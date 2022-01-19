Boğazınızda yumru varmış gibi hissediyorsanız...

Kimi zaman boğazınız tıkanmış, sanki boğazınızda bir yumru varmış ya da biri tarafından boğazınız sıkılıyormuş gibi hissedebilirsiniz. Bu durum zaman zaman tekrar edebilir ve hafif ila yüksek şiddette görülebilir. Boğazdaki sıkışmanın birçok olası nedeni vardır. Öncelikle mutlaka ciddi bir hastalıkla ilişkili olabileceğini düşünerek panik yapmayın; zira basit bir bademcik enfeksiyonu bile bu hisse yol açabilir. Bununla birlikte sıklıkla solunum ya da yutma güçlüğü yaşıyorsanız durumu ciddiye alıp muhakkak doktorunuza görünmelisiniz.

Boğazda şişlik, yumru varmış, sıkılıyormuş hissinin altında yatan olası nedenleri inceleyelim.

Alerjiler: Alerjiler çok yaygındır. Alerji, vücudun bağışıklık sisteminin herhangi bir maddeyi tehdit olarak algılayıp bu maddeye / maddelere karşı savaşmak için kimyasallar salgılamaya başlamasıyla birlikte gelişen bir süreçtir. Vücudun kendisi tarafından üretilen bu biyokimyasallar burun tıkanıklığı, kaşıntı, öksürük gibi semptomlarla birlikte boğazda sıkışma hissine de yol açabilmektedir.

Anksiyete: Anksiyete psikolojik bir rahatsızlık olmakla birlikte pek çok fiziksel semptomla kendini gösterir. Anksiyete / panik atağın tipik semptomları arasında boğazda sıkışma hissi ve nefes almada zorluk başı çekmektedir. Dolayısıyla boğazda varmış gibi hissetmenin altında yatan yaygın olası nedenlerden biridir. Bu hastalığın diğer belirtileri arasında göğüs ağrısı, titreme, baş dönmesi, baş ağrısı, sersemlik, mide bulantısı, terleme, kalp atışının hızlanması, ellerde karıncalanma ve uyuşma sıralanabilir.

Reflü: Gastroözofageal reflü hastalığının tipik bir semptomu mideden gelen asidin yemek borusuna doğru hareket etmesiyle birlikte ortaya çıkan mide ekşimesiyle birlikte göğüste yanma, batma ve sıkışma hissidir. Haftada iki kereden fazla mide ekşimesiyle birlikte bu şikayetleri yaşayan bir kişi muhtemelen reflü tanısı alabilir. Reflü boğazdaki sıkışmadan çok daha rahatsız edici durumlara yol açabilir, hatta özofagus kanseri riskini artırabilir. Reflü şüphesini artıran diğer yakınmalar arasında ağız kokusu, geğirme, öksürme, ses kısıklığı ve yutma zorluğu sayılabilir.

Guatr: Guatr, boyunda yer alan tiroid bezinin anormal büyümesi neticesinde oluşur. Boğazdaki sıkışma hissinin muhtemel sorumlularından biri guatr olabilir. Guatrın diğer belirtileri arasında nefes alma ve yutma zorluğu, ses kısıklığı, öksürük, boğazın ve boynun ön kısmında şişlik sıralanabilmektedir.

Enfeksiyonlar: Boğaz ve bademciklerdeki viral ya da bakteriyel enfeksiyonlar da boğazda sıkışma hissine yol açar. Bu durumda hastada boğazdaki şişlik ve yumru hissinin yanında ateş, titreme, kulak ağrısı, baş ağrısı gibi semptomlar da görülebilecektir.

Diğer olası nedenler:

Özefagusu etkileyen otoimmun bir hastalık olan eozinofilik özofajit

Gırtlakta spazma neden olan laringeal distoni

Nörolojik hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkabilen disfaji

Boğazda sıkışma hissi şikayetinin tedavisi burada da saydığımız altta yatan nedene bağlı olarak planlanacaktır.