Evde yetiştirmesi kolay bitkiler

Süs bitkisi olarak çok yaygın kullanılır. Direkt güneş ışığı bitkiye zarar verir. Hiç güneş almazsa da yaprakları soluk kalır. Biraz ışık alacağı bir yerde durabilir. Toprak yüzeyi kurudukça bol su ile sulanır.
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Kurdele çiçeği
Gölgede rahatça gelişebilen bir bitkidir. Toprağı kurudukça dinlendirilmiş su ile sulanır. Susuz kalmaya dayanıklıdır, sulamayı unutsanız bile küsmez.
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Barış çiçeği
Daha çok ilkbaharda olmak üzere yılda üç kere çiçek açabilir. Güneş ışığını direkt sevmez, az ışık alması yeterlidir. Havadar ortama ihtiyaç duyar. Yazın sık sulanır, kışın çok sık sulamaya gerek yoktur.
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Çin herdemyeşili
Çok bakım gerektirmez, ilk defa bitki bakacak kişilerin tercih edebileceği bir bitkidir. Gölge bitkisidir, az ışıkla daha iyi yetişirler. Toprağın nemine bir çubuk ya da parmak yardımıyla bakıp kuru ise sulamak doğrudur.
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Paşa kılıcı
Gölgede rahatlıkla gelişebilir. Çok sulamak bu çiçeği öldürür, toprak yarıya yakın kurudukça sulanmalıdır. Kuraklığa ve susuzluğa aşırı dayanıklıdır.
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