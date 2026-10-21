HTHAYAT
HTHAYAT
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Video
Testler
Kaydettiklerim

Bizi Takip Edin

BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
Ana Sayfa İyi Yaşam Harvard'ın araştırmalarında öne çıktı! Kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı 5 besin
İyi Yaşam

Harvard'ın araştırmalarında öne çıktı! Kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı 5 besin

Yüksek kolesterol, kalp ve damar sağlığını tehdit eden önemli risk faktörleri arasında yer alıyor. Ancak günlük beslenmede yapılacak bazı değişiklikler, özellikle kötü kolesterol olarak bilinen LDL seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olabiliyor. Harvard Üniversitesi ve Amerikan Kalp Derneği'nin bilimsel değerlendirmelerinde öne çıkan 5 besin, sofralardaki küçük tercihlerin neden önemli olduğunu ortaya koyuyor. İşte merak edilen ayrıntılar...

Giriş: 21 Ekim 2026, Çarşamba 13:31
Güncelleme: 21 Ekim 2026, Çarşamba 13:31
1

Kolesterolü düşüren besinler, kalp sağlığını korumak isteyenlerin beslenme alışkanlıklarında önemli bir yere sahip. Özellikle yüksek LDL (kötü kolesterol) seviyeleri, damar duvarlarında plak birikimine yol açarak kalp krizi ve felç riskini artırabiliyor. Harvard Health Publishing'in bilimsel değerlendirmesine göre, çözünür lif bakımından zengin yiyecekler ve sağlıklı yağ kaynakları, kolesterolün kontrol altında tutulmasına katkı sağlayabiliyor. Üstelik bu besinlerin birçoğu günlük öğünlere kolayca eklenebiliyor.

2

YULAF EZMESİ: KAHVALTIDAKİ BU BESİN NEDEN ÖNEMLİ?

Kolesterolü düşürmeye yardımcı besinler arasında ilk sıralarda yulaf yer alıyor. Yulafın içerdiği beta-glukan adlı çözünür lif, sindirim sistemindeki safra asitlerinin vücuttan uzaklaştırılmasını destekleyerek LDL kolesterolün azalmasına katkıda bulunabiliyor.

Harvard Üniversitesi'nin değerlendirmesinde, bir porsiyon yulaf ezmesinin yaklaşık 1-2 gram çözünür lif sağlayabildiği belirtiliyor. Yulafın meyvelerle birlikte tüketilmesi, günlük lif alımını artırmanın pratik yollarından biri olarak gösteriliyor.

3

KURU FASULYE VE MERCİMEK: BİTKİSEL PROTEİNİN GÜCÜ

Kuru fasulye, mercimek ve nohut gibi baklagiller, yüksek lif içerikleriyle dikkat çekiyor. Özellikle çözünür lif, kolesterolün sindirim sistemindeki dolaşımını etkileyerek kandaki LDL seviyelerinin düşmesine yardımcı olabiliyor.

Baklagillerin bir diğer avantajı ise uzun süre tokluk sağlamaları. Et ağırlıklı bazı öğünlerin yerine baklagillerin tercih edilmesi, doymuş yağ tüketimini azaltarak kalp sağlığını destekleyebiliyor.

4

CEVİZ VE BADEM: KÜÇÜK BİR AVUÇ BİLE ETKİLİ OLABİLİR

Kuruyemişler de kolesterol kontrolü açısından öne çıkan besinlerden. Özellikle ceviz ve badem, doymamış yağ asitleri ve lif içerikleri sayesinde kalp dostu beslenme düzeninin önemli parçaları arasında bulunuyor.

Harvard Health Publishing'in aktardığı araştırmalara göre, günlük yaklaşık 57 gram kuruyemiş tüketimi LDL kolesterolde ortalama yüzde 5 civarında azalmayla ilişkilendiriliyor. Ancak kuruyemişlerin yüksek enerji içerdiği unutulmamalı. Tuzsuz çeşitleri tercih etmek ve porsiyonu dengede tutmak önem taşıyor.

5

ELMA: KABUĞUNDAKİ VE ETİNDEKİ LİFLER DİKKAT ÇEKİYOR

Kolesterolü düşürmeye yardımcı meyveler arasında elma da bulunuyor. Elmanın içerdiği pektin adlı çözünür lif, bağırsaklarda kolesterolle ilişkili maddelerin uzaklaştırılmasına yardımcı olabiliyor.

Harvard Üniversitesi, elmanın yanı sıra üzüm, çilek ve turunçgilleri de pektin bakımından yararlı meyveler arasında gösteriyor. Meyvenin suyunu içmek yerine bütün olarak tüketmek, liften daha fazla yararlanmayı sağlıyor.

6

ZEYTİNYAĞI: ÖNEMLİ OLAN NEYİN YERİNE TÜKETİLDİĞİ

Zeytinyağı, içerdiği tekli doymamış yağ asitleri sayesinde kolesterol yönetiminde önemli bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ancak burada belirleyici nokta, zeytinyağının mevcut beslenmeye fazladan eklenmesi değil, tereyağı gibi doymuş yağ kaynaklarının yerine kullanılması.

Amerikan Kalp Derneği, doymuş yağların yerine tekli ve çoklu doymamış yağların tercih edilmesinin kötü kolesterolü azaltmaya ve kalp-damar hastalıkları riskini düşürmeye yardımcı olduğunu belirtiyor.

7

BİLİMSEL ARAŞTIRMA: BESLENMEYLE KOLESTEROL NE KADAR DÜŞEBİLİR?

Beslenmenin LDL kolesterol üzerindeki etkisi bilimsel araştırmalarda da incelendi. Harvard Health Publishing'in aktardığı, 351 kişinin katıldığı kontrollü bir araştırmada, çözünür lif, kuruyemiş, soya proteini ve bitkisel steroller içeren özel bir beslenme düzeni değerlendirildi.

Altı aylık çalışmada bu beslenme düzenini uygulayan gruplarda LDL kolesterol ortalama yüzde 13-14 azalırken, karşılaştırma grubundaki düşüş yaklaşık yüzde 3 düzeyinde kaldı. Bu sonuçlar tek bir besinin mucizevi etkisini değil, farklı besinlerin birlikte tüketilmesinin önemini gösteriyor.

8

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRMEK İÇİN SADECE BESLENME YETERLİ Mİ?

Uzmanlara göre kolesterolü kontrol altında tutmak için tek bir besine odaklanmak yerine genel beslenme düzenini iyileştirmek gerekiyor. Lifli yiyeceklerin artırılması, doymuş yağların sınırlandırılması ve düzenli fiziksel aktivite, kalp sağlığını destekleyen temel alışkanlıklar arasında bulunuyor.

Bununla birlikte beslenme değişiklikleri herkes için tek başına yeterli olmayabiliyor. Özellikle yüksek LDL seviyeleri veya kalp-damar hastalığı riski bulunan kişilerde doktorun önerdiği tedavinin sürdürülmesi önem taşıyor. Bilimsel bulgular, kalp sağlığını korumada günlük beslenme tercihlerinin uzun vadede önemli bir rol oynayabileceğini gösteriyor.

Haber kaynak: Harvard Health, American Heart Association.

Paylaş:
brush-purple Yorumlar