"Acaba kapıyı kilitledim mi?" diyenler dikkat! Bu davranışın nedeni ortaya çıktı

BELİRSİZLİK HİSSİ KONTROL DAVRANIŞINI TETİKLEYEBİLİYOR

2026 yılında yayımlanan bir araştırmada, obsesif kompulsif bozukluk ve/veya anksiyete bozukluğu bulunan 164 kişinin kontrol davranışları incelendi. Araştırmacılar, kişinin yaptığı bir şeyden tam olarak emin olamamasının daha uzun süren ve tekrarlanan kontrol davranışlarıyla ilişkili olabileceğini belirledi.

Araştırmaya göre kişiler, yaşadıkları belirsizlik hissini azaltmak için kapı, ocak veya benzeri şeyleri yeniden kontrol etme gibi davranışlara daha fazla başvurabiliyor.