'de Comédie de Paris tiyatrosu ekibine kat\u0131larak Jean-Georges Tharaud taraf\u0131ndan sahneye koyulan Effets Secondaires oyununda Kevin rol\u00fcn\u00fc canland\u0131rd\u0131.. F\u0131rat \u00c7elik ilk uzun metraj sinema filmini 2009 y\u0131l\u0131nda y\u00f6netmen Philippe Lioret'nin Welcome filmiyle ger\u00e7ekle\u015ftirdi. Vincent Lindon'un ba\u015frol\u00fcnde oynad\u0131\u011f\u0131 filmde k\u00fc\u00e7\u00fck bir rol \u00fcstlendi.. Berlin'de d\u00fcnya pr\u00f6miyeri yap\u0131lan film ayn\u0131 y\u0131l \u0130stanbul Film Festivali'nin de a\u00e7\u0131l\u0131\u015f filmi olarak se\u00e7ildi. Bu vesileyle hayat\u0131nda ilk defa \u0130stanbul'a gelen F\u0131rat \u00c7elik geli\u015finin hemen ard\u0131ndan teklifleri de\u011ferlendirerek birka\u00e7 ay sonra T\u00fcrk televizyonlar\u0131 i\u00e7in \u00e7ekilen K\u0131\u015f Masal\u0131 dizisinde ba\u015frol oynad\u0131.. F\u0131rat \u00c7elik, Fatmag\u00fcl'\u00fcn Su\u00e7u Ne? adl\u0131 dizi ile T\u00fcrk televizyonlar\u0131nda pop\u00fclaritesini art\u0131rd\u0131.. Sonras\u0131nda 20 Dakika, Firuze, G\u00f6n\u00fcl \u0130\u015fleri, Poyraz Karayel, Yal\u0131 \u00c7apk\u0131n\u0131, Kud\u00fcs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizilerinde rol ald\u0131.. \u015eu s\u0131ralar Show TV'nin be\u011fenilen dizisi K\u0131z\u0131lc\u0131k \u015eerbeti'nin yeni sezonuna kat\u0131laca\u011f\u0131 konu\u015fulan F\u0131rat \u00c7elik'in Instagram'\u0131ndan kareler.... . . . . . .
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