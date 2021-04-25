Sakura çiçeği hakkında bunları biliyor musunuz?

Tüm yıl boyunca sadece iki hafta boyunca çiçek açan Sakura yeniden doğuşu, faniliği ve ihtişamı simgeliyor. Japon kültürü için oldukça önemli olan Sakura'nın isminin ardında ise bir aşk hikayesi gizli.

Yaşam
25 Nisan 2021 Pazar

  • Yaşamın ihtişamının, kırılganlığının ve faniliğinin simgesi

    Sakura ya da diğer ismiyle kiraz çiçeği, Japonya'nın ulusal simgelerinden biri olarak bilinir. İsminin aksine kiraz meyvesiyle hiçbir ilgisi olmayan ağaç, bir süs bitkisidir. Baharın müjdecisi Sakura, yenilenmeyi simgeler. Bu güzel çiçeklerin açtığı dönem Japonya'da kutsal olarak kabul edilir. Sakura açtıktan kısa bir süre sonra, yaklaşık iki hafta içinde, çiçekleri dökülmeye başlar. İnsana her şeyin gelip geçiciliğini, yaşamla ölümün iç içe olduğunu hatırlatır bir bakıma.

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  • Japonya'nın büyük bir çoğunluğunda Nisan ayında açmaya başlayan kiraz çiçekleri 1200 yıldır ilk defa bu sene 26 Mart tarihinde açmaya başladı. Uzmanlar bu durumun iklim değişikliğinden kaynaklandığını belirtti. 200'den fazla çeşidi olan Sakura Japonya dışında Nepal, Hindistan, Pakistan, İran ve birçok Avrupa ülkesinde de yetişiyor. Ülkemizde de Sakura'ya rastlamak mümkün. Özellikle İstanbul Sarıyer Japon Bahçesi'nde insanın içini açan bu çiçeklerden görebilirsiniz.

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  • Bir aşk hikayesi: Sakura efsanesi

    Antik Japonya'da savaş zamanı zorluklar çeken halkın içinde umutlar yeşertmeyi sağlayan bir orman vardır. Bu ormanın içinde kokusuz, hiç çiçek açmayan bir ağaç bulunur. Bu ağaç o kadar yalnızdır ki yanından ne bir hayvan geçer ne de çevresinde tek bir ot biter. Günlerden bir gün içi hayat dolu olsa da yaşlı görünen bu ağacın yanına bir peri gönderilir.

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  • Bu peri ağacın güzelleşmesini istemektedir ve ona 20 yıl etki edecek bir sihir yapar. Ağaç kendini insan kalbinin hissettiği gibi hisseder ve perinin sihri sayesinde ne zaman isterse bir bitkiye ya da insana dönüşebilecektir. Ancak 20 yıl içinde canlılığa ve parlaklığa kavuşmazsa aniden ölecektir. Ağaç ne yaparsa yapsın yıllar boyunca çaresizlikten kurtulamaz fakat bir gün insan olmaya karar verir.

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  • Artık bir insan olan ağaç, bir gün bir dere kenarında gezinirken güzeller güzeli bir kıza rastlar, bu kızın adı Sakura'dır. Kendini Yohiro olarak tanıtan ağaçla aralarında harika bir dostluk oluşur. Ağaç, Sakura'yı tanıdıkça ona aşık olur ve bir gün ona olan aşkını ve diğer tüm gerçekleri itiraf eder. Sakura onun yakın zamanda ölecek olan bir ağaç olduğunu öğrenince çok şaşırır ve üzüntüyle kaçınılmaz sonu beklemeye başlarlar.

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  • Sakura, Yohiro'nun ölmesini istememektedir. Ona onu ne kadar sevdiğini, içinden geçenleri tüm samimiyetiyle anlatır. Bu esnada peri belirir ve Sakura'ya iki seçenek sunar: Ya Yohiro insana dönüşecektir ve Sakura'yla insan olarak hayatlarına devam edeceklerdir ya da Sakura bir ağaç olacaktır. Sakura etrafındaki tüm olumsuzlukları ve savaşı düşünür, ağaç olmaya karar verir. İki aşığın birbirine kavuşmasının ardından Sakura ağaçları artık hiç olmadıkları kadar güzel kokmaya başlar...

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  • Sakura festivali Hanami

    Kiraz çiçeklerinin açmasıyla birlikte Japonya adeta bir bayram havasına bürünüyor. Halk Sakura ağaçlarının altında birlikte zaman geçiriyor ve aynı zamanda tapınaklarda da bu festival kutlanıyor. Festivale özel yemekler Dante ve Bengo yeniliyor ve Sake içiliyor. Bu dönemde yine Sakura temalı ürünler satışa çıkıyor. Sakura festivali ülkenin turizmi açısından büyük önem taşıyor.

    Hazırlayan: Dilara Koru

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  • Şimdi sizi en güzel Sakura manzaralarıyla baş başa bırakıyoruz...

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