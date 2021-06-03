Dekorasyonda 2021'in trend renkleri

Huzur veren mavi daha çok ön planda
2021 renk trendlerinde öne çıkan mavi, özellikle mutfak dolaplarında dikkat çekerek sürpriz yapıyor. Sadece marin konseptli dekorasyona ait bir detay olmaktan çıkan mavi, bebek mavisi ve gökyüzü mavisi tonlarının yanı sıra dumanlı tonlarıyla da huzur veriyor. Açık mavi duvar boyası mekanlara Ege esintisi getirirken koyu mavi tonları ev-ofisler için odaklanmayı sağlayan harika bir renk seçeneği oluyor. Maviyle uyumlu renkler arasında ise kum beji, pudra pembe, bronz, hardal rengi, turuncu, canlı sarı, koyu mavi ve camgöbeği rengi gösteriliyor.
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