Evlat sevgisinin aşırısı olur mu?

Hiçbir şey sevgisizlik kadar yaralamayacak olsa da sevginin bile aşırısı zarar verebilir. Sevgisini zapt edemeyen ebeveynler, çocuklarının gelişiminin önündeki en büyük engel olabilir...

Evlat sevgisinin aşırısı olur mu?
Anne - Baba
Giriş: 24 Ocak 2023 13:28
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Bir çiçek beslediğinizi ve onu çok sevdiğinizi düşünün. Ona olan sevginiz kadar su verirseniz, çiçeğinizi öldürürsünüz! Kontrol edilemeyen bu sevgi, iyi bir niyetle de olsa zarar verici bir hale gelebilir ve konu çocuğunuz olduğunda da durum pek farklı değildir. Çocukların gelişmek için yetiştirilmeye ihtiyaçları vardır, ancak aşırıya kaçan bu yetiştirilme, çocuklukta aşırı müsamaha haline gelebilir. Başta iyi bir şey gibi görünse de aşırıya kaçan bu yetiştirilme tarzı çocukları başarılı ve özgüven sahibi olmaktan alıkoyar.


Çocuk neye ihtiyaç duyar?

Bir çocuk, yaşamak ve büyümek için en az fiziksel ihtiyaçları kadar duygusal bir desteğe de ihtiyaç duyar. Bir çocuğu yetiştirmek, bu ihtiyaçlar için sağlanan tüm yollardır: sevgi, temas, sıcaklık, dikkat, destek, teşvik, tanıma ve karşılık verme… Aşırı ilgi ve düşkünlük, daha iyisini yaratmamanın da ötesinde, boğucu bir bakım türüdür. Çocuğu benmerkezci ve şımarık olma riskine sokar ve aynı zamanda onun yetkinleşmesini de engeller.


Aşırı evebeynlik mümkün mü?

Helikopter veya aşırı ebeveynlik terimi, çocukları için çok fazla şey yaparak, onları boğan ebeveynler için kullanılır. Hep iyi niyetle, çocuk için en iyisini istemek ve çocuklarının başarısız olmasını veya hayatın normal bir parçası olan hoş olmayan duygular yaşamasını istememek zarar verici bir şey gibi durmasa da, çocuğun sağlıklı bir yetişkin olmasının önüne geçebilir.


Helikopter ebeveynlik çocuğunuzun yaşamına nasıl zarar verebilir?
Helikopter ebeveynlik çocuğunuzun yaşamına nasıl zarar verebilir?

Aşırı ebeveynlik neye yol açar?

Oldukça ilgili ebeveynlere sahip çocuklar, bir şeylerin başkaları tarafından yapılmasına alıştığından; iletişim, kişilerarası ilişkiler, ev yönetimi, zihinsel ve kişisel sağlık becerileri, karar verme yeteneği, para ve zaman yönetimi kapasiteleri, sorumluluk gibi bazı konularda eksik kalabilir ve aynı zamanda; depresyon, anksiyete gibi ruh sağlığı sorunlarına ve bağımlılıklara daha yatkın olabilir.


Aşırı bir ebeveyn olduğunuzun işaretleri

Bir dakikanızı ayırın ve çocuğunuzla nasıl etkileşim kurduğunuzu düşünün. Aşağıdakilerden herhangi birini düzenli olarak yapıyorsanız, muhtemelen çocuğunuzun üstüne gereğinden fazla düşüyorsunuz ve bu da gelecekte sorunlara yol açabilir.

  • Çocuğunuzun savaşlarını siz veriyorsunuz.

  • Okul ödevlerini onlar için yapıyorsunuz.

  • Öğretmenlerine çok fazla müdahale ediyorsunuz.

  • Kendi evinizde hizmetçisiniz.

  • Onları çok fazla korumaya çalışıyorsunuz.

Çocuklarınızı aşırıyor seviyor olmak mümkün mü? Evet, bir şeyi çok sevebilirsiniz ve bu ona zarar verebilir. Çocukların ilgiye ihtiyacı vardır ve bu olmadan gelişemezler ancak çocuklar aşırı ilgiye maruz kaldıklarında, aşırı korunup boğulduklarında, aşırı bir müsamaha altında şımarık ve yetersiz yetinilenlere dönüşebilirler. İyi niyetli bu aşırı ilgi, çocukları başarılı ve özgüven sahibi olmaktan alıkoyabilir.


Referans:

David J. Bredehoft. "Can You Love Your Children Too Much?". Şuradan alındı: https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-age-of-overindulgence/202212/the-difference-between-nurture-and-overnurture (07.01.2023).


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