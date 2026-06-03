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Dua Lipa ve Callum Turner'ın düğün fotoğrafları

Dua Lipa ve Callum Turner'ın Sicilya'daki ihtişamlı düğününden özel kareler paylaşıldı. Ünlü şarkıcının el işçiliğiyle hazırlanan göz alıcı gelinliği, gecenin en çok konuşulan detayı oldu.

Giriş: 03 Haziran 2026, Çarşamba 11:00
Güncelleme: 22 Haziran 2026, Pazartesi 10:32
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İngiltere'de sade bir nikâh töreniyle evlenen Dua Lipa ve Callum Turner, haziran ayının başında Sicilya'da düzenledikleri görkemli düğünle mutluluklarını kutladı. 

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Üç gün süren kutlamaların ardından ünlü çift, merakla beklenen resmi düğün fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

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Düğün, Palermo yakınlarındaki tarihi Villa Valguarnera'da gerçekleşti. 

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Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa ile İngiliz oyuncu Callum Turner'ın özel gününe ait kareler kısa sürede büyük ilgi gördü.

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Dua Lipa'nın düğünde tercih ettiği gelinlik ise adeta göz kamaştırdı. Tasarımcı Matthieu Blazy imzasını taşıyan özel gelinliğin hazırlanması için toplam 1155 saatlik el işçiliği harcandı.

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Gelinlik, 480 bin boncuk ve değerli taşlarla süslenirken, iki metre uzunluğundaki kuyruğunda yer alan 25 bin tüy detayı dikkat çekti.

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Şıklığı tamamlayan altı metrelik tül duvak da gelinliğin en dikkat çekici unsurları arasında yer aldı. 

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Zarif detayları ve yoğun emeğiyle öne çıkan tasarım, düğünün en çok konuşulan ayrıntılarından biri oldu.

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Çiftin 31 Mayıs'ta, Londra'nın ünlü ve tarihi nikah dairesi Old Marylebone Town Hall'da nikahı kıyıldı. Sicilya'da yapacakları 3 günlük büyük düğün öncesinde sadece 8 kişilik bir aile grubuyla sade bir nikah gerçekleşmişti.

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Dua Lipa, Londra'daki resmi nikahında geleneksel bir gelinlik tercih etmek yerine, ezber bozan bir gelin kombiniyle karşımıza çıkmıştı. Güzel yıldızın bu cesur tarzı, 1971 yılında evlenen rock'n'roll ikonu Bianca Jagger'ın efsanevi nikah stiline net bir göndermeydi. 

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Dua Lipa, bu özel gün için Daniel Roseberry tasarımı fildişi rengi, asimetrik kesim bir Schiaparelli Haute Couture etek-ceket takımı giymişti. Ceketin içine entegre edilmiş ten rengi bir korse yer alırken, tasarımın üzerinde markanın imzası haline gelen aslan başı ve göz detaylı sürrealist altın düğmeler dikkat çekmişti.

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Tarzını aksesuar seçimleriyle de zirveye taşıyan dünyaca ünlü şarkıcı; ünlü İngiliz şapkacı Stephen Jones imzalı, içi altın detaylarla süslenmiş geniş kenarlı beyaz bir şapka takmıştı.

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Kombinini sivri burunlu beyaz Christian Louboutin topuklu ayakkabılar ve boynundaki göz kamaştırıcı pırlantalı Bvlgari Serpenti gerdanlıkla tamamlayan Lipa, duvak takmak yerine elinde sadece beyaz nergis çiçekleri taşımayı tercih etmişti.

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Damat Callum Turner ise nikah stilinde monokrom bir şıklığa imza atarak Dua Lipa'nın retro zarafetine kusursuz bir şekilde eşlik etmişti. Klasik siyah takımlardan uzak duran başarılı oyuncu, kendisi için özel olarak dikilen lacivert renkte kruvaze bir Ferragamo takım elbise giymişt.

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Turner, ceketinin altına aynı tonlarda lacivert bir gömlek ve ipek kravat tercih ederek tek renk şıklığının en asil örneklerinden birini sergiledi.

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* Haberin fotoğrafları Dua Lipa Instagram hesabı ve Editorial Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

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brush-purple Yorumlar
Misafir 04 Haziran 2026, Perşembe

Çok tatlısınız, kova ve aslanbaşak etkililerin mutluluğu böyle içten olur mutluluklar, ben de bir kova yükselen başak olarak sevindim :)))