Ne işe yaradıklarını öğrenince çok şaşıracaksınız

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Bozuk paraların kenarlarındaki &ccedil;ıkıntılar 16. y&uuml;zyılda ortaya &ccedil;ıkmıştır. O zamanlarda insanlar, paraların kenarlarını kazıp fazladan para &uuml;retiyorlardı. Bunu &ouml;nlemek i&ccedil;in kenarları &ccedil;ıkıntılı paralar &uuml;retilmiş ve bu paralar &uuml;zerinden oynama yapılıp yapılmadığı daha net anlaşılmıştır.Bu y&ouml;ntemi uygulayan artık kimse olmasa da g&uuml;n&uuml;m&uuml;zde de paralar b&ouml;yle &uuml;retiliyor.
Kategori : Eğlence
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Bozuk paraların kenarlarındaki çıkıntılar 16. yüzyılda ortaya çıkmıştır. O zamanlarda insanlar, paraların kenarlarını kazıp fazladan para üretiyorlardı. Bunu önlemek için kenarları çıkıntılı paralar üretilmiş ve bu paralar üzerinden oynama yapılıp yapılmadığı daha net anlaşılmıştır.Bu yöntemi uygulayan artık kimse olmasa da günümüzde de paralar böyle üretiliyor.

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