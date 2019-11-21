Ev yoğurdu endüstriyel yoğurt üretimini azalttı

TÜİK verilerine göre hazır paketli yoğurt üretimi geçen seneye göre azalmış durumda. Bunda birçok kişinin artık kendi yoğurdunu yapmayı tercih etmesinin payı büyük.

2018 yılında yayınlanan verilere göre Türkiye’de yılda 22.1 milyon ton çiğ süt üretiliyor, bu sütün yalnızca 10 milyon tonu süt sanayii markaları tarafından satın alınıyor. Kalanı ise doğrudan tüketiciye ulaşıyor.

Son yıllarda daha da yaygınlaşan evde yoğurt üretimi trendi sayesinde her geçen gün daha fazla kişi kendi yoğurdunu evde kendisi yapmaya başladı. Daha sağlıklı alternatiflere yönelen tüketiciler, endüstriyel yoğurt üretiminin de azalmasına neden oldu.

Ev sütüne dönüş

13 Kasım 2019’da yayınlan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre toplanan inek sütü miktarı Eylül 2019’da, bir önceki yılın Eylül ayındaki rakamlarla kıyaslandığında %7,3 azaldı. Yine Eylül’de üretilen 112 bin 983 ton içme sütü, geçen yıla oranla %5,2 daha az üretilmiş oldu. (Kaynak1)

Yoğurt üretimi ise 101.449 ton ile Eylül 2018’e göre %6,1 azaldı. Uzmanlar bu azalmada tüketicilerin ev yoğurduna yönelmesinin payının büyük olduğunu söylüyor. Evde yapılan yoğurtlarda bağırsak sağlığını ve bağışıklık sistemini destekleyen probiyotiklerin daha fazla bulunması, eski usul ev yoğurdunu hazır satılan paketli yoğurtlara kıyasla çok daha sağlıklı bir alternatif haline getiriyor. Daha sağlıklı, daha riskli

Üreticiden doğrudan çiğ süt alıp yoğurt, ayran, peynir gibi süt ürünlerini evde kendi imkanlarımızla üretmek daha sağlıklı bir alternatif olsa da, yine de sütün yapısı gereği bazı sağlık ve hijyen koşullarına dikkat etmek gerek.

Süt, mikroorganizmaların üremesine çok uygun bir ortam oluşturduğundan dolayı çok dikkatlice işlenmesi gereken bir ürün. Alınan çiğ sütün hijyen kurallarına uygun şekilde toplandığından ve depolandığından, özellikle tazeliğinden emin olmamız şart. Güvendiğimiz bir yerden satın aldığımız çiğ sütü işlerken de hijyen standartlarına özen göstermek gerekiyor. Dikkatlice kaynattığımız sütü fokurdadıktan sonra en fazla 5 dakika kaynatmak da önemli, çünkü gereğinden fazla kaynatılan sütteki vitamin ve mineraller de kaybolabiliyor.

Kaynak1: TUİK Süt Ve Süt Ürünleri Üretim İstatistikleri. Eylül 2019. Şuradan alındı: https://ulusalsutkonseyi.org.tr/tuik-sut-ve-sut-urunleri-uretim-istatistikleri-eylul-2019-2760/

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