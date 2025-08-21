Kuraklık öncesi ve sonrası...

Kellah G\u00f6l\u00fc - Sivas\n\u00d6ncesi\nFoto\u011fraf \u0130HA taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir.. Kellah G\u00f6l\u00fc - Sivas\nSonras\u0131\nFoto\u011fraf \u0130HA taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir.. G\u00f6k\u0131rmak Irma\u011f\u0131 - Bart\u0131n\nSonras\u0131\nFoto\u011fraf DHA taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir.\n . Bey\u015fehir G\u00f6l\u00fc - Konya\n\u00d6ncesi\nFoto\u011fraf AA taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir.. Bey\u015fehir G\u00f6l\u00fc - Konya\nSonras\u0131\nFoto\u011fraf \u0130HA taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir.. K\u00fc\u00e7\u00fckd\u00f6ll\u00fck G\u00f6leti - Edirne\n\u00d6ncesi\nFoto\u011fraf AA taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir.. K\u00fc\u00e7\u00fckd\u00f6ll\u00fck G\u00f6leti - Edirne\nSonras\u0131\nFoto\u011fraf AA taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir.. U\u011fur Deresi - D\u00fczce\n\u00d6ncesi\nFoto\u011fraf \u0130HA taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir.. U\u011fur Deresi - D\u00fczce\nSonras\u0131\nFoto\u011fraf \u0130HA taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir.. Bing\u00f6l G\u00f6l\u00fc - Sivas\n\u00d6ncesi\nFoto\u011fraf \u0130HA taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir.\n . Bing\u00f6l G\u00f6l\u00fc - Sivas\nSonras\u0131\nFoto\u011fraf \u0130HA taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir.. Nil\u00fcfer Baraj\u0131 - Bursa\n\u00d6ncesi\nFoto\u011fraf \u0130HA taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir.. Nil\u00fcfer Baraj\u0131 - Bursa\nSonras\u0131\nFoto\u011fraf \u0130HA taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir..
YORUMLAR