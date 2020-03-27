Çiçeklerinizi taze tutmak için bu yöntemleri denemelisiniz!
26 Mart 2020 Perşembe
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Çiçeklerin yanına meyve veya sebze koymayın. Çok sayıda etilen hormonu salgılarlar ve çiçeklerin de bu hormonu salgılamasına neden olurlar. Sonuç olarak bu hormonla çiçekleriniz daha çabuk yaşlanır ve solar.
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Çiçeklerin olduğu vazoya limon, şeker ve az miktar çamaşır suyundan bir karışım koyun. Şeker besin verir, limon sapların suyu çekmesini sağlar ve çamaşır suyu bakterileri uzaklaştırır. Başka bir yöntem de vazoya bir miktar bozuk para koymaktır.
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Çiçeklerin üzerine belli uzaklıktaki bir mesafeden saç spreyi sıkarak daha uzun süre taze kalmalarını sağlayabilirsiniz ama çok fazla sıkmadığınızdan emi olun, ince bir tabaka yeterli olacaktır.
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Çiçekleri televizyon, mikrodalga fırın gibi ev aletlerinden uzak tutun. Ortaya çıkardıkları ısı çiçeklerin daha çabuk solmasına neden olur.
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Çiçeklerin saplarının ucunu kesin bu sayede suyu daha kolay çekebilirler.
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Vazoyu su ve çamaşır suyuyla yıkayın. Böylelikle vazonun içinde oluşabilecek bakterileri engellemiş olursunuz.
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Vazoyu yıkadıktan sonra bir havluyla kurulamak yerine ıslak bir şekilde ters olarak kurumaya bırakın. Bakteri oluşumunu böylelikle engellemiş olursunuz.
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