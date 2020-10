Cinsel ilişkiden sonra kanama görülmesi bazen endişe verici olabilir. Kadınların %9’unda görüldüğü bilinen postkoital (ilişki sonrası) kanama, menopoz döneminde daha sık, vajinal kuruluğa bağlı olarak %63 oranında görülebilmektedir.

Nadiren görülen hafif kanamalar genellikle bir soruna işaret etmez ancak menopoz sürecine yaklaştığınızı düşünüyorsanız, bir jinekolojik muayene için doktorunuzu ziyaret etmek iyi bir fikirdir. Eğer sıklıkla cinsel ilişki sonrası kanama görüyorsanız veya kanamaya ek olarak aşağıdaki durumları da gözlemliyorsanız, mutlaka doktorunuza danışmanız gerekir:

Vajinal kaşıntı ya da yanma hissi

İdrar yaparken yanma veya batma hissi

Ağrılı cinsel ilişki

Ağır kanama

Karın ağrısı

Bel ağrısı

Mide bulantısı veya kusma

Anormal vajinal akıntı

Cinsel ilişkiden sonra kanama neden olur?

Postkoital kanama olarak da isimlendirilen seks sonrası kanama, her yaştaki kadında görülebilir. Genç yaştaki kadınlarda kanamanın nedeninin genellikle rahim ağzı (serviks) olduğu görülür. Menopoz dönemindeki kadınlarda ise serviksin yanı sıra rahim, labia ve idrar yolu da kanamanın kaynağı olabilmektedir.

1- Enfeksiyonlar

Bazı enfeksiyonlar da ilişki sonrası kanamaya neden olabilir. Pelvik enflamasyon, servisit veya vajinit gibi durumlar nedeniyle kanama olup olmadığını anlamak için de hekime danışmak gerekir. Aynı şekilde, cinsel yolla bulaşan bazı hastalıklar da enfeksiyonla birlikte cinsel ilişki sonrası kanamaya neden olabilirler.

2- Menopozda genitoüriner sendrom (GSM)

Vajinal atrofi olarak da bilinen GSM, perimenopoz ve menopoz döneminde olan veya yumurtalıkları operasyonla alınmış olan kadınlarda görülür. Yaş ilerledikçe ya da organların kaybedilmesiyle vücutta daha az östrojen üretilmeye başlanması, vajinada bazı değişimlerin ortaya çıkmasına neden olur. Vajinal sıvılarda azalma ile gelişen kuruluk, elastikiyetin azalması ve vajinal dokuların daha ince ve hassas hale gelmesi, cinsel ilişkide acı ve kanama belirtilerinin görülmesine neden olabilir.

3- Vajinal kuruluk

Elbette vajinal kuruluğun tek nedeni menopoz değildir, kadınlar hayatlarının herhangi bir evresinde de vajinal sıvıların azalması durumu ile karşılaşabilirler. Özellikle emzirme, doğum, yumurtalıkların alınmış olması, bazı ilaçlar (belirli soğuk algınlığı, astım ilaçları ile bazı antidepresanlar ve anti-östrojen ilaçları), kemoterapi ve radyasyon terapisi, vulvaya temas eden kimyasallar (sabun, deterjanlar vs.) sıklıkla vajinal kuruluğa neden olduğu bilinen faktörlerdir. Vajina yeterince ıslak ve kaygan olmadığında, penetrasyon buradaki dokuların zorlanmasına ve kanamasına neden olabilmektedir.

Unutmamak gerekir ki, vajinanın cinsel ilişkide penetrasyona elverişli hale gelmesi için kadının tam olarak tahrik olmuş, uyarılmış olması gerekir, vajinanın ıslaklığını sağlayan salgı bezleri ancak bu şekilde çalışabilir. Yeterince uyarılmadan yapılan penetrasyon, başlı başına kanamanın nedeni olabilir.

4- Polipler

Çoğunlukla rahim ağzında ya da rahmin içerisinde görülen polipler, hareket ettiklerinde çevrelerindeki dokuları çekiştirebilir ve küçük kan damarlarından kanamalara neden olabilirler.

5- Jinekolojik kanserler

Uzmanlar, ilişki sonrası kanamayı da içeren düzensiz vajinal kanamaların düşük bir oranda da olsa, servikal ya da vajinal kanserlere işaret edebileceğini söylüyor.

