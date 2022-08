Eyvah, anne-babam yaşlanıyor!

Bir çocuğun gözünde ebeveyn, temiz bir çevre sağlamaktan şefkatli bir sarılma sunmaya dek her şeyi yapan, yapabilen ve bunu sonsuza dek sürdürebileceği düşünülen biri olabilir. Çocuk, artık çocuk olma yaşını geçtiğinde dahi evlat olma sıfatını sürdürür ve ebeveyn beklentileri çoğu zaman daha hafif bir hal almaz. Nitekim ilerleyen zaman bu yeteneklerden bazıların el koyabilir.

Bir çocuğun gözünden her zaman her şeyi başarabileceklerine inandıkları ebeveynlerinin artık günlük yaşam aktivitelerinde dahi zorlandıklarını görmek ve kabul etmek pek de kolay olmayabilir. Yaşam döngüsünün farkında olmanın da ötesinde konu ebeveynler olduğunda, zamanın bir şekilde istisna yapacağına dair bir inanç olabilir. Zamanın izleri artık gözden kaçamayacak bir noktaya ulaştığında, evladın içindeki çocuk, büyük bir kaygı hisseder ancak bir yetişkin olarak bununla nasıl başa çıkacağını da öğrenmesi gerek.

Zamanın istisnası olmaz

Anne babanın yaşlandığını izlemek, hayatın kaçınılmaz olarak zorlayıcı ve yürek burkucu bir parçasıdır. Anne-babanın yaşlandığını ve bir gün ortalarda olmayacağı gerçeğini reddedilemeyecek kadar acı bir şekilde oradadır. Böyle bir durumda hüznü yok etmek mümkün olmasa da acıdan saklanmanın, inkâr etmenin, kaçınmanın veya yumuşatmanın yollarını aramak gerekir. Durumun gerçeğinden kaçınmak bize geçici bir sığınak sağlayabilir, ancak anne baba olmadan devam eden hayatın katı gerçekliğini ertelemek pek mümkün değil.

Yaşlanma gerçeğiyle başa çıkmak için ne yapılır?

1- Yaşam döngüsünün nasıl çalıştığını kabul edin

Hayatın olduğu yerde, ölüm de vardır. Bu, acı verici bir gerçek olabilir ama kesinlikle kabul etmemiz gereken bir şey. Yaşayacağız ve öleceğiz. Bir ebeveyni kaybetmek, yaşam döngüsünün bir sonraki parçasıdır.

2- İyi bir bakıcı olun

Hayatı boyunca bakım veren taraf olan ebeveynler, şimdi denklemin karşı tarafına geçiyor. Bebekken geçirdikleri uykusuz gecelerden, hayal kırıklığı yaşadığınızda duygusal destek olmaya kadar, fiziksel ve duygusal sağlığınızın yolunda gitmesini sağladılar. Şimdi, onlara mükemmel bakıcılar olma sırası sizde.

3- Duygularınızı açığa çıkarın

Anne babanızın yaşlandığını görme kaygısı ve bu konuda hiçbir şey yapamamanın çaresizliği ruh sağlığınızın bozulmasına neden olabilir. Ve bu yüzden arada bir bu olumsuz duyguları sisteminizden dışarı atmanız gerekir. Stresli durumlarda size ne iyi geliyorsa, bunu yapmak için vakit ayırmalısınız. Onlara bakabilmek için önce kendinize bakabilmeniz gerekiyor.

4- Her anı kutlayın

Ailenizin bir gün orada olmayacağı gerçeğine takılıp kalmak yerine 'şimdi'ye konsantre olmak için elinizden geleni yapmalısınız. Burada ve yanınızdalarken, onlarla yaşadığınız her anı kutlayın. Minnetinizi ve şefkatinizi ortaya koyun ve karşılık beklemeyin.

5- Onları daha iyi tanımanın zamanı geldi

Gençken, ebeveynleri otorite figürler olan ve her şeyi bilen varlıklar olarak görebilirsiniz. Çoğu zaman onların da kendi özlemleri, hobileri ve yaşam deneyimleriyle insan olduklarını fark edilmez. Şimdi onları daha insani bir düzeyde tanımak için doğru zaman olabilir. Onları daha da yakından tanıyın. Onların dünyasında neler olup bittiğine kulak verin. Kendi duygularınızı, yorumlarınızı veya varsayımlarınızı onlara yansıtmayın. Açık uçlu sorular sorun ve ardından dinleyin.

6- Sadece onlar için orada olun

Ebeveynleriniz asla yardımınıza ihtiyaçları olduğunu söylemeyebilir, ancak size ihtiyaçları olduğunda yanlarında olmanız önemlidir. Yardım istemekte zorlanıyorlarsa, aralarından seçim yapmaları için birkaç çoktan seçmeli seçenek sunun. Yardım ettiğinizi bilmek zorunda değiller. Bu bir güç kavgası değil, şefkat gösterisi.

Bir evlat olarak, ebeveynlerinizin zaman karşı yıprandığını ve acı gerçeğin yaklaşmakta olduğunu hissetmek birçok şekilde yıpratıcı olabilir. Herkes bu duyguyu farklı bir şekilde deneyimler ve hissettiğiniz tüm karmaşık duyguların bir haklılığı olabilir. Böyle zor durumlarda hissettiklerinizin için kendinizi suçlamak yerine duygusal destek almanın yollarını arayın. Bu bir dost, benzer durumdaki biri veya bir profesyonel olabilir.

Referans: Grace Bains. “Watching your parents get old and frail isn’t easy. Here’s how you can come to terms with it” Şuradan alındı: https://www.healthshots.com/mind/emotional-health/watching-your-parents-get-old-and-frail-isnt-easy-heres-how-you-can-come-to-terms-with-it/ (21.08.2020).