Titanik ilk kez net görüntülendi

15 Nisan 1912 gecesinde, daha ilk seferinde buz dağına çarparak Atlantik'in 3.800 metre derinliğine gömülen, filmlere ve belgesellere konu olan Titanik enkazından ilk kez bu kadar net görüntüler paylaşıldı.

Dünyanın en ünlü batığı daha önce hiç görülmemiş şekilde ortaya çıktı. Atlantik'te 3.800 m derinlikte bulunan Titanik'in ilk tam boyutlu dijital taraması, derin deniz haritalaması kullanılarak oluşturuldu. Tüm geminin benzersiz bir 3D görüntüsü alınarak, 1912'de batan gemiye tam olarak ne olduğuna yeni bir ışık tuttu.

Titanik ne zaman battı?

15 Nisan 1912 tarihinde Southampton'dan New York'a ilk yolculuğunda Titanik bir buzdağına çarptığında 1.500'den fazla kişi öldü. Titanik analisti Parks Stephenson; "Gemi hakkında hala cevaplanması gereken temel sorular var. Titanik hikayesini spekülasyona değil kanıta dayalı araştırmaya yönlendirmenin ilk büyük adımlarından biri" olduğunu dile getirdi.

Titanik, enkaz 1985'te keşfedildiğinden beri kapsamlı bir şekilde araştırıldı. Ancak o kadar büyük ki, derinlerin karanlığında, kameralar bize yalnızca çürüyen geminin baştan çıkarıcı enstantanelerini gösterebilir - asla tamamını gösteremez.

Yeni tarama, enkazı bütünüyle yakalayarak Titanik'in eksiksiz bir görüntüsünü ortaya koyuyor. Pruva ve kıç yaklaşık 800 m ile ayrılmış olarak iki parça halinde bulunuyor. Kırık gemiyi büyük bir enkaz alanı çevreliyor. Tarama, 2022 yazında bir derin deniz haritalama şirketi tarafından gerçekleştirildi. Uzmanlar, gemideki bir ekip tarafından uzaktan kontrol edilen dalgıçlar, enkazın uzunluğunu ve genişliğini araştırmak için 200 saatten fazla zaman harcadı. Her açıdan 700.000'den fazla görüntü alarak tam bir 3D rekonstrüksiyon oluşturdular.

Keşif gezisinin planlamasına öncülük eden Gerhard Seiffert, bunun şimdiye kadar üstlendiği en büyük su altı tarama projesi olduğunu söyledi. "Neredeyse 4.000 m olan derinliği bir meydan okumayı temsil ediyor ve bölgede de akıntılar var - ve enkaza zarar vermemek için hiçbir şeye dokunmamıza izin verilmiyor. Ve diğer zorluk da her santimetrekareyi haritalamanız gerektiğidir - enkaz alanı gibi ilginç olmayan kısımları bile haritalandırmanız gerekir, ancak tüm bu ilginç nesnelerin arasını doldurmak için buna ihtiyacınız var."

Tarama hem geminin ölçeğini hem de pervanelerden birinin seri numarası gibi bazı küçük ayrıntıları gösteriyor. Artık pas sarkıtlarıyla kaplı olan pruva, gemi kaybolduktan 100 yıl sonra bile hâlâ anında tanınabilir. En üstte, açık bir deliğin bir zamanlar büyük merdivenin bulunduğu boşluğa bir bakış sağladığı tekne güvertesi var. Yine de kıç, kaotik bir metal karmaşasıdır. Geminin bu kısmı tirbuşonla deniz tabanına çarparken çöktü.

Çevredeki enkaz alanına, gemiden süslü metal parçalar, heykeller ve açılmamış şampanya şişeleri de dahil olmak üzere eşyalar dağılmış durumda. Tortu üzerinde duran düzinelerce ayakkabı da dahil olmak üzere kişisel eşyalar da var.

Kaynak: Rebecca Morelle, Alison Francis. "Titanic: First ever full-sized scans reveal wreck as never seen before". Şuradan alındı: https://www.bbc.com/news/science-environment-65602182. (17.05.2023).