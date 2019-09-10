En sadık burç hangisi?

Hangi burç ne kadar sadık? İşte partnerinizin burcuna göre ne kadar sadık olduğunun cevabı...

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    Sadakat günümüzde önemli bir erdem. Ne yazık ki herkesten bekleyebileceğiniz bir özellik olmaktan da çok uzak. Doğduğumuz anda yıldızların gökyüzündeki konumları belli başlı karakter özelliklerini belirlediği gibi ne kadar sadık olduğunuz hakkında da fikir verebiliyor. Eğer burcunuzun veya partnerinizin burcunun ne kadar sadık olduğunu merak ediyorsanız bu yazımıza göz atmanızı öneririz.

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    Koç

    Her ne kadar koç burcu liderlik vasıflarıyla listelerde en üst sıraya yerleşse de iş sadakate geldiğinde koç listenin en alt sıralarında yer alıyor. Yeniliklerden, yeni maceralardan, heyecan yaşamaktan büyük keyif alan koç burcu ilişkilerinde de her zaman yenilik arar. Özellikle ilgisiz bırakıldığını düşündüğü zaman kaçamak yapmaya daha meyillidir. İlişki monotonlaştığında da heyecan yaşamak adına tehlikeli işlere kalkışabilir. Don Juan’ın da koç burcu olduğu rivayet edilir.

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    Boğa

    Son derece inatçı olan bu burç insanı ikili ilişkilerinde de son derece inatçıdır. Kim ne derse desin sevdiği kişiden vazgeçmez. Ciddi ilişkiler yaşamaktan asla çekinmez. Hatta işlerin ciddiye binmesi için elinden geleni de yapar. Sabit bir burç olduğundan kurduğu hayatı devam ettirme isteği de son derece yüksektir. Bu özellikleri nedeniyle boğa burcuna sadık dememiz hiç yanlış olmayacaktır.

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