Dünya Nüfusunun Durumu raporu ve doğurganlık krizi

BM raporu, dünyanın doğurganlık krizi ile karşı karşıya olduğunu vurguluyor. “Gerçek doğurganlık krizi: “Değişen bir dünyada üreme yetkisinin peşinde koşma” adlı rapora göre, insanlar aile kurma özgürlüğünden mahrum bırakılıyor.

Dünya Nüfusunun Durumu raporu ve doğurganlık krizi
Hamilelik
Giriş: 12 Haziran 2025 16:00
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BM Nüfus Fonu (UNFPA) Salı günü “Dünya Nüfusunun Durumu” raporunu açıkladı ve artan sayıda insanın, aile kurma özgürlüğünden mahrum bırakıldığı konusunda uyardı. İnsanların aile kurmaktan alıkoyan şeylerin ise hızla artan yaşam maliyetleri, devam eden cinsiyet eşitsizliği ve geleceğe dair derinleşen belirsizlik olduğu vurgulandı.


“Gerçek doğurganlık krizi: “Değişen bir dünyada üreme yetkisinin peşinde koşma” başlıklı rapor, dünyadaki gerçek tehdidin çocuk sahibi olma özgürlüğünün tehlike altında olduğu yönünde. Rapor, gerçekte tehdit altında olan şeyin insanların çocuk sahibi olup olmayacaklarına ve ne zaman çocuk sahibi olacaklarına özgürce karar verme yetenekleri olduğunu savunuyor.


Rapor, toplamda küresel nüfusun %37'sini temsil eden 14 ülkeyi kapsayan yakın tarihli bir UNFPA/YouGov anketine dayanıyor. İnsanların çocuk sahibi olup olmama kararı verirken dikkate aldıkları faktörler rapora göre şu şekilde;


Parasal endişeler

Rapora göre, ekonomik engeller çocuk yapma kararında en önemli faktör. Katılımcıların %39'u istediklerinden daha az çocuk sahibi olmalarının başlıca nedeni olarak finansal kısıtlamaları gösterdi.


Katılımcıların %20’si, iklim değişikliği ve savaş gibi etkenlerle birlikte gelecek korkusunu çocuk yapmama kararının arkasındaki gerekçe olarak gösterdi.


Kadınların %13'ü ve erkeklerin %8'i, istenenden daha az çocuk sahibi olmalarında bir faktör olarak ev içi işlerin eşitsiz şekilde dağılımını gösterdi.


Anket ayrıca her üç yetişkinden birinin istenmeyen bir gebelik yaşadığını, her dört yetişkinden birinin istediği zamanda çocuk sahibi olamayacağını hissettiğini ve her beş yetişkinden birinin istemediği halde çocuk sahibi olmaya zorlandığını bildirdi. Finansal sağlığı iyileştirmenin yolları ise bu içerikte.


Doğurganlık için kalıcı çözümlerin olmaması

Rapor, doğum yardımı veya doğurganlık hedefi gibi, düşen doğum oranlarına yönelik basit ve zorlayıcı önlemler konusunda uyarıda bulundu ve bunların genellikle etkisiz olduğu ve insan haklarını ihlal etme riski taşıdığı belirtildi. Raporu hazırlayan UNFPA, hükümetleri, ebeveyn olmanın karşısında duran etmenleri engellemeye yönelik seçenekleri genişletmeye çağırıyor. Bu seçenekler arasında konut sahibi olma, insan onuruna yakışır işlerde çalışma, ebeveynlik izinleri ve üreme sağlığı hizmetlerine erişim gibi ebeveynlik maliyetlerini düşürmek yer alıyor.


Göç faktörü

UNFPA raporunu hazırlayan ajans ayrıca hükümetlerin göçü, işgücü kıtlığını gidermek ve azalan doğurganlık ortasında ekonomik üretkenliği sürdürmek için önemli bir strateji olarak görmesi gerektiğini öne sürüyor.


Cinsiyet eşitsizliği konusunda ise rapor, ilgili babalara yönelik damgalama, anneleri iş gücünden uzaklaştıran iş yeri normları, üreme haklarına ilişkin kısıtlamalar ve artan bekârlığa katkıda bulunan genç nesiller arasındaki tutumlardaki artan cinsiyet farklarının ele alınması çağrısında bulunuyor.


Kaynak

Social and economic barriers, not choice, driving global fertility crisis: UNFPA (2025) Şuradan alındı: https://news.un.org/en/story/2025/06/1164176


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Japonya 30 hafta
Kanada 50 hafta ebeveynlik izni bulunuyor. Yapılan çalışmalar ile bu süreleri 25'er hafta olarak anne - baba bölüşebiliyor.
Finlandiya Finlandiya yasalarına göre, çocuk doğduktan sonra iki ebeveynin de izin hakkı var. Bu hakkı tek seferde yalnızca bir ebeveyn kullanabiliyor. Anne ve baba 18 gün boyunca aynı anda izin kullanabiliyor. Söz konusu iznin toplam süresi 320 iş günü olarak hesaplanıyor. Bir ebeveyn kendi izninin en fazla 63 gününü eşine devretme hakkına sahip.
Portekiz 22 hafta
Güney Kore 17 hafta
Belçika 15 gün
Fransa 2 hafta
Almanya 2 Hafta
İsviçre 2 Hafta
Türkiye 1 Hafta


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