El becerilerinizi geliştirecek el işleri

Ellerimizi kullanarak ortaya bir yaratım çıkarmak bizlere çok büyük tatmin verir. İşte evde el becerilerinizi kullanarak ortaya çıkarabileceğiniz birçok fikir...

  • 1
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    Evdeki mumlarınızı süsleyin

    Bunun için ihtiyacınız olan birkaç tarçın çubuğu ve bir ip. Bir tutkal yardımıyla tarçın çubuklarını mumun etrafına yapıştırın ve iple etrafını bağlayın.

  • 2
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    Mum yapın

    Mum yapabilmek için ihtiyacınız olan malzemeleri temin edip, istediğiniz her renkte ve kokuda mumlar yapabilirsiniz.

  • 3
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    Örgü örün

    Örgü örme esnasında elleriniz hep aynı düzende hareket ederken kafanız oldukça rahatlar. Meditatif bir hale girmenizi sağlar. İster küçük bir atkı örmekle başlayın isterseniz bir battaniye ya da çorap...

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