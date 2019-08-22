Evde doğan bebeklerin bakterileri daha sağlıklı

Yapılan araştırmalar evde doğum ile dünyaya gelen bebeklerin sindirim sistemindeki bakterilerin daha sağlıklı olabileceğini öngörüyor.

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Evde doğan bebeklerin bakterileri daha sağlıklı

Scientific Reports'ta yayınlanan bir araştırmaya göre, evde doğan bebekler bağırsaklarında ve dışkılarında gelişen bağışıklık ve metabolizmalarını etkileyebilecek bakteriler daha çeşitli ve daha sağlıklı olabiliyor.

 

Mikrobiyata, yani yararlı bakteri toplulukları, son yıllarda özellikle bilim dünyasının ilgisini çekiyor. ‘İkinci beyin’ olarak adlandırılan mikrobiyatanın genel sağlığımız üzerindeki etkileri çok çeşitli.

 

Evde doğan bebeklerin hastanede doğanlara kıyasla, doğumdan sonra en az bir ay boyunca daha sağlıklı ve çeşitli bir mikrobiyata geliştirdiği biliniyor. Bunun sebebini anlamak, hayatın ilerleyen dönemlerinde çeşitli hastalıkların önlenmesine yardımcı olabilir. Mikrobiyom; obezite, diyabet, astım ve bağırsak iltihabı bozuklukları gibi kronik hastalıkları önleyen trilyonlarca bakteri, mantar ve vücudumuzda yaşayan virüslerden oluşur. Anneden doğum sırasında bebeğe geçen mikroplar da kronik hastalıkları önlemeye yardımcı olur.

 

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Rutgers Üniversitesi-New Brunswick Biyokimya, Mikrobiyoloji ve Antropoloji Bölümünde Profesör olan Maria Gloria Dominguez-Bello, “evde doğan bebekler ile hastanede doğanlar arasındaki farkların nedeni henüz tam olarak bilinmiyor ancak hastanede erkenden yaptırılan bebek banyoları, gözlere tedbiren uygulanan antibiyotikler veya hastanenin aseptik ortamı gibi çevresel faktörlerin bu durumu etkilediği düşünülüyor” diyor.

 

Araştırmada yer alan araştırmacılar, 35 bebek ve annelerini doğumdan sonraki bir ay içerisinde takip ettiler. On dört bebek evde (dördü suda), 21'i hastanede doğdu. 35 bebeğin hepsi müdahalesiz (maternal antibiyotik tedavisi dahil değil) vajinal yolla dünyaya geldi ve sadece anne sütüyle beslendi. Tüm bebekler annelere destek veren ebeler tarafından karşılandı ve hepsi doğumun hemen ardından bebekleriyle ten tene temas etti, doğumdan kısa bir süre sonra emzirmeye başladı.

 

İlgili bir analizde, hastanede doğan 1 aylık bebeklerin dışkı örnekleri, evde doğan bebeklerle karşılaştırıldığında, epitel hücre modelinde daha fazla enflamatuar gen aktarımı tespit edildi.

 

Konunun tam olarak anlaşılabilmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Ancak yine de mevcut veriler, doğum ortamlarının bebeklerin bakteri sağlığı için iyileştirebileceğine işaret ediyor. Örneğin özellikle yüksek riskli doğumlar için hastane koşulları mümkün olduğunca ev koşullarına yaklaştırılabilir ve böylece hastanede de bebeklerin mikrobiyatasını korumak için önlemler alınabilir.

 

EVDE DOĞUM İÇİN SORUMLULUK ALMALI MI?

 

Kaynak: Rutgers Universit. (2018). Babies born at home have more diverse, beneficial bacteria, study finds. Şuradan alınmıştır: https://medicalxpress.com/news/2018-10-babies-born-home-diverse-beneficial.html?fbclid=IwAR1FRYb0ht8Ztui6H6a93GuXM-NK3VCEpIjU8aUO4ONhmWUbu-38nIcEyXM

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