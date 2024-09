Cindy Crawford: "Kazandığım yıllarla savaşmıyorum"

"Dürüst olmak gerekirse bu yaşta fotoğrafımın çekilebileceğine dair bir düşüncem yoktu.”

İkonik model Cindy Crawford, 2001 yılında, 35 yaşına gelmeden hemen önce “biraz korktuğunu” hissettiğini söylemişti. Şimdi Crawford, yaşlanma konusunda konuştuğu BBC’ye yaptığı açıklamada “Kazandığım yıllarla savaşmıyorum” dedi.

Cindy Crawford sadece bir top model değil, işbirliği yaptığı markalar sebebiyle popülerliğin de simgesiydi. Model, 35 yaşına yaklaştığı zaman, Revlon’la 13 yıldır süren sözleşmesinin yenilenme dönemi gelirken magazin dergileri Crawford'u "çok yaşlı" olarak adlandırmaya başladı. Onun her hareketini fotoğraflamak için paparazziler gönderiyor, çocuklu yaşamına mercek tutuyorlardı.

O yıllarda için Crawford şöyle diyor: “Final için günbatımına doğru mu gideceğim yoksa meydan okuyup işimi yapmaya mı çalışacağım? diye düşündüm. Bu bir kumardı.” Crawford, kendisine bir şans vermesi gerektiğini düşünerek devam etti. Bir kenara çekilmek yerine kendi markasını kurmak için kolları sıvadı. Farklı bir yöne gitmeyi hedefledi.

O dönem aklında, Fransız kadınlarının yaşlandıklarında ne kadar harika göründükleri, kendilerine nasıl baktıkları ve ne kadar şık olduklarına dair fikirler dolaşıyordu. Ünlü model, "Fransız kız güzelliği" adı verilen ve o zamanlar yeni ortaya çıkan bir trend için Parisli dermatolog Dr. Jean-Louis Sebagh ile işbirliğine gitti. Sebagh, 30'lu yaşlardaki cilde yönelik "panik yapmayın" yaklaşımına sahipti.

Doktorun “yaşı korumak” yaklaşımı için ünlü model şöyle diyor: “Bu gerçekçi bir şey. Kendine iyi bakıyorsun; elinden geldiğince iyi görünmeye çalışıyorsun; geçirdiğin yıllara karşı savaş halinde olmuyorsun."

Doktorun Paris kliniğinde kullandığı antioksidan yüz formülünü şişeleyip piyasaya sürdüler ve ürüne “Anlamlı Güzellik” adını verdiler.

Crawford, başka işler de yapıyor. Apple TV+ şovu olarak yayınlanan, 2023 yılının belgesel dizisi The Supermodels ile bir TV yıldızı haline geldi. BBC muhabirine göre, Crawford geçmişle vakit geçirmek yerine gelecekte ne yapacağını bulmaya daha çok ilgi gösteriyor. Ve Crawford halen hem Donna Karan hem de Good American için modellik yapıyor ve şöyle diyor...

İnsanların, 35 yaşından sonra uluslararası moda kampanyaları için "çok yaşlı" olduğunu iddia etmesi üzerine Crawford gülüyor ve şöyle diyor;

"Sanırım yanılıyorlardı."

