Evde yetiştirmesi kolay bitkiler

Çin herdemyeşili

Çok bakım gerektirmez, ilk defa bitki bakacak kişilerin tercih edebileceği bir bitkidir. Gölge bitkisidir, az ışıkla daha iyi yetişirler. Toprağın nemine bir çubuk ya da parmak yardımıyla bakıp kuru ise sulamak doğrudur.