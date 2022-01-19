Boğazınızda yumru varmış gibi hissediyorsanız...

Boğazda yumru varmış, boğazınız sıkılıyormuş gibi hissetme neden olur? Nasıl tedavi edilir? Dr. Sinan Akkurt, konu hakkında bilgiler verdi.

Boğazınızda yumru varmış gibi hissediyorsanız...
Sağlık
19 Ocak 2022 Çarşamba

Kimi zaman boğazınız tıkanmış, sanki boğazınızda bir yumru varmış ya da biri tarafından boğazınız sıkılıyormuş gibi hissedebilirsiniz. Bu durum zaman zaman tekrar edebilir ve hafif ila yüksek şiddette görülebilir. Boğazdaki sıkışmanın birçok olası nedeni vardır. Öncelikle mutlaka ciddi bir hastalıkla ilişkili olabileceğini düşünerek panik yapmayın; zira basit bir bademcik enfeksiyonu bile bu hisse yol açabilir. Bununla birlikte sıklıkla solunum ya da yutma güçlüğü yaşıyorsanız durumu ciddiye alıp muhakkak doktorunuza görünmelisiniz.


Boğazda şişlik, yumru varmış, sıkılıyormuş hissinin altında yatan olası nedenleri inceleyelim.


Alerjiler: Alerjiler çok yaygındır. Alerji, vücudun bağışıklık sisteminin herhangi bir maddeyi tehdit olarak algılayıp bu maddeye / maddelere karşı savaşmak için kimyasallar salgılamaya başlamasıyla birlikte gelişen bir süreçtir. Vücudun kendisi tarafından üretilen bu biyokimyasallar burun tıkanıklığı, kaşıntı, öksürük gibi semptomlarla birlikte boğazda sıkışma hissine de yol açabilmektedir.


Anksiyete: Anksiyete psikolojik bir rahatsızlık olmakla birlikte pek çok fiziksel semptomla kendini gösterir. Anksiyete / panik atağın tipik semptomları arasında boğazda sıkışma hissi ve nefes almada zorluk başı çekmektedir. Dolayısıyla boğazda varmış gibi hissetmenin altında yatan yaygın olası nedenlerden biridir. Bu hastalığın diğer belirtileri arasında göğüs ağrısı, titreme, baş dönmesi, baş ağrısı, sersemlik, mide bulantısı, terleme, kalp atışının hızlanması, ellerde karıncalanma ve uyuşma sıralanabilir.


Reflü: Gastroözofageal reflü hastalığının tipik bir semptomu mideden gelen asidin yemek borusuna doğru hareket etmesiyle birlikte ortaya çıkan mide ekşimesiyle birlikte göğüste yanma, batma ve sıkışma hissidir. Haftada iki kereden fazla mide ekşimesiyle birlikte bu şikayetleri yaşayan bir kişi muhtemelen reflü tanısı alabilir. Reflü boğazdaki sıkışmadan çok daha rahatsız edici durumlara yol açabilir, hatta özofagus kanseri riskini artırabilir. Reflü şüphesini artıran diğer yakınmalar arasında ağız kokusu, geğirme, öksürme, ses kısıklığı ve yutma zorluğu sayılabilir.


Guatr: Guatr, boyunda yer alan tiroid bezinin anormal büyümesi neticesinde oluşur. Boğazdaki sıkışma hissinin muhtemel sorumlularından biri guatr olabilir. Guatrın diğer belirtileri arasında nefes alma ve yutma zorluğu, ses kısıklığı, öksürük, boğazın ve boynun ön kısmında şişlik sıralanabilmektedir.


Enfeksiyonlar: Boğaz ve bademciklerdeki viral ya da bakteriyel enfeksiyonlar da boğazda sıkışma hissine yol açar. Bu durumda hastada boğazdaki şişlik ve yumru hissinin yanında ateş, titreme, kulak ağrısı, baş ağrısı gibi semptomlar da görülebilecektir.


Diğer olası nedenler:

  • Özefagusu etkileyen otoimmun bir hastalık olan eozinofilik özofajit

  • Gırtlakta spazma neden olan laringeal distoni

  • Nörolojik hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkabilen disfaji

Boğazda sıkışma hissi şikayetinin tedavisi burada da saydığımız altta yatan nedene bağlı olarak planlanacaktır.


Boğaz ağrısına ne iyi gelir?
Boğaz ağrısına ne iyi gelir?


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.