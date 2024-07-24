Fırat Çelik kimdir?

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda diziye katılacağı duyurulan ve dizide Cemal karakterini canlandıracak olan Fırat Çelik'in Instagram hesabını karıştırdık!

Yaşam
Giriş: 24 Temmuz 2024 11:35 Güncelleme: 24 Temmuz 2024 11:37
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  • Fırat Çelik 25 Mart 1981 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi.

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  • Fırat Çelik'in profesyonel tiyatro kariyeri 2006 yılında yönetmen Thierry Harcourt ile yollarının kesişmesiyle başladı. Harcourt'un sahneye koyduğu, Anthony Burgess'in romanından uyarlanan Otomatik Portakal oyununda Fred rolünü üstlenen Çelik; 2007'de Comédie de Paris tiyatrosu ekibine katılarak Jean-Georges Tharaud tarafından sahneye koyulan Effets Secondaires oyununda Kevin rolünü canlandırdı.

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  • Fırat Çelik ilk uzun metraj sinema filmini 2009 yılında yönetmen Philippe Lioret'nin Welcome filmiyle gerçekleştirdi. Vincent Lindon'un başrolünde oynadığı filmde küçük bir rol üstlendi.

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  • Berlin'de dünya prömiyeri yapılan film aynı yıl İstanbul Film Festivali'nin de açılış filmi olarak seçildi. Bu vesileyle hayatında ilk defa İstanbul'a gelen Fırat Çelik gelişinin hemen ardından teklifleri değerlendirerek birkaç ay sonra Türk televizyonları için çekilen Kış Masalı dizisinde başrol oynadı.

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  • Fırat Çelik, Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizi ile Türk televizyonlarında popülaritesini artırdı.

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  • Sonrasında 20 Dakika, Firuze, Gönül İşleri, Poyraz Karayel, Yalı Çapkını, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizilerinde rol aldı.

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  • Şu sıralar Show TV'nin beğenilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonuna katılacağı konuşulan Fırat Çelik'in Instagram'ından kareler...

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