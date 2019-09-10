En sadık burç hangisi?

Başak

Temiz, titiz, detaycı ve analitik olan başaklar, ilişkiler konusunda da aynı hassasiyeti gösterirler. İlişkilerinde son derece vericidirler. İlişkilerini korumak için her şeyi yapmaya her şekle girmeye de hazırdırlar. Ama eğer yeterince desteklenmediklerini hissediyorlarsa o zaman başkalarıyla görüşmek de onlar için çok büyük sorun teşkil etmeyecektir. Bu arada çok sağlam yalanlar söyleyebildiklerini de unutmadan eklemek gerekir. Bir başağı aldatırken yakalamak zordur. O nedenle de genellikle sadık olarak bilinirler.