Dünya’ya en çok benzeyen gezegen 40 ışık yılı uzakta bulundu

Bilim  insanları, Dünya’ya en çok benzeyen gezegenin 40 ışık yılı uzakta bulunduğunu açıkladı.

Dünya’ya en çok benzeyen gezegen 40 ışık yılı uzakta bulundu
Yaşam
Giriş: 15 Eylül 2025 13:00
ABONE OL

Gök bilimciler, Dünya’ya benzer özellikler taşıyan yeni bir ötegezegenin izine rastladıklarını duyurdu. James Webb Uzay Teleskobu (JWST) ile yapılan gözlemler, ‘TRAPPIST-1e’ adlı gezegenin yaşama elverişli bir atmosfere sahip olabileceğini gösterdi. 2016’da keşfedilen ‘TRAPPIST-1’ sistemi, Dünya büyüklüğünde ve kayalık yapıda yedi gezegene ev sahipliği yapıyor. Yeni veriler, TRAPPIST-1e’nin Venüs veya Mars gibi yoğun karbondioksit atmosferine sahip olmadığını, bunun yerine Dünya’daki gibi azot ağırlıklı bir atmosfer barındırabileceğini ortaya koydu.


Araştırmayı yürüten bilim insanları, JWST’nin dört farklı geçiş gözlemini inceledi. Sonuçların henüz net olmadığı, gezegenin atmosferi olduğu kadar, atmosferden tamamen yoksun çıplak kayalık bir gezegen olma ihtimalinin de bulunduğu kaydedildi. Fakat verilerin, azot açısından zengin ve az miktarda karbondioksit ile metan içeren bir atmosfer ihtimalini güçlendirdiği aktarıldı.


ABD merkezli Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) astronom Sara Seager, “TRAPPIST-1e en umut verici yaşanabilir bölge gezegenlerinden biri ve bu bulgular bizi bir adım daha ileri taşıyor” dedi.


MIT’den astrofizikçi Ana Glidden: “Artık 40 ışık yılı ötedeki Dünya büyüklüğünde gezegenlerin atmosferlerini inceleyebiliyoruz. Bu, yeni bir keşif çağının başlangıcı” ifadelerini kullandı.


Araştırmacılar, önümüzdeki dönemde yapılacak JWST gözlemleriyle sonuçların kesinlik kazanacağını belirtti.


430 ışık yılı uzaklıkta gezegen keşfedildi!
430 ışık yılı uzaklıkta gezegen keşfedildi! Astronomlar, Dünya’dan yaklaşık ...
Yaşanabilir bölgede Süper Dünya keşfedildi Bir yılın 19 ay sürmesini ister ...



YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.