Filenin Sultanları'nın başarıları ve hikayeleri

Eda Erdem Dündar

Eda Erdem Dündar, Türk voleybolunun en önemli isimlerinden ve uzun yıllardır Filenin Sultanları'nın kaptanı. 2005 yılında A Milli Takım forması giymeye başlayan Erdem, 300'ün üzerinde kez milli formayı giyerek takımın en deneyimli oyuncularından biri oldu. Kaptanlığını yaptığı Filenin Sultanları ile 2023 Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası şampiyonluklarının yanı sıra, 2025 Dünya Şampiyonası'nda tarihinde ilk kez finale yükselen Türkiye kadrosunun önemli parçalarından biri oldu. Türkiye, 2025 Dünya Şampiyonası'nı gümüş madalyayla tamamladı ve Erdem turnuvanın En İyi Orta Oyuncusu seçildi.

Eda Erdem'in bireysel kariyerindeki en dikkat çekici rekorlardan biri ise Avrupa Şampiyonası'nda dört kez üst üste En İyi Orta Oyuncu seçilmesi. 2015, 2017, 2019 ve 2021 Avrupa Şampiyonalarında bu ödülü kazanarak bu başarıya ulaşan ilk voleybolcu oldu. Ayrıca 2018 ve 2021 Milletler Ligi'nde de turnuvanın en iyi orta oyuncusu seçildi. Kısacası Eda Erdem; kaptanlığı, istikrarı, blokları ve uzun milli takım kariyeriyle yalnızca Filenin Sultanları'nın değil, Türk voleybol tarihinin sembol isimlerinden biri.