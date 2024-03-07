Dünyanın en iyi tatlıları

Ramazan Ay\u0131 yakla\u015f\u0131rken, geleneksel tatl\u0131lar\u0131m\u0131z\u0131n tariflerine olan ilgi artt\u0131. D\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc lezzet s\u0131ralamalar\u0131n\u0131 yapan Taste Atlas taraf\u0131ndan da bu ilgiye kar\u015f\u0131l\u0131k veren bir liste yay\u0131nland\u0131. Kahramanmara\u015f dondurmas\u0131, 9. s\u0131rada yer ald\u0131.. F\u0131st\u0131kl\u0131 Sarma, Taste Atlas D\u00fcnyan\u0131n En \u0130yi Tatl\u0131lar\u0131 listesinde 23. s\u0131raya girdi. . Taste Atlas'\u0131n \u00e7e\u015fitli kriterler kullanarak haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131 "en iyi tatl\u0131lar" listesinde Gaziantep baklavas\u0131, 27. s\u0131rada yer ald\u0131. . \u0130rmik helvas\u0131, 46. s\u0131rada yer ald\u0131.. F\u0131r\u0131n S\u00fctla\u00e7, Taste Atlas listesine 51. s\u0131radan girdi. . Bir Cezayir tatl\u0131s\u0131 olan Makroud el louse, d\u00fcnyan\u0131n en iyi tatl\u0131s\u0131 se\u00e7ildi. . Portekiz tatl\u0131s\u0131 Pastel de nata, ikinci s\u0131rada yer ald\u0131.. Listenin ikinci ve \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc s\u0131ras\u0131nda yer alan tatl\u0131lar, benzerlikleriyle dikkat \u00e7ekti. Bir di\u011fer Portekiz tatl\u0131s\u0131 olan Pastel de Belém, \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc s\u0131ray\u0131 ald\u0131. .
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