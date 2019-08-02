Bu filmler aslında çok farklıymış!

Esaretin Bedeli (1994)

Gelmiş geçmiş en iyi filmlerden biri sayılan Esaretin Bedeli'nin finali aslında ilk başta bu kadar iyimser olmayacak şekilde tasarlanmış. Filmin sonunda seyircinin kafasında "Acaba Red parmaklıklar ardında bu kadar yıl geçirdikten sonra özgürlüğe alışabilecek mi?" sorusunu uyandırmayı hedeflemişler. Fakat test gösteriminde seyirciler bu kadar kötümser bir finale tepki göstermişler. Yönetmen de finali değiştirme kararı alarak Red ve Andy'nin yıllar sonra buluştuğu bir sahne eklemişler.