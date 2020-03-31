Ellerimizi kullanarak ortaya bir yaratım çıkarmak bizlere çok büyük tatmin verir. İşte evde el becerilerinizi kullanarak ortaya çıkarabileceğiniz birçok fikir...
31 Mart 2020 Salı
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Evdeki mumlarınızı süsleyin
Bunun için ihtiyacınız olan birkaç tarçın çubuğu ve bir ip. Bir tutkal yardımıyla tarçın çubuklarını mumun etrafına yapıştırın ve iple etrafını bağlayın.
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Mum yapın
Mum yapabilmek için ihtiyacınız olan malzemeleri temin edip, istediğiniz her renkte ve kokuda mumlar yapabilirsiniz.
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Örgü örün
Örgü örme esnasında elleriniz hep aynı düzende hareket ederken kafanız oldukça rahatlar. Meditatif bir hale girmenizi sağlar. İster küçük bir atkı örmekle başlayın isterseniz bir battaniye ya da çorap...
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Tığ işi
Tığ kullanarak kendinize renkli desen desen takılar yapabilirsiniz.
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Sabun yapın
Sabun yapmak için ihtiyacınız olan birazcık araştırma. Oldukça kolay bir iş olan sabun yapımını evinizde yapabilir ve istediğiniz renk ve kokuda sabunlar elde edebilirsiniz.
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Takı yapın
Takı yapabilmek için illa ki prosfesyonel bir takı tasarımcı olmanıza gerek yok. İp ve boncuklarla kendinize sade ve rengarenk takılar yapabilirsiniz. İsterseniz sadece iplerden oluşan takılar da yapabilirsiniz.
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