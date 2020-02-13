Tarçın
Salep keyfinin ve bazı tatlıların başrolünde yer alan tarçının, mevcut iltihabı azaltmaya yardımcı bileşikler içerdiğini biliyor muydunuz? Tarçın, iltihabı azaltmanın yanı sıra, iltihaplanmayı tetikleyen serbest radikalleri de etkisizleştirebiliyor. Bu özellikleriyle tarçın, hücresel hasar ve kronik rahatsızlıklar yaşama olasılığı azaltmaya yardımcı oluyor. Günde 1 tutam tarçını sütlü kahvenize veya çayınıza eklemeyi deneyebilirsiniz. Kan sulandırıcı kullanıyorsanız ve karaciğer rahatsızlığınız varsa, tarçını daha dikkatli kullanmanız gerekiyor.