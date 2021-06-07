Erkek doğum kontrol yöntemleri nelerdir?

Doğum kontrolü, kadınların gebe kalmasını önleyen, gebelik olasılığını azaltan ya da istedikleri zaman çocuk sahibi olmalarına imkân veren çeşitli yöntemlerin tümüne verilen addır. Bu yöntemlerden aile planlaması amacıyla hem kadın hem de erkek faydalanabilir. Elimizde belge olmamasına rağmen eski çağlarda klasik “geri çekme”yle beraber emzirme ve âdet dönemi takibi gibi takvim yöntemlerinin kullanıldığını düşünmek mantıksız olmayacaktır. İlk çağlarda çobanlar, hayvanlarının bazı bitkilerle beslendiğinde doğurganlıklarını kaybettiğini fark etmiş. Bu bitkilerin ve daha sonra bunlardan hazırlanan karı- şımların doğum kontrolünde kullanılmaya başlandığı söylenir. Bu ve benzeri tarihi doğum kontrol yöntemlerinin, günümüzde kullanılan kimyasal ilaçlarla yapılan doğum kontrolünün temeli olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Erkekler doğum kontrol hapı kullanabilir mi?

Güncel erkek doğum kontrol yöntemlerini prezervatif kullanma, geri çekme, tüp bağlatma (vazektomi) olarak sayılabilir. ABD’de kadınlar için onaylı 15 yöntem olmasına rağmen erkeklerde sadece prezervatif kullanma ve bir cerrahi yöntem olan tüp bağlama yöntemi resmi onaylı yöntemlerdir. Son yıllarda bu iki yönteme kimyasal ilaçlarla yapılan hormonal kontrol yöntemleri ve bunların sonucu erkek doğum kontrol hapları eklenmek isteniyor.

Doğum kontrol hapları, hormonal dengesizliklere, kilo artışı gibi yan etkilere sebep oldukları için kadınların bir kısmı tarafından tercih edilmiyor. Yalnızca bu yan etkiler sebebiyle bile birçok kadın, erkeklerin kullanacağı doğum kontrol haplarının piyasaya çıkmasını dört gözle bekliyor. Ancak maalesef erkek doğum kontrol hapları günümüzde henüz istenen başarıyı yakalayamadı! Önümüzdeki 5-10 sene içinde erkek doğum kontrol haplarıyla ilgili olumlu gelişmelerin yaşanması ise muhtemel.

Erkek doğum kontrol hapları, önümüzdeki 5-10 yılın devrimi olacak!

Erkeklerin en sık kullandığı yöntem olan geri çekme yöntemi tek başına kullanıldığında, başarısızlık oranı yaklaşık %20 gibi yüksek bir değerdedir. Yani beş ilişkiden birinde gebe kalma riski olacaktır ve bu tahmin edersiniz ki ideal doğum kontrol yöntemi olarak kabul edilemez. İdeal kullanımda %98 başarı bildirilen prezervatiflerin kullanım problemleri ve hataları nedeniyle pratikte prezervatiflerin gebeliği önlemede başarı oranı %80 seviyelerine düşer. Vazektomi %1’den daha az başarısızlık oranıyla en güvenilir erkek doğum kontrol yöntemi olarak görülüyor. Fakat geri döndürülmesi oldukça zordur, bu nedenle gelecekte çocuk yapmak isteyebilecek insanlar için uygun bir seçenek değil. Alternatif erkek doğum kontrol yöntemlerinin ciddi problemleri nedeniyle önümüzdeki yıllarda erkeklerin kullanımına sunulacak bir doğum kontrol hapının çıkması ise çok yüksek ihtimal olarak görünüyor.