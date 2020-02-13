Diz ağrısına bitkisel çözümler

Dizleri zorlayan bazı egzersizler ve topuklu ayakkabı giymek gibi sebeplerle bazen diz ağrıları görülebiliyor. Dizler, bedenimizi taşıyan önemli eklemlerimiz olarak özel bir ilgiyi hak ediyor. İşte çeşitli şekillerde kullanıldığında diz ağrılarınızı ve dizlerdeki şişliği hafifletmeye yardımcı olacak bitkiler…

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    Aloe vera

    Özellikle yaralar ve güneş yanıkları için rahatlatıcı olarak kullanılan Aloe Vera bitkisinin özü, dizler için de oldukça işe yarar. Doğal ağrı kesici olan birçok aktif bileşene sahip bu bitki, ayrıca kan dolaşımını hızlandıran antienflamatuar özellikler de gösteriyor. Aloe içeren jeller veya aloe vera bitkisinin yapraklarından elde edeceğiniz özü kullanarak dizlerinize masaj yapabilirsiniz. Diyabetiniz varsa veya böbreklerden sıvı atımını hızlandıran ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuza danışmayı ihmal etmeyin.  

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    Biberiye 

    Fırınlanmış sebze ve et yemeklerine harika bir aroma veren biberiye, antienflamatuar ve antioksidan özellikler gösteren bileşenler içeriyor. İltihabı azaltmanın yanı sıra akne gibi cilt rahatsızlıklarını hafifletmeye, stresi azaltmaya ve kan şekerini iyileştirmeye yardımcı bileşikler içeren biberiyeyi hem taze hem de kurutulmuş olarak kullanabilirsiniz. Yemekler için hazırlayacağınız sosla birlikte birkaç dakika pişirebilir, 1 litre kaynar suya atarak birkaç dakika demleyebilirsiniz. 

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    Okaliptüs 

    Okaliptüs, ağrı için birçok yüzeysel tedavide kullanılır çünkü doğal bir analjeziktir. Okaliptüs yaprakları, şişmeyi azaltan ve iltihaplanmayla ilgili ağrıyı hafifleten tanen içerir. Okaliptüs bitkisinin yapraklarını taze olarak yememeniz gerekir çünkü toksik etki gösterir. Bunun yerine, okaliptüs yağı ile ağrılı eklemlerinizi ovabilirsiniz. Daha önce okaliptüs yağı kullanmadıysanız, öncelikle kolunuzun iç kısmında küçük bir alanda denemeniz önerilir. 

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