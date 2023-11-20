Broadway'de ilk Türk kadın sanatçı: Ayça Varlıer

Ay\u00e7a Varl\u0131er, New York'ta Broadway m\u00fczikali 'Swan Lake Rock Opera'da ba\u015frol oynayarak tarihe ge\u00e7ti. . \u00dcnl\u00fc oyuncu, Triad Theater'da sahnelenen m\u00fczikalde 'Krali\u00e7e Sherdanell' karakterini canland\u0131r\u0131yor. Off-Broadway'de ba\u015frol oynayan ilk T\u00fcrk kad\u0131n sanat\u00e7\u0131 \u00fcnvan\u0131n\u0131 kazand\u0131.. Ay\u00e7a Varl\u0131er, y\u0131l sonuna kadar m\u00fczikalde yer almaya devam edecek. . Varl\u0131er: "Son derece heyecanl\u0131 ve gururluyum. \u0130ki y\u0131l\u0131m\u0131 ald\u0131 bu sahneye \u00e7\u0131kmak. Bu ba\u015far\u0131n\u0131n ard\u0131nda al\u0131n teri ve \u00e7ok \u00e7al\u0131\u015fmak var" a\u00e7\u0131klamas\u0131nda bulundu.. . . . . . . . . . . .
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