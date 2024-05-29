Demirhan Demircioğlu kimdir?

Demirhan Demircio\u011flu 1999 y\u0131l\u0131nda \u0130stanbu'da d\u00fcnyaya geldi.. Mimar Sinan \u00dcniversitesi'nde oyunculuk okudu.. \u0130lk olarak 2020 y\u0131l\u0131nda canland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 Kerem karakteriyle Hekimo\u011flu dizisinde tan\u0131nd\u0131.. Ard\u0131ndan 2022 y\u0131l\u0131nda Mert Karaman karakteriyle \u0130\u00e7imizdeki Ate\u015f dizisinde rol ald\u0131.. Yahya karakteriyle 2023 y\u0131l\u0131nda Barbaros Hayreddin dizisinde yer ald\u0131.. Son olarak Bahar dizisinde Aziz Uras karakterini canland\u0131ran oyuncu, kariyerindeki y\u00fckseli\u015fine devam ediyor.. \u0130\u015fte oyuncunun di\u011fer Instagram payla\u015f\u0131mlar\u0131.... . . . . .
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