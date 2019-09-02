Bergamot

Türkçe'de daha önceleri bey armudu olarak bilinen bu bitki zamanla bergamot ismini almıştır. Çoğunlukta Hatay, Adana ve Mersin'de yetiştirilir ve asıl anavatanı Hindistan'dır. Uyku sorunlarına, hipertansiyona ve kolestrole iyi geldiği bilinen bergamot aynı zamanda böbreklerin daha düzenli çalışmasını sağlar. Ayrıca dopamin ve seratonin hormonlarını artırdığı bilinir ve bu yüzden depresyon tedavisi için kullanılabilir. Fazla tüketimi ise rahim kasılmalarına sebep olur ve dolayısıyla hamilelere önerilmez.