Çocuktan sonra eşiniz ile tekrardan bağ kurmanın 4 yolu

Yenidoğan bebeğinizle ilk birkaç ayı hatırlıyor musunuz? Yoksa hepsi uykusuz bir bulanıklık mıydı? Sayısız bez değiştirme ve farklı ağlama türlerini çözme çabaları arasında, yeni ebeveynler olarak hayata alışmak oldukça yorucudur. Çocuktan önceki günleriniz artık size çok uzak geliyor olabilir. Tıpkı doğum yaptıktan sonra yaşam tarzınızın değiştiği gibi, ilişkiniz de değişir. Çocuk sahibi olduktan sonra eşiniz ile aranızda bir mesafe oluştuğunu hissediyorsanız, yalnız değilsiniz. Çocuktan sonra hayat nasıl görünür? Eşiniz ile yeniden bağlantı kurmak için neler yapabilirsiniz?

Çocuk sahibi olduktan sonra yeniden bağlantı kurma yolları

Yenidoğan ya da ergen çocuklara sahip olmanız fark etmez; eşiniz ile aranıza biraz mesafe girmesi normaldir. Ancak çaba göstermeye istekli olduğunuz sürece ilişkinizi yeniden güçlendirebilirsiniz.

Birbiriniz ile konuşmaya zaman ayırın

Psikiyatrist Dr. Snyder, sağlıklı bir ilişki için iletişimin anahtar olduğunu vurguluyor. Eşinizin sizin nasıl hissettiğinizi bildiğini varsaymayın, çünkü bilmeyebilir. Eğer bilmediğini fark ederseniz, bu sizi öfkelendirebilir. Sorunları zamanında konuşmak, daha sonra biriken öfkenin büyük bir tartışmaya dönüşmesini önler.

Eğer her iki ebeveyn de yoğun bir programa sahipse, günün sonunda yüz yüze bir konuşma için zaman ayırmak önemlidir. Bu şekilde, bir sonraki bez değişiminin kim tarafından yapılacağını düşünmek yerine, ilişkinize odaklanabilirsiniz. Günde sadece 10 dakika bile olsa, ilişkinize hak ettiği dikkati vermek için bir fırsattır.

Küçük yakınlık anlarını kucaklayın

Her ebeveynin bildiği gibi, birkaç dakikalık huzur içinde uzanmak ya da bir fincan kahve içmek her şeydir. Çocuklardan önce, bu anları kolayca fark etmeyebilirsiniz. Ancak çocuklar doğduktan sonra, bu küçük şeylerin ne kadar değerli olduğunu anlamak önemlidir.

Aynı durum eşiniz ile olan ilişkiniz için de geçerlidir. Küçük ama etkili yollarla takdirinizi veya sevginizi göstermeye özen gösterin. Gün içinde eşinize onları düşündüğünüzü gösteren bir mesaj gönderebilir, işe gitmeden önce banyo ya da mutfakta bulabilecekleri bir not bırakabilir ya da onlara bir mektup yazabilirsiniz. Ayrıca, eşinizin sevgi dilini kullanarak çatışmaları çözmeyi deneyebilirsiniz.

Eşinize sevginizi göstermek için basit yollar:

El ele tutuşmak ya da yanaktan bir öpücük gibi fiziksel yakınlık

Evde bulması için aşk notları bırakmak

Çocuklarla ilgilenirken bir duş ya da kısa bir uyku için zaman tanımak

İşe gitmeden önce onun için kahve yapmak

Sevmediği bir ev işini onlar adına yapmak

Farkında olmadığını düşündükleri bir jest için teşekkür etmek

Favori yemeğiniyapmak (ya da sevdikleri bir yemeği sipariş etmek)

Bir sırt masajı yapmak

Randevu gecelerine öncelik verin

Çocuklarla yoğun programınız nedeniyle randevu geceleri kolayca arka planda kalabilir. Çocuklarınızı bir aile üyesine, yakın bir arkadaşınıza ya da bakıcıya bırakmaya hazır olduğunuzda, sadece ikiniz için bir gece planlayın. Randevu gecesi karmaşık olmak zorunda değil.

Anahtar, geceyi tamamen size odaklamaktır—çocuklara değil. Akşam yemeği yiyebilir, bir film ya da komedi gösterisi izleyebilir, evde birlikte yemek yapabilir ya da bir bardak kahve eşliğinde balkonda oturabilirsiniz. Evde sakin bir randevu gecesi planlamak, dışarıda bir gece planlamaktan daha kolay olabilir.

“Birinin tamamen bebeğe odaklanması ve önceki hayatından tamamen kopması sağlıklı değildir” diyor Dr. Snyder.

Fiziksel yakınlığı yeniden canlandırın

Bazen, yatak odasında bağlantıyı yeniden kurmak zaman alabilir ve bu tamamen normaldir. Dr. Snyder, yenidoğan bebeği olan kadınların genellikle bu konuda zamana ihtiyacı olduğunu açıklıyor. Emzirme, vücutlarıyla ilgili rahatsızlık hissi ya da genel ağrılar nedeniyle, her şeyin yavaş ve kadın tarafından yönlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Eğer sıkı bir rutin sizi yakınlaşmaktan alıkoyuyorsa, yatma saatlerini ayarlamay düşünebilirsiniz. Son olarak, cinsel ilişkiyi planlamak zorunda kalırsanız kendinizi suçlu ya da garip hissetmeyin. Bir çalışma, haftada bir kez cinsel ilişkiye giren çiftlerin, daha az yapanlara göre ilişki tatmini açısından daha mutlu olduğunu ortaya koydu. Daha sık yapılmasının mutluluğa ek bir fayda sağlamadığı görüldü. Bu yüzden, haftada bir kez cinselliği planlamak, fiziksel yakınlığınızı yeniden yoluna koymak için yeterli olabilir.

Çocuk sahibi olduktan sonra çiftler neden tartışır?

8 ila 10 yıldır evli olan çiftlerle yapılan bir çalışmada, çocuk sahibi olduktan sonra evlilikteki değişimler gözlemlendi. Sonuçlar, çocuk sahibi olan herkes için pek şaşırtıcı değil: Çiftlerin yaklaşık %90'ı çocuk sahibi olduktan sonra ilişkilerinde daha az mutlu olduklarını belirtti. Yeni bir bebeğe bakmakla ilgili yeni iş yükünün nasıl ele alınacağı ve paylaşılacağı konusundaki anlaşmazlıklar, ebeveynler arasındaki ana çatışma nedenlerinden biridir.

Yeni ebeveynler arasındaki diğer yaygın tartışma nedenleri:

Her iki partnerin de "ben zamanı" istemesi

Fiziksel yakınlıkta azalma

Kimin daha çok uyuduğu

Bir veya her iki partnerin kendini takdir edilmemiş hissetmesi

"Skor tutma" (kim ne yaptı diye saymak)

Bebeğe bakmanın "doğru" yolu

Dr. Snyder, “Bir bebek sahibi olduğunuzda, doğal bir iş bölümü meydana gelir. Her iki taraf da bu duruma rahatlıkla uyum sağlayabilir ya da bunun üzerinde tartışabilir. Genellikle, bir taraf sorumlulukların çoğunu üstlenmek zorunda kaldığını hisseder, bu da büyük bir öfkeye yol açabilir" açıklamasında bulundu. Bu tartışmaların temel nedeni iletişim eksikliğidir. Her iki kişi de yorgun olduğunda, iletişim ciddi şekilde zayıflayabilir. Her şeyi içinizde biriktirirseniz, sonunda patlayacaktır.

Ebeveyn olduktan sonra eşinizle bağınızı güçlendirmek için, öncelikle açık iletişimi öncelik haline getirin. Gün içinde birbirinize küçük de olsa özel anlar ayırarak duygularınızı paylaşmaya çalışın. Ortak ilgi alanlarına yönelik aktiviteler planlamak, ilişkinizi beslemenin etkili bir yoludur. Ayrıca, birbirinizi takdir etmek ve minnettarlığınızı ifade etmek, aranızdaki sevgi bağını güçlendirebilir. Çocuk bakımını ortaklaşa üstlenmek ve birbirinize destek olmak, hem ebeveynlik sürecini kolaylaştırır hem de ilişkinizi derinleştirir. Unutmayın, sağlıklı bir eş ilişkisi, çocuğunuz için de mutlu ve güvenli bir ortam sağlar.

