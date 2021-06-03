Dekorasyonda 2021'in trend renkleri

Pantone 2021 yılının renkleri Ultimate Gray ve Illuminating

"Yılın rengi" olarak her sene tek bir renk belirleyen Pantone Color Institute, 2021 yılı için iki renk tonunu birden seçmişti. "Yılın Rengi" olarak açıklanan PANTONE 17-5104 Ultimate Grey ve PANTONE 13-0647 Illuminating , pandemi sebebiyle karanlık günler geçiren dünyaya umut ve pozitiflik aşılıyor. Aydınlatan ve ışık saçan bir etkiye sahip olan gri ile sarının birlikteliği, farklı öğelerin birbirini desteklemek için nasıl bir araya geldiğini vurguluyor. Pratik, kaya gibi sağlam ama aynı zamanda sıcak ve iyimser bir birliktelik, güç ve pozitifliği hatırlatıyor. Gri ve sarı birlikteliği, süregelen belirsizliğin üstesinden gelirken canlılık arayışımızı tatmin etmeyi vadediyor. Bu kombinasyonun soğukkanlılık, istikrar ve esneklik duygularını teşvik edeceği söyleniyor.