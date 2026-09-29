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Güncel

Yerin 85 metre altında dev bir şehir: 20 bin kişiyi barındırabilecek yapının içinden çıkanlar şaşırtıyor

Kapadokya'nın peribacaları kadar dikkat çeken bir başka sırrı da yerin altında saklanıyor. Nevşehir'deki Derinkuyu Yeraltı Şehri, yaklaşık 85 metre derinliğe kadar uzanan yapısıyla 20 bin kişiye kadar barınma imkanı sağlayabilecek büyüklükte. Kayaların içine oyulan yeraltı şehrinde yaşam alanlarından ahırlara, depolardan ibadet mekanlarına kadar çok sayıda bölüm bulunuyor.

Giriş: 29 Eylül 2026, Salı 11:56
Güncelleme: 29 Eylül 2026, Salı 11:58
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Kapadokya'nın üzerinde günlük hayat devam ederken, toprağın metrelerce altında bambaşka bir dünya bulunuyor. Kayaların içine oyularak oluşturulan Derinkuyu Yeraltı Şehri, yalnızca birbirine bağlanan dar tünellerden oluşmuyor. İçeride yaşamın sürdürülebilmesi için oluşturulan farklı bölümler ve havalandırma sistemi, yapının ne kadar kapsamlı olduğunu ortaya koyuyor.

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YERİN ALTINDA BİR ŞEHİR NASIL KURULDU?

Derinkuyu'nun içinde günlük yaşamda kullanılabilecek birbirinden farklı alanlar bulunuyor. Ahırlar, depolar, mahzenler, yemekhaneler ve ibadet alanları, yeraltındaki yapının kapsamını gösteriyor.

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Yeraltı şehrinin bazı bölümlerinde büyük taş kapılar da bulunuyor. Bu kapılar içeriden kapatılabiliyor ve yapının korunma özellikleri arasında yer alıyor.

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ONLARCA METRE AŞAĞIDA NASIL NEFES ALDILAR?

Derinkuyu'nun en dikkat çekici özelliklerinden biri havalandırma sistemi. Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün verdiği bilgilere göre yeraltı şehrinde 55 metre derinliğinde bir havalandırma bacası bulunuyor. Bu baca aynı zamanda kuyu olarak da kullanılıyordu.

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Yaklaşık 85 metre derinliğe ulaşan yapıda havalandırma için oluşturulan bu sistem, yeraltı şehrinin dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor.

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SADECE BİR SIĞINAKTAN ÇOK DAHA FAZLASI

Kapadokya Jeopark'ın verdiği bilgilere göre Derinkuyu'nun geçmişi oldukça eski dönemlere uzanıyor. Bölgedeki ilk yeraltı yapılarının Frigler dönemine kadar uzanmış olabileceği değerlendiriliyor. Sonraki dönemlerde ise yapı genişletilerek çok katlı bir yeraltı kompleksine dönüştürüldü.

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Özellikle Bizans döneminde yeraltı şehrinin korunma amacıyla kullanıldığı belirtiliyor. Büyük taş kapılar da bu yapının savunma özellikleri arasında yer alıyor.

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BİR EVİN DUVARININ ARKASINDAN ORTAYA ÇIKTI

 

Bu dev yapının modern dönemde yeniden keşfedilmesi ise başlı başına dikkat çekici bir hikaye. Kapadokya Jeopark'ın aktardığına göre 1963 yılında bölgede yaşayan bir kişi, evindeki duvarın arkasında gizli bir oda buldu. Yapılan çalışmalar ilerledikçe bu odanın daha büyük bir tünel sistemine açıldığı ortaya çıktı.

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Bugün ziyaretçilere açık olan Derinkuyu Yeraltı Şehri, yaklaşık 85 metre derinliğe ulaşan yapısıyla Kapadokya'nın yer altında sakladığı tarihi dünyayı gözler önüne seriyor.

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*Kaynak: Kapadokya Jeopark, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü.

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