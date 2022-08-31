Dünyanın en iyi aktiviteleri

Amsterdam\nKanalda A\u00e7\u0131k Tekne Gezisi . Dubai\nK\u0131rm\u0131z\u0131 \u00c7\u00f6l Turu. Honolulu \nKuzey K\u0131y\u0131s\u0131 Turu ve \u015eehir Gezisi. Aruba\nHint Ma\u011faras\u0131na Safari ve Aruba Do\u011fal Havuzu. Gr\u00f6nland\nA\u00e7\u0131k Kay\u0131k Turu. Peru\nMachu Picchu'ya Y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f. Reykjavik\n\u0130zlanda'da Bir Yemek Maceras\u0131. Londra\nY\u00fcksek H\u0131zl\u0131 \u015ei\u015fme Bot Gezisi. Brotas\nWild Canoe Territory'den Rio Jacare Pepira'ya Rafting. Liverpool\nMavi G\u00fczergah. Floransa\nR\u00f6nesans ve Medici Masallar\u0131. Luksor\nS\u0131cak Hava Balonlar\u0131 Gezintisi. G\u00f6reme\nKapadokya Balon Gezisi. Miami\nLittle Havana Yiyecekleri ile Miami Turu. Vegas\nMojave \u00c7\u00f6l\u00fc ATV Turu. Edinburg\nChocolatarium \u00c7ikolata Turu Deneyimi. Belfast\n\u00dcnl\u00fc Siyah Taksi Turlar\u0131. Dubrovnik\nDeniz Kanosu ve \u015enorkelle Dal\u0131\u015f Turu\n . \u0130stanbul\n\u00d6zel Rehberli \u0130stanbul Turu\n . Cancun\nChichen Itza, Cenote ve Valladolid Turu\n .
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