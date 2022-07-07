Dekorasyon 2022: Heykelimsi ve kıvrımlı parçalar

Evinize daha zarif ve derinlikli bir hava katmak için 2022 dekorasyon trendlerinden kıvrımlı ve heykelimsi duruşları olan mobilyaları tercih edebilirsiniz...

Yaşam
07 Temmuz 2022 00:17 Güncelleme: 07 Temmuz 2022 00:17
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  • Zarif kıvrımları olan bir üniteye kim "Hayır" diyebilir ki? Özellikle yine 2022 trendlerinden olan ahşap ve diğer doğal malzemelerden yapılmış yuvarlatılmış kenarlarıyla oldukça şık görünüyorlar.

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  • Belki de şu yıl içerisinde dekorasyona dair en sık gördüğümüz parçalardan biri kıvrımlı kenarlarıyla buklet koltuklar! Özellikle açık renklerde tercih edilen bu koltuklar, evinize derinlikli bir görünüm katabilir.

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  • Renkli parçalar arayışında olanlar ve bu trende ayak uydurmak için yatak başlıklarınızda bu görünümü tercih etmek oldukça mantıklı. Böylece yatak odanızı olduğundan daha eğlenceli bir görünüme kavuşturabilirsiniz.

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  • Her gördüğünüzde iyi işlenmiş sanat eserlerini anımsatan masalar, evinize estetik bir hava katmakla birlikte klasik masaların yanı sıra daha odanızın yumuşak ve zarif bir görünüm elde etmesine yardımcı olabilir.

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  • Makyaj masalarından salonlara kadar birçok alanda kullanılan puflar, kıvrımlı detaylara yer vermek için en kolay seçenek! Yanında bulunan eşyanın sertliğini kırarak yumuşak bir görünüm elde etmenize yardımcı olur.

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  • İşte heykelimsi görünümleriyle tercih edebileceğiniz diğer kıvrımlı mobilyalar ve parçalar...

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