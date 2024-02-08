Cem Karaca'nın hayatı ve eserleri

Karaca, "Tamirci çırağı", "Kavga", "Parka", "Yoksulluk kader olamaz", "İşçi Marşı" gibi eserler yayınladı. Ülkede politik gerginliğin tırmandığı 1979 yılında "1 Mayıs Marşı" plağı nedeniyle yargılandı ve Almanya'ya gitti. 1983 yılında vatandaşlıktan çıkarılan Cem Karaca, uzun yıllar vatan hasreti çektiğini dile getirdi. Almanya'da düzenlenen bir festivalde göndere Türk bayrağı çektirdi. 1987 yılında yurda döndü, bir polis tarafından "Yurdunuza hoş geldiniz" ifadesiyle karşılandı. Ardından yargılandığı duruşmada aklanarak Türkiye'deki sanat yaşamına döndü. "Oh be", "68'linin türküsü", "Sen seni bil" "Ben bir ceviz ağacıyım" gibi eserler verdi. Müzik çalışmalarına Cahit Berkay ve Uğur Dikmen ile devam etti.