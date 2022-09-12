Diş macunlarının üstündeki renklerin anlamı ne?

İnternette dolaşan bir bilgiye göre, diş macunu tüpünün üstündeki renkler, diş macununun içeriği hakkında bilgi veriyor. Peki bu bilgi gerçek mi? Diş macunu tüpünün üstündeki renkler ne anlama geliyor?

Diş macunlarının üstündeki renklerin anlamı ne?
Sağlık
12 Eylül 2022 12:07
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Diş sağlığı ve bakımı herkes için önemlidir. Bu nedenle, ağız sağlığınız için çok fazla diş macunu seçeneğiyle karşılaşmanız da şaşırtıcı değil. Çoğu insan diş macunu seçerken içindekileri, son kullanma tarihini, sağlığa faydalarını ve bazen de tadını göz önünde bulundurur. Beyazlatma! Diş çürüğü engelleyici! Tartar kontrolü! Taze nefes! Bunların hepsi bir diş macununda göreceğiniz yaygın ifadelerdir.


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İnternette dolaşan bir bilgiye göre, diş macunu tüpünün üstündeki renkler, diş macununun içeriği hakkında bilgi veriyor. Peki bu bilgi gerçek mi? Diş macunu tüpünün üstündeki renkler ne anlama geliyor?


Diş macunu tüplerinin altında renkli bir çubuk bulunmaktadır. Bazıları bu çubuğun renginin diş macununun içeriği hakkında çok şey ifade ettiğini iddia ediyor. İnternette dolaşan bu renk kodlarıyla ilgili iddia tamamen yanlış. Diş macunu tüpünün üstündeki bu renk, içindekiler hakkında kesinlikle hiçbir şey ifade etmez. Bu bilgileri diş macununuza karar vermenize yardımcı olması için kullanmamalısınız. Peki bu renkli kodlar aslında ne demek?





Diş macunu tüpünün üstündeki renkler 'sözde' ne anlama geliyor?

Diş macunu tüplerinin üstündeki renk kodları hakkındaki açıklama bir süredir internette dolaşıyor. İpucuna göre diş macunu tüplerinin alt kısmına dikkat etmelisiniz. Altta küçük renkli bir kare var. Bu renkler, ister siyah, mavi, kırmızı ya da yeşil olsun, iddiaya göre diş macununun içeriği hakkında bilgi veriyor!


  • Yeşil: Tamamen doğal

  • Mavi: Doğal ve ilaç

  • Kırmızı: Doğal ve kimyasal

  • Siyah: Saf kimyasal

Renkli dikdörtgenin aslında diş macununun formülasyonu ile hiçbir ilgisi yoktur. Bu sadece üretim sürecinde yapılan bir işarettir. İşaretler, makinelere ambalajın nerede kesilmesi, katlanması veya mühürlenmesi gerektiğini bildiren ışık hüzmesi sensörleri tarafından okunur. Bu işaretler birçok renkte olabilir. Yeşil, mavi, kırmızı ve siyahla sınırlı değildir. Farklı ambalaj tiplerinde ya da farklı sensör ve makinelerde farklı renkler kullanılmaktadır. Başka bir deyişle, tüm renkler tamamen aynı şeyi ifade etmektedir.


Diş macununuzun içinde ne olduğunu gerçekten bilmek istiyorsanız, diş macunu kutusunun üzerinde yazılı olan malzemeleri okumalısınız.


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Diş macununun içinde hangi maddeler var?

Çoğu diş macunu aşağıdaki bileşenleri içerir.


Açıldıktan sonra diş macununun sertleşmesini önleyen nemlendirici malzemeler, örneğin:

  • gliserol
  • ksilitol
  • sorbitol

Yiyecek artıklarını çıkarmak ve dişleri parlatmak için katı aşındırıcılar, örneğin:

  • kalsiyum karbonat
  • silika

Diş macununu stabilize etmek, ayrılmayı önlemek için bağlayıcı bir malzeme ya da koyulaştırıcı madde, örneğin:

  • karboksimetil selüloz
  • karagenanlar
  • ksantan sakızı

Tat vermek için tatlandırıcı, örneğin:

  • sodyum sakarin
  • asesülfam K

Nane, nane, anason ya da tarçın gibi bir tatlandırıcı maddeler. Aroma şeker içermez.


Diş macununun köpürmesine ve aroma maddelerini emülsifiye etmesine yardımcı olan bir aktif madde, örneğin;

  • sodyum lauril sülfat
  • sodyum N-lauroil sarkosinat

Mineyi güçlendirme ve çürükleri önleme özelliği ile bilinen doğal olarak oluşan bir mineral olan florür. Florür, sodyum florür, sodyum monoflorofosfat ya da kalaylı florür olarak listelenebilir.


Tüpün altındaki renk, yukarıdaki bileşenlerden hangisinin diş macununda olduğunu ya da "doğal" mı yoksa "kimyasal" mı olduğunu söylemez. Renk kodlarıyla ilgili teori doğru olsa bile, pek mantıklı olmazdı. Her şey –doğal içerikler dahil– kimyasallardan yapılmıştır ve “ilaç” kelimesi gerçekten bir şey ifade edemeyecek kadar belirsizdir. Diş macununuzun içinde ne olduğu konusunda endişeleriniz varsa, doğrudan tüpün üzerinde yazılı olan kısmı okuyun.


Diş macunu çeşitleri

Bu bahsettiğimiz bileşenlerin yanı sıra bazı diş macunları, farklı özelliklere sahiptirler ve özel bileşenler içermektedir.


Beyazlatma

Beyazlatıcı diş macunu, leke çıkarma ve beyazlatma etkisi için kalsiyum peroksit ya da hidrojen peroksit içerir.


Hassas dişler

Hassas dişler için diş macunu, potasyum nitrat ya da stronsiyum klorür gibi duyarsızlaştırıcı bir madde içerir. Sıcak kahveden ya da bir parça dondurmadan bir yudum aldıysanız ve keskin bir ağrı hissettiyseniz, bu tip diş macunu sizin için doğru olabilir.


Çocuklar için diş macunu

Çocukların diş macunları, yanlışlıkla yutma riskinden dolayı yetişkinlere yönelik diş macunlarından daha az florür içerir ya da hiç içermez. Fazla florür diş minesine zarar verebilir ve diş florozuna neden olabilir.


Tartar ya da plak kontrolü

Tartar sertleşmiş plaktır. Tartar kontrolü için bu diş macunları, çinko sitrat ya da triklosan içerebilir. Triklosan içeren diş macununun plak, diş eti iltihabı, diş eti kanaması ve diş çürümesini triklosan içermeyen diş macununa kıyasla azalttığı yapılan bir araştırmada görülmüştür.


Sigara içenler için

"Sigara içenler" için olan diş macunları, sigaranın neden olduğu lekeleri çıkarmak için daha güçlü aşındırıcılara sahiptir.


Florür içermez

Florürün ağız sağlığı için önemini gösteren güçlü kanıtlara rağmen, bazı tüketiciler florür içermeyen diş macunlarını tercih ediyor. Bu tür diş macunu dişlerinizi temizlemeye yardımcı olur ancak florürlü diş macunlarına kıyasla dişlerinizi çürümeye karşı korumaz. Florür zararlı mı? yazısını okumak için tıklayınız...


Doğal

Birçok marka florür ve sodyum lauril sülfattan kaçınan doğal ve bitkisel diş macunları üretiyor. Kabartma tozu, aloe, aktif kömür, uçucu yağlar ve pek çok bitki özlerini içermektedir.




Kaynak: Jacquelyn Cafasso. "Do Color Codes on a Tube of Toothpaste Mean Anything?". Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health/toothpaste-color-code. (24.09.2018)


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