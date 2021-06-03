Dekorasyonda 2021'in trend renkleri

Dekorasyon trendlerine uyum sağlayan renkler birçok farklı kullanım alanı vadediyor. İşte iç mekanlarda, duvar boyasında veya mobilyalarda kullanabileceğiniz, 2021 yılının trend renkleri...

Yaşam
03 Haziran 2021 Perşembe

  • Hem duvar boyası renkleri arasında hem de aksesuarlarda kullanılabilen bazı renkler 2021 yılı iç mekân dekorasyon trendlerinde öne çıkıyor. İster sade ister gösterişli ve cüretkâr, dekorasyon trendlerinin hangisini yakalayacak olursanız olun bu renkler 2021 yılında ev tadilatlarınıza ve aksesuar seçimlerinize damgasını vuracak. Su bazlı iç cephe boyaları ve dekoratif duvar boyalarında, mutfak dolaplarının kapaklarında daha çok görmeye başlayacağımız renkleri sizin için derledik.

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  • Dekorasyonda yeşilin durmayan yükselişi

    Mutfağında taze bir dokunuş isteyenler masrafsız bir yenilik için dolap kapaklarını yeniliyor. 2021 yılının favori renklerinden biri ise yeşil! Yeşili sadece mutfak dolaplarında göreceğimizi düşünmek ise yanıltıcı olur. Yeşilin en asil tonları dekorasyon trendlerinde başı çekiyor. Son yılların doğaya dönüş temasında bol bol bitki kullanımına rastlarken yeşil artık evin başrol oyuncuları olan mobilyalarda da ağırlığını koyuyor. Duvarlarda ise huzur veren bir dekorasyon teması için yeşil yumuşak tonlarıyla en iyi seçimlerden biri.

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  • Pantone 2021 yılının renkleri Ultimate Gray ve Illuminating

    "Yılın rengi" olarak her sene tek bir renk belirleyen Pantone Color Institute, 2021 yılı için iki renk tonunu birden seçmişti. "Yılın Rengi" olarak açıklanan PANTONE 17-5104 Ultimate Grey ve PANTONE 13-0647 Illuminating , pandemi sebebiyle karanlık günler geçiren dünyaya umut ve pozitiflik aşılıyor. Aydınlatan ve ışık saçan bir etkiye sahip olan gri ile sarının birlikteliği, farklı öğelerin birbirini desteklemek için nasıl bir araya geldiğini vurguluyor. Pratik, kaya gibi sağlam ama aynı zamanda sıcak ve iyimser bir birliktelik, güç ve pozitifliği hatırlatıyor. Gri ve sarı birlikteliği, süregelen belirsizliğin üstesinden gelirken canlılık arayışımızı tatmin etmeyi vadediyor. Bu kombinasyonun soğukkanlılık, istikrar ve esneklik duygularını teşvik edeceği söyleniyor.

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  • Mutluluğun anahtarı: Pembenin "tatlı" tonları

    Son birkaç yıldır modadaki egemen renklerden biri olan pembe, hiç kuşkusuz dekorasyonda da iyi bir yer edindi. Pembeyi feminen bir renk olarak düşünerek dekorasyonda bolca kullanmaktan çekinenler ise bu çekincelerinin boşuna olduğunu anladı. Yeşilin tonlarıyla dengelenebilecek, bakır aksesuarlara çok yakışan pembe, duvar rengi olarak da hala geçerliliğini koruyor. Pembeyi duvar rengi olarak rahatlıkla kullanabilir, aksesuarlarınızı flamingo pembesi, karanfil rengi, mercan rengi ve Japon pembesi gibi tonlarla çeşitlendirebilirsiniz.

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  • Yine yeşil, hep yeşil: Dumanlı yeşil tonları

    Yine yeşil, hep yeşil... Artık sadece doğal dekorasyon trendine ait olmayan yeşil, dumanlı tonlarıyla her türlü modern tasarıma uyum sağlıyor. Özellikle de dumanlı tonlarıyla... Tek duvarı boyamak, evden çalışma köşesi tasarlamak veya yatak odasında uyumayı kolaylaştıracak renk seçimi yapmak için yeşilin bu tonu harika bir seçim olarak öne çıkıyor. Zengin bir fon rengi olmanın yanı sıra, neredeyse nötr renk yerine kullanılabilecek kadar da uyumlu...

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  • Huzur veren mavi daha çok ön planda

    2021 renk trendlerinde öne çıkan mavi, özellikle mutfak dolaplarında dikkat çekerek sürpriz yapıyor. Sadece marin konseptli dekorasyona ait bir detay olmaktan çıkan mavi, bebek mavisi ve gökyüzü mavisi tonlarının yanı sıra dumanlı tonlarıyla da huzur veriyor. Açık mavi duvar boyası mekanlara Ege esintisi getirirken koyu mavi tonları ev-ofisler için odaklanmayı sağlayan harika bir renk seçeneği oluyor. Maviyle uyumlu renkler arasında ise kum beji, pudra pembe, bronz, hardal rengi, turuncu, canlı sarı, koyu mavi ve camgöbeği rengi gösteriliyor.

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  • Siyah yine vazgeçilmez

    Antrasit rengin saltanatı dekorasyon trendlerinde yerini korusa da siyah her zamanki yerinden yakın rakibine göz kırpıyor. Elbette bunu bir kardeşlik olarak görmek de mümkün. Siyah, dekorasyonda koyu renk kullanımını daha cesur bir noktaya taşımak isteyenler için derinlikli bir görüntü sağlıyor. Mobilyaları, dekoratif aydınlatma ürünlerini ve hatta duvarları siyah renkten seçmek veya değişiklik ihtiyacını siyah boyayarak gidermek isteyenler için en koyu haliyle siyah renk cesur, karakterli ve güçlü bir duruş sergiliyor. Duvarların bir kısmında siyah kullanmak hem mobilyaları hem de aydınlatmayı öne çıkaran bir seçim.

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  • İnci beyazı pembe ışıltılarla göz dolduruyor

    Pembeyi andıran inci beyazı, dekorasyon dünyasına yumuşak bir dokunuş getiren bu renkten vazgeçmeyi imkânsız kılıyor. Hem sıcak hem zarif bir ana renk olabilen pembenin pudra tonları ile başlayan yükselişi artık kırlent, puf, koltuk kumaşı gibi detaylardan çok daha fazlasına hakimiyet kurmuş durumda. Pembeye çalan bir inci beyazını koltuk örtüsü veya perde gibi dokularda kullanmak nötr ve göz yormayan bir etki yaratıyor. Daha fazla renk ve doku katmanları kullanmak için mükemmel bir zemin oluşturan bu ton, neredeyse her mobilya ve aksesuara uyum sağlıyor.

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  • Morun tonları görevlerini çok iyi yapıyor

    Karamsar bir görüntüye sebep olacağını düşünerek mor tonlarından uzak durmayın! Tasarımcı Danielle Chirput, mor tonlardan çekinmeye gerek olmadığını söylüyor. Derin, doygun bir koyu patlıcan veya mürdüm tonu zengin ve gözalıcı bir etki yaratmak için eşsiz. Pirinç, bakır ve altın tonlara sahip aksesuarlar için hala en iyi fon renkleri arasında mor tonları gösteriliyor. Görüntüyü dengelemek için elbette açık renkler imdadınıza yetişiyor. Mor renk tonları, kucaklayıcı ve derin bir his yaratmak için her türlü dekorasyon detayında kullanılabiliyor.

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