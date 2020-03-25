Evde yetiştirmesi kolay bitkiler

Işık seven ve ışık sevmeyen bu bitkileri yetiştirmek çok kolay!

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    Işık sevmeyen bitkiler

     

    Dua çiçeği

    Süs bitkisi olarak çok yaygın kullanılır. Direkt güneş ışığı bitkiye zarar verir. Hiç güneş almazsa da yaprakları soluk kalır. Biraz ışık alacağı bir yerde durabilir. Toprak yüzeyi kurudukça bol su ile sulanır.

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    Kurdele çiçeği

    Gölgede rahatça gelişebilen bir bitkidir. Toprağı kurudukça dinlendirilmiş su ile sulanır. Susuz kalmaya dayanıklıdır, sulamayı unutsanız bile küsmez.

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    Barış çiçeği

    Daha çok ilkbaharda olmak üzere yılda üç kere çiçek açabilir. Güneş ışığını direkt sevmez, az ışık alması yeterlidir. Havadar ortama ihtiyaç duyar. Yazın sık sulanır, kışın çok sık sulamaya gerek yoktur. 

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