Okaliptüs

Okaliptüs, ağrı için birçok yüzeysel tedavide kullanılır çünkü doğal bir analjeziktir. Okaliptüs yaprakları, şişmeyi azaltan ve iltihaplanmayla ilgili ağrıyı hafifleten tanen içerir. Okaliptüs bitkisinin yapraklarını taze olarak yememeniz gerekir çünkü toksik etki gösterir. Bunun yerine, okaliptüs yağı ile ağrılı eklemlerinizi ovabilirsiniz. Daha önce okaliptüs yağı kullanmadıysanız, öncelikle kolunuzun iç kısmında küçük bir alanda denemeniz önerilir.