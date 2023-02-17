Doğal afetlere karşı psikolojik olarak nasıl güçlü dururuz?

Hepimiz çok zor bir süreçten geçiyoruz. Ancak dünya var olduğundan bu yana toplumlar böyle doğal afetlerle sınanırlar. Peki, afetlerle başa çıkmak mümkün mü?

Doğal afetlere karşı psikolojik olarak nasıl güçlü dururuz?
Yaşam
Giriş: 17 Şubat 2023 15:50
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Toplumsal olarak büyük bir afet yaşadıysanız muhtemelen ne olduğunu anlamaya ve durumun stresiyle başa çıkmaya çalışıyorsunuzdur. Bu olaylar, doğrudan ve dolaylı olarak etkilenenler için oldukça fazla miktarda stres ve endişe yaratır. Afeti takip eden gün ve haftalarda, şu yaygın tepkilerden bazılarının yaşandığını görebilirsiniz:


Doğal afetlerin ardından toplumda görülen ortak tepkiler

  • İnançsızlık ve şok

  • Gelecekle ilgili korku ve kaygı

  • Oryantasyon bozukluğu; karar vermede veya konsantre olmada zorluk

  • Apati ve duygusal uyuşma

  • Olayla ilgili kabuslar ve tekrarlayan düşünceler

  • Sinirlilik ve öfke

  • Üzüntü ve depresyon

  • Güçsüz hissetmek

  • Yeme düzeninde değişiklikler; iştah kaybı veya aşırı yeme

  • “Belirgin bir sebep yokken” ağlamak

  • Baş ağrısı, sırt ağrısı ve mide problemleri

  • Uyuma veya uykuya dalmakta zorluk

  • Alkol ve uyuşturucu kullanımının artması

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Doğal afetlere karşı psikolojik olarak güçlü durmak için öneriler

Büyük travmatik olaylardan sonra duygularınızı yönetmekte zorluk çekmeniz "normal"dir. Ancak, stresle başa çıkmazsanız, zihinsel ve fiziksel sağlığınıza zarar verebilir. İşte bu zor zamanlarda başa çıkmak için bazı ipuçları:


Bunun hakkında konuşun

Olay hakkında başkalarıyla konuşarak stresinizi atabilir ve başkalarının da duygularınızı paylaştığını fark edebilirsiniz.


Arkadaşlarınız ve ailenizle zaman geçirin

Aileniz ve arkadaşlarınız bu zor zamanda size yardımcı olabilirler. Aileniz bölge dışında yaşıyorsa, telefonla iletişimde kalın. Çocuğunuz varsa, onları afetle ilgili endişelerini ve duygularını sizinle paylaşmaya teşvik edin.


Kendinize dikkat edin

Bolca dinlenin ve egzersiz yapın ve düzgün bir şekilde yiyin. Sigara veya kahve içiyorsanız, nikotin ve kafein de stresinizi artırabileceğinden alımınızı sınırlamaya çalışın.


Maruz kaldığınız enformasyonu sınırlayın

Afet görüntülerine maruz kalmayı sınırlayın. Olayla ilgili haberleri tekrar tekrar izlemek veya okumak sadece stresinizi artıracaktır.


Zevk aldığınız aktiviteler için zaman bulun

Bir kitap okuyun, yürüyüşe çıkın, film izleyin veya eğlenceli bulduğunuz başka bir şey yapın. Bu sağlıklı aktiviteler, zihninizi felaketten uzaklaştırmanıza ve stresi kontrol altında tutmanıza yardımcı olabilir.


Görev edinin

Stres altındaki kişiler için sıradan bir iş yükü bazen dayanılmaz gelebilir. Acil bir görev seçin ve üzerinde çalışın. Bu görevi tamamladıktan sonra, bir sonrakini seçin. Görevleri "işaretlemek" size bir başarı hissi verecek ve işlerin daha az bunaltıcı hissetmesini sağlayacaktır.


Yardım edin

Kan verin, akrabalarını, evlerini ya da işlerini kaybeden insanlar için “bakım paketleri” hazırlayın ya da yeniden inşa çabalarında gönüllü olun. Diğer insanlara yardım etmek, 'kontrolünüz dışında' gibi görünen bir durumda size bir amaç duygusu verebilir.


Uyuşturucu ve aşırı alkol tüketiminden kaçının

Uyuşturucu ve alkol geçici olarak stresi ortadan kaldırıyor gibi görünebilir ancak uzun vadede genellikle zaten hissettiğiniz stresi artıran ek sorunlar yaratırlar.


İhtiyacınız olduğunda yardım isteyin

Gitmek bilmeyen güçlü duygularınız varsa veya dört ila altı haftadan uzun süredir rahatsızsanız, profesyonel yardım almak isteyebilirsiniz. Halihazırda akıl sağlığı sorunları olan kişiler ve geçmişte yaşadıkları travmadan kurtulanlar da bir akıl sağlığı uzmanına danışmak isteyebilir. Afete verdiğiniz tepkileri yönetememek ve normal aktivitelerinize devam edememek, gerçek ve tedavi edilebilir bir hastalık olan travma sonrası stres bozukluğunun (TSSB) belirtileri olabilir. Yardım mevcuttur. Son olaylarla ne kadar iyi başa çıktığınızı tartışmak için bir ruh sağlığı uzmanından randevu alın. Tek başınıza baş etmeye çalışmayın.


Referanslar:

“Coping With Disaster”. Şuradan alındı: https://www.mhanational.org/coping-disaster


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