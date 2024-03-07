Dünyanın en iyi tatlıları

Ramazan Ayı yaklaşırken, geleneksel tatlılarımızın tariflerine olan ilgi arttı. Dünyaca ünlü lezzet sıralamalarını yapan Taste Atlas tarafından da bu ilgiye karşılık veren bir liste yayınlandı. Kahramanmaraş dondurması, 9. sırada yer aldı.