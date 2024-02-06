Depremin yıldönümünde Hatay'dan kareler

6 Şubat 2024 öncesi yaptığı paylaşımda, Kazım Kızıl şöyle ifade etmişti:

"Umarım orada bulunma hali yasın kolektif bir şekilde tutulmasına, büyük acılar yaşamış ve yaşamakta olan yüz binlerce insanla duygusal dayanışma kurmamıza, halihazırda kurulmuş olanların daha da derinleşmesine yardımcı olur.

Bununla birlikte 6 Şubat kadar, belki de ondan daha da önemli bir şey var: 7 Şubat...

6 Şubat'ı unutmayalım amenna ancak 7'yi de es geçmemeli. Çünkü bir kentin bir gecede boşalması, kalanlar için büyük bir travmadır..."

(© Kazım Kızıl)