Dünyanın en iyi aktiviteleri

Travellers' Choise gezginleri 2022 yılının en güzel aktivitelerini belirledi. Listede Türkiye'den Kapadokya, rehberli İstanbul turu ve Ölüdeniz bulunuyor.

Yaşam
31 Ağustos 2022 14:23
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  • Amsterdam

    Kanalda Açık Tekne Gezisi

    1 / 20

  • Dubai

    Kırmızı Çöl Turu

    2 / 20

  • Honolulu

    Kuzey Kıyısı Turu ve Şehir Gezisi

    3 / 20

  • Aruba

    Hint Mağarasına Safari ve Aruba Doğal Havuzu

    4 / 20

  • Grönland

    Açık Kayık Turu

    5 / 20

  • Peru

    Machu Picchu'ya Yürüyüş

    6 / 20

  • Reykjavik

    İzlanda'da Bir Yemek Macerası

    7 / 20

  • Londra

    Yüksek Hızlı Şişme Bot Gezisi

    8 / 20

  • Brotas

    Wild Canoe Territory'den Rio Jacare Pepira'ya Rafting

    9 / 20

  • Liverpool

    Mavi Güzergah

    10 / 20

  • Floransa

    Rönesans ve Medici Masalları

    11 / 20

  • Luksor

    Sıcak Hava Balonları Gezintisi

    12 / 20

  • Göreme

    Kapadokya Balon Gezisi

    13 / 20

  • Miami

    Little Havana Yiyecekleri ile Miami Turu

    14 / 20

  • Vegas

    Mojave Çölü ATV Turu

    15 / 20

  • Edinburg

    Chocolatarium Çikolata Turu Deneyimi

    16 / 20

  • Belfast

    Ünlü Siyah Taksi Turları

    17 / 20

  • Dubrovnik

    Deniz Kanosu ve Şnorkelle Dalış Turu

    18 / 20

  • İstanbul

    Özel Rehberli İstanbul Turu

    19 / 20

  • Cancun

    Chichen Itza, Cenote ve Valladolid Turu

    20 / 20

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