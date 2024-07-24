Fırat Çelik kimdir?

Berlin'de dünya prömiyeri yapılan film aynı yıl İstanbul Film Festivali'nin de açılış filmi olarak seçildi. Bu vesileyle hayatında ilk defa İstanbul'a gelen Fırat Çelik gelişinin hemen ardından teklifleri değerlendirerek birkaç ay sonra Türk televizyonları için çekilen Kış Masalı dizisinde başrol oynadı.