Sakura çiçeği hakkında bunları biliyor musunuz?

Yaşamın ihtişamının, kırılganlığının ve faniliğinin simgesi
Sakura ya da diğer ismiyle kiraz çiçeği, Japonya'nın ulusal simgelerinden biri olarak bilinir. İsminin aksine kiraz meyvesiyle hiçbir ilgisi olmayan ağaç, bir süs bitkisidir. Baharın müjdecisi Sakura, yenilenmeyi simgeler. Bu güzel çiçeklerin açtığı dönem Japonya'da kutsal olarak kabul edilir. Sakura açtıktan kısa bir süre sonra, yaklaşık iki hafta içinde, çiçekleri dökülmeye başlar. İnsana her şeyin gelip geçiciliğini, yaşamla ölümün iç içe olduğunu hatırlatır bir bakıma.
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