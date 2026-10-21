Harvard'ın araştırmalarında öne çıktı! Kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı 5 besin

ZEYTİNYAĞI: ÖNEMLİ OLAN NEYİN YERİNE TÜKETİLDİĞİ

Zeytinyağı, içerdiği tekli doymamış yağ asitleri sayesinde kolesterol yönetiminde önemli bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ancak burada belirleyici nokta, zeytinyağının mevcut beslenmeye fazladan eklenmesi değil, tereyağı gibi doymuş yağ kaynaklarının yerine kullanılması.

Amerikan Kalp Derneği, doymuş yağların yerine tekli ve çoklu doymamış yağların tercih edilmesinin kötü kolesterolü azaltmaya ve kalp-damar hastalıkları riskini düşürmeye yardımcı olduğunu belirtiyor.