Cinsel ilişkiden sonra kanama neden olur?

Cinsel ilişki sonrası vajinal kanama, bazı rahatsızlıkların belirtisi olarak ortaya çıkabileceği gibi bazı durumlarda normal olarak da kabul edilebilir.

Cinsel ilişkiden sonra kanama neden olur?
İlişki
19 Ekim 2020 Pazartesi

Cinsel ilişkiden sonra kanama görülmesi bazen endişe verici olabilir. Kadınların %9’unda görüldüğü bilinen postkoital (ilişki sonrası) kanama, menopoz döneminde daha sık, vajinal kuruluğa bağlı olarak %63 oranında görülebilmektedir.


Nadiren görülen hafif kanamalar genellikle bir soruna işaret etmez ancak menopoz sürecine yaklaştığınızı düşünüyorsanız, bir jinekolojik muayene için doktorunuzu ziyaret etmek iyi bir fikirdir. Eğer sıklıkla cinsel ilişki sonrası kanama görüyorsanız veya kanamaya ek olarak aşağıdaki durumları da gözlemliyorsanız, mutlaka doktorunuza danışmanız gerekir:

  • Vajinal kaşıntı ya da yanma hissi

  • İdrar yaparken yanma veya batma hissi

  • Ağrılı cinsel ilişki

  • Ağır kanama

  • Karın ağrısı

  • Bel ağrısı

  • Mide bulantısı veya kusma

  • Anormal vajinal akıntı

Cinsel ilişkiden sonra kanama neden olur?

Postkoital kanama olarak da isimlendirilen seks sonrası kanama, her yaştaki kadında görülebilir. Genç yaştaki kadınlarda kanamanın nedeninin genellikle rahim ağzı (serviks) olduğu görülür. Menopoz dönemindeki kadınlarda ise serviksin yanı sıra rahim, labia ve idrar yolu da kanamanın kaynağı olabilmektedir.


Sağlıklı bir vajina için hemen bırakmanız gereken 3 alışkanlık
Sağlıklı bir vajina için hemen bırakmanız gereken 3 alışkanlık

1- Enfeksiyonlar

Bazı enfeksiyonlar da ilişki sonrası kanamaya neden olabilir. Pelvik enflamasyon, servisit veya vajinit gibi durumlar nedeniyle kanama olup olmadığını anlamak için de hekime danışmak gerekir. Aynı şekilde, cinsel yolla bulaşan bazı hastalıklar da enfeksiyonla birlikte cinsel ilişki sonrası kanamaya neden olabilirler.


2- Menopozda genitoüriner sendrom (GSM)

Vajinal atrofi olarak da bilinen GSM, perimenopoz ve menopoz döneminde olan veya yumurtalıkları operasyonla alınmış olan kadınlarda görülür. Yaş ilerledikçe ya da organların kaybedilmesiyle vücutta daha az östrojen üretilmeye başlanması, vajinada bazı değişimlerin ortaya çıkmasına neden olur. Vajinal sıvılarda azalma ile gelişen kuruluk, elastikiyetin azalması ve vajinal dokuların daha ince ve hassas hale gelmesi, cinsel ilişkide acı ve kanama belirtilerinin görülmesine neden olabilir.


3- Vajinal kuruluk

Elbette vajinal kuruluğun tek nedeni menopoz değildir, kadınlar hayatlarının herhangi bir evresinde de vajinal sıvıların azalması durumu ile karşılaşabilirler. Özellikle emzirme, doğum, yumurtalıkların alınmış olması, bazı ilaçlar (belirli soğuk algınlığı, astım ilaçları ile bazı antidepresanlar ve anti-östrojen ilaçları), kemoterapi ve radyasyon terapisi, vulvaya temas eden kimyasallar (sabun, deterjanlar vs.) sıklıkla vajinal kuruluğa neden olduğu bilinen faktörlerdir. Vajina yeterince ıslak ve kaygan olmadığında, penetrasyon buradaki dokuların zorlanmasına ve kanamasına neden olabilmektedir.

Unutmamak gerekir ki, vajinanın cinsel ilişkide penetrasyona elverişli hale gelmesi için kadının tam olarak tahrik olmuş, uyarılmış olması gerekir, vajinanın ıslaklığını sağlayan salgı bezleri ancak bu şekilde çalışabilir. Yeterince uyarılmadan yapılan penetrasyon, başlı başına kanamanın nedeni olabilir.


4- Polipler

Çoğunlukla rahim ağzında ya da rahmin içerisinde görülen polipler, hareket ettiklerinde çevrelerindeki dokuları çekiştirebilir ve küçük kan damarlarından kanamalara neden olabilirler.


5- Jinekolojik kanserler

Uzmanlar, ilişki sonrası kanamayı da içeren düzensiz vajinal kanamaların düşük bir oranda da olsa, servikal ya da vajinal kanserlere işaret edebileceğini söylüyor.


Vajinal kuruluk ile ilgili bilmeniz gerekenler
Vajinal kuruluk ile ilgili bilmeniz gerekenler Vajinal sıvıların azlığı sebebiy...
Her 10 kadından 1’i seks sırasında acı hissediyor Cinsel ilişki sırasında acı çekm...


Referanslar:

Susan York Morris. "What Causes Bleeding After Sex?". Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health/womens-health/bleeding-after-sex (12.11.2019)



Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.