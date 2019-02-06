Ne işe yaradıklarını öğrenince çok şaşıracaksınız

Bozuk paraların kenarlarındaki çıkıntılar 16. yüzyılda ortaya çıkmıştır. O zamanlarda insanlar, paraların kenarlarını kazıp fazladan para üretiyorlardı. Bunu önlemek için kenarları çıkıntılı paralar üretilmiş ve bu paralar üzerinden oynama yapılıp yapılmadığı daha net anlaşılmıştır.Bu yöntemi uygulayan artık kimse olmasa da günümüzde de paralar böyle üretiliyor.