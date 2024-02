Doğum kontrol hapları cinsel isteği etkiler mi?

Doğum kontrol hapı ile cinsel istek arasındaki bağlantı başından beri karmaşıktı. Hapın cinsel bir devrime yol açtığı biliniyor; ancak bazıları için hamileliği önleyen bu hormon kokteyli, aynı zamanda libidoyu da öldürebiliyor.

Uluslararası Kadın Cinsel Sağlığı Araştırmaları Derneği'nin eski başkanı ve jinekolog Dr. Andrew Goldstein, "Az sayıda kadın için doğum kontrol hapları, çok önemli cinsel işlev bozukluklarına neden olabiliyor" diyerek açıklıyor.

On yıl önce araştırmacılar, (hem östrojen hem de progestin içeren) kombine hormonal doğum kontrol hapının yan etkileri üzerine 36 araştırmayı analiz etmişti. Araştırmaya katılan 13 bin 700 kadının yüzde 15'inin, hap kullandıkları süre boyunca libidolarının azaldığını bildirdiği görülmüştü.

O zamandan bu yana, bunun neden olabileceğini inceleyen yalnızca birkaç çalışma vardı ve bunlar net bir fikir birliğine varamamıştı; özellikle de farklı dozlarda hormon içeren hapın farklı versiyonları söz konusu olduğunda net bir yan etkiden söz etmek kolay olmadı. Doğum kontrol hapının yan etkileri nelerdir? haberini okumak için tıklayınız...

Testosteron azalıyor, libido düşüyor

Araştırmaların doğruladığı üzere, doğum kontrol haplarının kullanan kişinin testosteron düzeylerini düşürdüğü ve bunun cinsel arzuyla önemli bir bağlantısı olduğu biliniyor.

Dr. Goldstein, libido azalmasının hapın güvenlik broşürlerinde yer almadığını ve pek çok birinci basamak doktorunun veya jinekologun bunun bir sorun olabileceğinin farkında bile olmadığını söylüyor.

Northwestern Üniversitesi'nden Dr. Lauren Streicher, cinsel istek kaybının çeşitli şekillerde ortaya çıkabileceğini ifade ediyor. Anekdot olarak Dr. Streicher, bazı kadınların hapı kullanmaya başladıktan birkaç hafta sonra libidolarında değişiklikler hissedebileceğini, diğerlerinde ise bu değişimin gerçekleşmesinin aylar veya yıllar alabileceğini bulduğunu açıklıyor. Bazıları için bu durum, spontan seks arzusunun kaybıyla başlayabilir ve daha sonra uyaranlara tepki olarak uyarılma eksikliğine dönüşebilir.

2016 yılında yapılan bir araştırmada, genel olarak cinsel işlevi nasıl etkilediğini ölçmek için 340 kadına üç ay boyunca doğum kontrol hapı veya plasebo verilmişti. Araştırmacılar belirli hormonların kan düzeylerini ölçtüler ve katılımcıların kaç cinsel ilişkide bulunduğunun yanı sıra arzu, uyarılma, orgazm, zevk ve öz imaj gibi faktörlerin değişip değişmediğini belirlemek için bir anket kullandılar. Anket sonuçlarından alınan puanların toplanmasıyla ölçülen çalışma, hapın arzuyu, uyarılmayı ve hazzı olumsuz yönde etkilediğini buldu.

Doğum kontrol hapı kayganlığı da azaltıyor

Dr. Goldstein, hapın aynı zamanda kayganlığın azalmasıyla da bağlantılı olduğunu, bunun da seksi acı verici hale getirebileceğini ve libidoyu bu şekilde etkileyebileceğini ifade etti.

Hap kullanan bazı kişilerde hormonal aracılı vestibulodini adı verilen ve vajina girişindeki dokuların kuru, ağrılı ve "çok soluk" hale geldiği bir durum geliştiği biliniyor. 2002 yılında yapılan bir araştırma, oral kontraseptif kullananların bu fiziksel semptomları geliştirme olasılığının, hap kullanmayanlara göre daha yüksek olduğunu, ancak genel riskin düşük olduğunu buldu.

‘Herkes aynı şekilde etkilenmiyor’

Johns Hopkins Bloomberg Halk Sağlığı Okulu Nüfus, Aile ve Üreme Sağlığı Bölümü'nden Dr. Caroline Moreau, "Hapın bazı insanlar üzerinde bazı etkileri olabilir, diğerleri için olmayabilir. Kimin daha hassas olduğunu ve olumsuz yan etkiler geliştirebilecek kişilerin kimler olduğunu henüz bilmiyoruz” dedi ve testosteron seviyeleri gibi biyolojik belirteçleri, stres, ilişki dinamikleri veya diğer koşullardan etkilenebilecek cinsel işleve doğrudan bağlamanın zor olduğunu da ekledi.

Düzenli olarak kullanılan doğum kontrol hapı ve bazı diğer hormonlu doğum kontrol yöntemlerinin depresyon ve intihar eğilimi ile ilişkili olabileceği tartışılıyor. Doğum kontrol hapı ve depresyon ilişkisi haberini okumak için tıklayınız...

Kaynak: Alisha Haridasani Gupta. "The Link Between Birth Control Pills and Sex Drive". Şuradan alındı: https://www.nytimes.com/2024/01/23/well/live/birth-control-sex-drive-libido.html. (23.01.2024).