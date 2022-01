Covid ve griple “süperenfekte” olabilirsiniz!

Henüz COVID-19 ile tanışmadan çok daha uzun bir süre önce, influenza virüsüyle, yani griple yaşamaya alışmıştık. Yıl boyu sürse de Ekim ayından Mart-Nisan aylarına kadar olan bir süreçte grip vakalarının artması beklediğimiz hatta "mevsimsel grip" olarak adlandırdığımız bir şeydi. Bu durum artan COVID vakaları ile birleşince bu iki virüse aynı anda yakalanmanın sonuçları düşündürücü olabilir.

Koenfeksiyon ve süperenfeksiyon nedir?

Bir kişinin birden fazla ve birbirinden farklı patojenle enfekte olması “koenfeksiyon” olarak adlandırılıyor. Eğer kişi önce bu patojenlerden birini kapmış, hastayken diğeriyle de enfekte olmuşsa bu duruma ise “süperenfeksiyon” adını alıyor.

Hem Covid hem grip olunabilir mi?

Grip ve COVID gibi iki enfeksiyona eş zamanlı yakalanmak çok nadir bir durum değil. Özellikle Covid vakalarının artışa geçtiği ve grip salgının mevsimsel olarak zirveye ulaştığı bu dönemde, iki virüse de aynı anda rastlama olasılığı pek düşük sayılmaz. Üstelik en yaygın olanı grip olsa da bulaşabilecek tek virüs de grip değil. Nisan 2020'de JAMA'da yayınlanan araştırma, 116 COVID-19 hastasından oluşan bir örneğin %20'sinden fazlasında diğer solunum yolu virüsleriyle (rinovirüs/enterovirüs ve respiratuar sinsityal virüs gibi) ortak enfeksiyonlar buldu. Bu, hiç de az bir oran değil.

CDC'ye göre, pandeminin başlangıcından bu yana maskeler ve sosyal mesafe gibi halk sağlığı önlemleri nedeniyle düşük grip oranları, bu yıl gribe karşı bağışıklığın azaldığı anlamına geliyor. Bunu, omicron varyantının yüksek bulaşıcılığı, yaygın ve yüksek doğrulukta testlerin olmayışı, geçen yıla kıyasla azaltılmış kısıtlama önlemleri ve karantina sürelerinin kısalması ile birleşince, grip ve Covid’e aynı anda yakalanmak uzak bir ihtimal olmuyor.

Her iki hastalığın semptomları (ateş, öksürük, baş ağrısı, tıkanıklık vb.) çoğu zaman birbirinden ayırt edilemiyor ve şimdiye kadar bu iki hastalığı aynı anda geçirmenin ciddi ve kalıcı bir hasra yol açtığına dair bir veri olmaması sevindirici. Bağışıklık sisteminin iki farklı virüsle aynı anda savaşmaya çalışması kolay bir durum olmasa da imkansız görünmüyor. Bununla birlikte böylesi bir iş yükü bağışıklık sistemi hali hazırda baskılanmış olanlar, yaşlılar ve kronik hastalıklara sahip insanlar için endişe verici olabilir.

Nasıl korunabiliriz?

Güzel haberse bu iki hastalıktan da korunma yollarının aynı olması olabilir. Hastalığın size bulaşmasını veyahut sizden başkalarına yayılmasını önlemek için el yıkamak gibi genel hijyen kuralları geçerli. Kapalı alanlarda maske kullanımı, insanlarla belirli bir mesafeyi aşmamak ve semptomlar baş gösterdiğinde test olup önlem almak bir salgını durdurmak için en iyi yöntem. Enfekte olmamak içinse hem COVID-19 hem de gripten korunmak için şu an elimizdeki en etkili yöntem aşılar.

