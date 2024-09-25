Cindy Crawford: "Kazandığım yıllarla savaşmıyorum"

90'ların efsanevi top modeli Cindy Crawford, yaşlanmaya dair fikirlerini samimiyetle paylaştı.

Cindy Crawford: "Kazandığım yıllarla savaşmıyorum"
Yaşam
Giriş: 25 Eylül 2024 11:20 Güncelleme: 25 Eylül 2024 11:28
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"Dürüst olmak gerekirse bu yaşta fotoğrafımın çekilebileceğine dair bir düşüncem yoktu.”

İkonik model Cindy Crawford, 2001 yılında, 35 yaşına gelmeden hemen önce “biraz korktuğunu” hissettiğini söylemişti. Şimdi Crawford, yaşlanma konusunda konuştuğu BBC’ye yaptığı açıklamada “Kazandığım yıllarla savaşmıyorum” dedi.


Cindy Crawford sadece bir top model değil, işbirliği yaptığı markalar sebebiyle popülerliğin de simgesiydi. Model, 35 yaşına yaklaştığı zaman, Revlon’la 13 yıldır süren sözleşmesinin yenilenme dönemi gelirken magazin dergileri Crawford'u "çok yaşlı" olarak adlandırmaya başladı. Onun her hareketini fotoğraflamak için paparazziler gönderiyor, çocuklu yaşamına mercek tutuyorlardı.


O yıllarda için Crawford şöyle diyor: “Final için günbatımına doğru mu gideceğim yoksa meydan okuyup işimi yapmaya mı çalışacağım? diye düşündüm. Bu bir kumardı.” Crawford, kendisine bir şans vermesi gerektiğini düşünerek devam etti. Bir kenara çekilmek yerine kendi markasını kurmak için kolları sıvadı. Farklı bir yöne gitmeyi hedefledi.




O dönem aklında, Fransız kadınlarının yaşlandıklarında ne kadar harika göründükleri, kendilerine nasıl baktıkları ve ne kadar şık olduklarına dair fikirler dolaşıyordu. Ünlü model, "Fransız kız güzelliği" adı verilen ve o zamanlar yeni ortaya çıkan bir trend için Parisli dermatolog Dr. Jean-Louis Sebagh ile işbirliğine gitti. Sebagh, 30'lu yaşlardaki cilde yönelik "panik yapmayın" yaklaşımına sahipti.



Doktorun “yaşı korumak” yaklaşımı için ünlü model şöyle diyor: “Bu gerçekçi bir şey. Kendine iyi bakıyorsun; elinden geldiğince iyi görünmeye çalışıyorsun; geçirdiğin yıllara karşı savaş halinde olmuyorsun."


Doktorun Paris kliniğinde kullandığı antioksidan yüz formülünü şişeleyip piyasaya sürdüler ve ürüne “Anlamlı Güzellik” adını verdiler.


Crawford, başka işler de yapıyor. Apple TV+ şovu olarak yayınlanan, 2023 yılının belgesel dizisi The Supermodels ile bir TV yıldızı haline geldi. BBC muhabirine göre, Crawford geçmişle vakit geçirmek yerine gelecekte ne yapacağını bulmaya daha çok ilgi gösteriyor. Ve Crawford halen hem Donna Karan hem de Good American için modellik yapıyor ve şöyle diyor...


İnsanların, 35 yaşından sonra uluslararası moda kampanyaları için "çok yaşlı" olduğunu iddia etmesi üzerine Crawford gülüyor ve şöyle diyor;


"Sanırım yanılıyorlardı."


Kaynak: Faran Krentcil. 'Don't fight against the years that you've earned': Cindy Crawford on beauty and 'age maintenance' (2024) Şuradan alındı: https://www.bbc.com/culture/article/20240918-cindy-crawford-on-beauty-and-age-maintenance


Yaş almakla barışık olan ünlüler

Pamela Anderson'ı makyajsız ve doğal haliyle görmek çoğu kişiyi şaşırtıyor. Oysa ki Anderson, ünlüler dünyasında yaş almanın doğal bir süreç olduğunu kabul eden kadınlardan sadece biri.

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Fiziksel yaşlanma, cinsiyetçi kodlar sebebiyle erkekler için "olgun erkek" imajına kavuşmak, kadınlar içinse adeta bir tehdit olarak görülüyor. Neyse ki bazı kadınlar, yaşlanmanın fiziksel etkilerini önemli olmaktan çıkaran duruşlarıyla yaşlanmaya değil ama toplumsal kodlara meydan okuyor. 90'lı yılların "Top model" akımını başlatan süper 5'liden biri olan Cindy Crawford bunlardan biri. Eski top model, yaşlanmaya yönelik yaklaşımıyla ilham veren açıklamalar yapıyor: "Yaşlanmak eğer şanslıysak olan şeydir; bu, hayatta olduğum anlamına gelir."
Cindy Crawford, Haute Living röportajında ise şöyle demişti: "25 yaşında değilim, öyleyse neden 25 gibi görünmeye çalışayım ki? Neden birisinin beni 25 yaşında bir kızla karıştırmasını isteyeyim? Çocuklarım oldu. Tüm bu yaşam deneyimine sahibim."
"Gençliğin peşinde koşmak boşunadır. Yapabileceğimiz tek şey, içinde bulunduğumuz anda kim olduğumuzu kucaklamak ve şu anda ayaklarımızın durduğu yerden memnun olmaktır."
90'ların 'seks ikonu' lakaplı film yıldızı Pamela Anderson, Marie Claire Dergisi'ne verdiği röportajda, olduğu yaşta ve hatta yaştan bağımsız olarak anın içinde mutlu olmayı vurguluyor.
1992 yılında "Temel İçgüdü" filmiyle ortalığı kasıp kavuran Sharon Stone da yaşlanmanın fiziksel etkilerini kabul eden yıldızlardan biri. Alman Vogue dergisine verdiği röportajda Stone, vücudunu gerçekten 'kabul edemediği' bir dönem yaşadığını, ancak artık daha yaşlı ve vücudundan çok daha memnun hissettiğini söylemişti. "Kırklı yaşlarımda bir şişe şarapla banyoya girdiğimde kapıyı kilitledim ve 'Vücudumu tamamen kabul edene kadar dışarı çıkmayacağım' dedim". Stone, bugünkü bakış açısıyla insanı dengede tutacak bir felsefeye, yaşam tarzına veya inanca sahip olmanın önemli olduğunu ifade ediyor.
'Bu, sizi merkeze geri getiren bir şeydir ve gerçekten de huzur ve güzelliğin anahtarıdır; içsel bir biçim ve zarafet duygusu.' "Henüz 40 yaşındayken bana birçok rol için "çok yaşlı" olduğum söylendi. Oysa ki 40 yaşındayken, ne istediğini bilecek kadar yaşlı ve onu elde edecek kadar da genç olursun. Ve harika görünürsün!"
Alicia Keys, bu grupta yaşça daha genç olsa da çoğu kimse için artık genç sayılmayan bir yaşta. Yakında 42. yaşını kutlayacak olan şarkıcı, 2016 yılından beri makyajsız ve doğal görünümü tercih ediyor. Sahnede bile...
"Başından beri, insanların söylediği aptalca şeyleri dengelemek ve tartmak zorunda kaldım; bunların anlamsız olduğunu ve çoğunlukla hatalı olduklarını öğrendim. Bu yüzden endişelenmiyorum çünkü bunlara dair uğraşacağım hiçbir şey yok." Alicia Keys, istediği gibi yaşamak konusunda örnek gösterilen yıldızlardan biri olmaya devam ediyor.





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