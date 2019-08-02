Bu filmler aslında çok farklıymış!

Seyircileri memnun etmek için bazı sahneleri kesilen ve yeniden çekilen filmler...

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Esaretin Bedeli (1994) Gelmiş ge&ccedil;miş en iyi filmlerden biri sayılan Esaretin Bedeli'nin finali aslında ilk başta bu kadar iyimser olmayacak şekilde tasarlanmış. Filmin sonunda seyircinin kafasında "Acaba Red parmaklıklar ardında bu kadar yıl ge&ccedil;irdikten sonra &ouml;zg&uuml;rl&uuml;ğe alışabilecek mi?" sorusunu uyandırmayı hedeflemişler. Fakat test g&ouml;steriminde seyirciler bu kadar k&ouml;t&uuml;mser bir finale tepki g&ouml;stermişler. Y&ouml;netmen de finali değiştirme kararı alarak Red ve Andy'nin yıllar sonra buluştuğu bir sahne eklemişler.
Kategori : Yaşam
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Esaretin Bedeli (1994)

Gelmiş geçmiş en iyi filmlerden biri sayılan Esaretin Bedeli'nin finali aslında ilk başta bu kadar iyimser olmayacak şekilde tasarlanmış. Filmin sonunda seyircinin kafasında "Acaba Red parmaklıklar ardında bu kadar yıl geçirdikten sonra özgürlüğe alışabilecek mi?" sorusunu uyandırmayı hedeflemişler. Fakat test gösteriminde seyirciler bu kadar kötümser bir finale tepki göstermişler. Yönetmen de finali değiştirme kararı alarak Red ve Andy'nin yıllar sonra buluştuğu bir sahne eklemişler.

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