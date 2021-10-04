“Beden nötrleme” nedir?

Artık beden olumlama hareketini de geride bırakarak yeni bir kavramla tanışıyoruz. Bedeni olumlu veya olumsuz olarak değil, nötr olarak kabul etmek...

“Beden nötrleme” nedir?
Yaşam
04 Ekim 2021 Pazartesi

Medyanın yarattığı ulaşılamaz güzellik algısından sonra, insanların bedenleriyle arasındaki bozulan ilişkiyi onarmak için beden olumlama kavramı sıkça kullanıldı. Kişinin bedenine karşı olumlu bir duygu hissetmesini teşvik eden bu görüş, bu hissi paylaşmayan bazıları için takip etmesi zor bir durum halini alabiliyor.


Beden olumlama ve benden nörtleme farkı nedir?

Beden olumlama kişiye "Bedenimi seviyorum." "Görünüşümü güzel buluyorum." dedirtmeyi amaçlarken nötr beden kavramı daha çok kişinin bedenini kendisi olarak değil de ona hizmet eden bir parça olarak görmesini, "Bu bacaklar beni her yere taşıyor." "Bedenim bisiklet sürmemi sağlayarak beni mutlu ediyor." dedirtmeyi hedefliyor.


Bazı şeyleri değiştirmek isteseniz dahi vücudunuzu şu an olduğu gibi kabul etmek kolay ve kısa olmasa da yaşamanız gereken bir süreç. Bir konser boyunca dans ederken veya sakinleştirici bir yürüyüş esnasında, vücudunuzun nasıl göründüğüyle değil, nasıl hissettirdiği ve size nasıl hizmet ettiğiyle ilgilenirsiniz. Böyle bir beden algısı, vücudunuzla ilişkinizi düzenleyecek ve vücudunuz size neye ihtiyacı olduğunu daha rahat söyleyebilecekse, sezgisel beslenmeye de bir o kadar yaklaşmış olacaksınız.


Bedeninizin görünüşünü, kişisel mutluktan uzak tutmak birçok açıdan gereklidir. Birçok insan bir estetik operasyonun veya daha fit bir görüntünün hayatlarını değiştireceklerine inanırlar. Bu inanışın asılsızlığı, birçok insanın bedeniyle sonsuz bir uğraşa girmesine ama ne bu süreçte ne de sonuçta mutlu olamamasına sebep olur.


Diyet ve spor programlarının öncesi ve sonrası fotoğraflarındaki motivasyonun sebebi, insanların sonrası haline geldiklerinde daha mutlu biri olacaklarına inanmalarıdır. Bu durum kişinin gelecekteki bir ideale bağlı yaşamasına sebep olur ve anda kalmayı, yaşarken mutlu olmayı zorlaştırır. Bunun yerine anda kalın, farkındalığınızı geliştirin ve uzun vadede mutluluğu hedefleyin.


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Zihin-beden ilişkinizi geliştirmek için…

Zihin-beden bağlantısını teşvik etmek için her gün birkaç dakika ayırmaya çalışın. Gün içinde molalar verin ve kendinizi dinleyin: Vücudunuz şu an size ne söylüyor? Susamış veya doğru postürden uzaklaşmış olabilirsiniz. Bu tarz uygulamaları ne kadar sık yaparsanız, bedeninizle iletişiminiz o kadar güçlenir ve içinde o kadar huzurlu hissedersiniz. Siz ona ihtiyacı olanları sundukça o da size istediğiniz alanı sunar. Siz kendi bedeninizde huzurlu hissedince, başkalarının hakkındaki yorumları ruh haliniz üzerinde belirleyici olamaz. Bu zihin yapısına ulaşmak kolay olmasa da çabanıza değecek kadar özgürleştirici olduğu kesin.


Referanslar:

Julia Naftulin. "Body neutrality, not body positivity, may be the best way to fight unsustainable beauty ideals. Here's how to channel it." Şuradan alındı: https://www.insider.com/what-is-body-neutrality-explainer-2020-8 (01.09.2020).


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