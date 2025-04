Deprem çantasında bulunması gereken yiyecekler nelerdir?

Gıda depolama, acil durumlara ve doğal afetlere hazırlıklı olmanın bir parçası olarak kabul edilir. Bireyler ve aileler acil gıda ihtiyaçları için planlama yaparak bazı stres, endişe ve rahatsızlıkları ortadan kaldırabilirler. Ne kadar ve hangi gıdaların depolanacağı, hane halkı üyelerinize, tercihlerinize, özel sağlık durumlarınıza, gıdayı acil bir durumda kullanma yeteneğinize ve depolama alanına bağlı olacaktır. Kısa vadeli acil gıda ihtiyaçları için planlama yapmak, normalde kullanacağınız bazı temel gıdaların ve bozulmayan gıdaların miktarlarını artırmak kadar basit olabilir. (Bozulmayan gıdalar, oda sıcaklığında güvenli bir şekilde depolanabilen gıdalardır.)

Üç günlük acil durum malzemesi hazırlama

Üç günlük bir acil durum hazırlık seti çoğu felaket için faydalı olacaktır. İhtiyaç duyulabilecek temel malzemeleri toplayıp tek bir yerde bulundurmak, acil bir durumun en kötü günlerinde size ve ev halkına yardımcı olacaktır. Bu kısa süreli hazırlık seti, su, kişisel hijyen malzemeleri, el fenerleri, battaniyeler ve acil durumlar için önerilen diğer temel malzemelere ek olarak elbette yiyecek de içermelidir. Bu yiyecek tedarikinin bozulmayan türden olması gerekir; soğutma gerektirmeyen, asgari düzeyde veya hiç hazırlanmayan veya pişirilmeyen ve az veya hiç su gerektirmeyen yiyecekleri seçin. Yemeden önce depoladığınız yiyecekleri ısıtmanız gerekiyorsa, bir ızgara, kamp ocağı ve yakıt da alın.

Konserve açacağı, folyo ve plastik poşetleri açmak için makas veya bıçak ve tek kullanımlık tabak, bardak ve mutfak eşyalarınız olduğundan emin olun. Tüm bu ürünleri kuru ve mümkün olduğunca hava geçirmez tutmak için plastik torbalara (fermuarlı kapatmalar iyi iş görür) koyun. Gıda ürünlerinin incelenmesi ve muhtemelen döndürülmesi (kullanılıp daha sonra yeni satın alınan ürünlerle değiştirilmesi) gereken tarihlerin bir listesini tutun.

Konserve gıdalar hakkında ek tavsiyeler

Acil durum gıda tedarikleri için en iyi seçeneklerden biri ticari olarak konserve edilmiş yiyeceklerdir. Konserve yiyecekler de pişirilir ve kutudan çıkar çıkmaz yenebilir veya daha lezzetliyse ısıtılabilir. Konserve edilmiş yiyecekler raf ömrü uzun kabul edilir ve açılana kadar buzdolabında saklanması gerekmez. Raf ömrü veya ne kadar dayanacakları, gıdanın kalitesini değerlendiren yöntemlerle belirlenir. Konserve yiyecekler iki yıl veya daha uzun süre dayanabilir. En iyi kalite için konserve yiyecekleri serin ve kuru yerlerde saklayın ve bir yıl içinde kullanın. Acil durum gıda tedarikinize konserve yiyecekler eklerseniz, paslı, sızdıran, şişkin veya kötü şekilde ezik kaplar ve kırık olmadığından emin olmak için tedarikinizi düzenli olarak inceleyin.

İşte afet döneminde çantanızda bulundurabileceğiniz yiyecekler

Fıstık ezmesi

İyi bir enerji kaynağı olan fıstık ezmesi sağlıklı yağlar ve proteinle doludur.

Tam buğday krakerleri

Krakerler ekmeğin iyi bir alternatifidir ve sandviç yaparken iyi bir alternatiftir. Daha yüksek yağ içerikleri nedeniyle, tam buğday veya tam tahıllı krakerler sade muadillerine göre daha kısa bir raf ömrüne sahiptir (son kullanma tarihleri ​​için kutuyu işaretleyin), ancak özellikle aç olduğunuzda ekstra lif karşılığını verir. Krakerlerinizi tazeliğini uzatmak için vakumlu paketlemeyi düşünün.

Kuruyemişler

Bu yüksek enerjili yiyecekleri stoklayın; bunlar sağlıklıdır ve acil durum döneminde atıştırmak için uygundur.

Granola barlar

Sağlıklı ve doyurucu olan bu taşınabilir atıştırmalıklar genellikle en az altı ay taze kalır. Ayrıca, iyi bir karbonhidrat kaynağıdırlar.

Kurutulmuş meyveler (Kayısı ve kuru üzüm gibi)

Kuru meyveler size önemli miktarda besin ve kalori sağlar.

Konserve ton balığı, somon, tavuk veya hindi

Genellikle en az iki yıl dayanan konserve etler temel protein sağlar.

Konserve sebzeler ve bakliyatlar

Seçenek olmadığında, konserve çeşitleri size temel besinleri sağlayabilir. Nohut, fasulye gibi konserve ürünler de lif, potasyum ve demirin yanı sıra iyi bir protein kaynağı sağlar. Bunları pişiremiyorsanız veya ısıtamıyorsanız, konserveden doğrudan da yiyebilirsiniz.

Makarna ve makarna sosları

Makarna doyurucudur ve aylarca kalabilir.

Şişe su

Her gün yeterli su içmek önemlidir. En azından üç günlük bir tedarik stoklamaya çalışın.

Özel durumlar

Bebekler, yaşlılar veya özel diyet uygulayan kişiler (örneğin diyabet hastaları veya alerjisi olanlar) için onlara özel gıdaların bulunması oldukça önemlidir.

