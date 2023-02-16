Doğan Cüceloğlu'nun hayatınıza ışık tutacak 10 sözü

"Her olayda \u00f6\u011frenilecek bir \u015fey vard\u0131r; ak\u0131ll\u0131 insan kendini su\u00e7lamak yerine, 'Bu olaydan ne \u00f6\u011frenebilirim?' diye d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcr.". "\u00c7ocuklar\u0131m\u0131zla yapt\u0131klar\u0131 de\u011fil, yapabilecekleri \u015feyler \u00fcst\u00fcne sohbet kural\u0131m.". "Bir ebeveynin \u00e7ocu\u011funa verebilece\u011fi en b\u00fcy\u00fck hediye, ona her ko\u015fulda aya\u011fa kalkabilecek g\u00fcc\u00fc kendinde bulabilme yetisini kazand\u0131rmakt\u0131r.". "Bilim do\u011fan\u0131n dilini anlama \u00e7abas\u0131d\u0131r. O dili anlayan do\u011fay\u0131 dost, anlamayan d\u00fc\u015fman bilir.". "Ki\u015fi, hayat\u0131ndaki en \u00f6nemli ki\u015finin kendisi, en \u00f6nemli tan\u0131kl\u0131\u011f\u0131n da kendi tan\u0131kl\u0131\u011f\u0131 oldu\u011funu fark etmezse hi\u00e7bir zaman hayatla ili\u015fkisini do\u011fru kuramaz.". "Madem insan do\u011fdum, olabilece\u011fim en iyi insan olmal\u0131y\u0131m.". "Zaman kullan\u0131m\u0131 insan\u0131n aynas\u0131d\u0131r. Zaman\u0131n\u0131 nelere harcad\u0131\u011f\u0131na bakarak bir insan\u0131n \u00f6nceliklerini, de\u011ferlerini, ilkelerini anlayabilirsiniz.". "Her \u00e7ocu\u011fun kendisinin yapmak istedi\u011fi \u015feyler hakk\u0131nda hayalleri ve umutlar\u0131 vard\u0131r. Bu hayalleri ve umutlar\u0131 k\u00fc\u00e7\u00fcmsemeyin, bu nedenle onlar\u0131 yarg\u0131lamay\u0131n. Bu hayal ve umutlar\u0131n ger\u00e7ek\u00e7i olmas\u0131na ve her y\u00f6n\u00fcyle ortaya \u00e7\u0131kar\u0131lmas\u0131na yard\u0131mc\u0131 olun.". "K\u0131yaslamay\u0131 ba\u015fkalar\u0131yla de\u011fil, kendisiyle yapan s\u00fcrekli geli\u015fir.". "\u00c7ekti\u011fim hi\u00e7bir ac\u0131 nedensiz de\u011fil. Ben onlar sayesinde 'ben' oldum.".
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