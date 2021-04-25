Sakura çiçeği hakkında bunları biliyor musunuz?

Artık bir insan olan ağaç, bir gün bir dere kenarında gezinirken güzeller güzeli bir kıza rastlar, bu kızın adı Sakura'dır. Kendini Yohiro olarak tanıtan ağaçla aralarında harika bir dostluk oluşur. Ağaç, Sakura'yı tanıdıkça ona aşık olur ve bir gün ona olan aşkını ve diğer tüm gerçekleri itiraf eder. Sakura onun yakın zamanda ölecek olan bir ağaç olduğunu öğrenince çok şaşırır ve üzüntüyle kaçınılmaz sonu beklemeye başlarlar.