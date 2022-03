Bazı çocuk kitapları çok yeşil

Victor’un Balkabakları:

"Victor kimsenin kurmadığı hayaller kurar,

Kimsenin aklına gelmeyen sorular sorar,

Kimsenin bulamadığı cevaplar ararmış."

Kuş cıvıltılarının hiç eksik olmadığı, zeytin kokulu bir köyde Victor adında bir çocuk yaşarmış. Victor, her sabah komşusu Esime nineye yardıma gidermiş. Bir gün Esime nine, Victor’a balkabağı tohumu vermiş ve bahçeye ekmesini söylemiş. Tohumu eken ve can suyunu veren Victor, başlamış beklemeye. Günler, haftalar hatta aylar geçmiş ama Victor’un ektiği tohum bir türlü balkabağına dönüşmemiş. Çünkü tohum sabır işiymiş. Sonbahar gelince, tek bir tohum vermiş iki koca balkabağı ve tam bin adet çekirdek. Şimdi tohumları saçma ve herkese hakkını pay etme zamanı; kurda, kuşa, aşa…

Doğa sevgisini, bir çekirdeğin döngüsünü, sabrı, eşitliği, paylaşmayı, yiyeceklerimizin ardındaki emeği anlatan, gerçek bir hikâye Victor’un Balkabakları. Bu hikâye, Buğday Derneği’nin kurucusu Victor Ananias’ın başından geçen, yol arkadaşı Güneşin Aydemir’in birebir tanıklık ederek aktardığı gerçek bir olaydan esinlenerek, Leyla Aslan Ünlübay tarafından kaleme alınmıştır. Paraşüt Kitap’ın bizlerle buluşturduğu kitabın, naif çizimleri ise Mısra Karahan’a ait.

Yazar Leyla Aslan, Edebiyat Haber’de yer alan röportajında: "Çocuklar ve yetişkinler Victor’un Balkabakları’nı neden okumalı?" sorusuna, şu yanıtı veriyor: "Tohum ve çocuk bu hayatta birbirine en çok benzeyen iki kıymetli varlık. Her ikisi de mucizelerle dolu ve birbirleri ile tanışmaları, birbirlerini bilmeleri gerekiyor. Bu yüzden çocukların bu kitapla buluşması ve okuması onları bir araya getirmek demek. Ve "Kurda, kuşa, aşa," çok sırlı bir cümle. Ben’den biz olma yoluna insanı götüren ve insanın bu dünyada her canlı ile eşit olduğuna dair farkındalığı diri tutan bir cümle. Bu sırlı cümlenin niyeti ile büyümek çocuğa çok şey katar. Biz yetişkinlere ise kim olduğumuzu hatırlatır."

Sonya’nın Tavukları:

"Sana adil görünmeyen, bir başka canlı için çok normal bir şey olabilir. Hayatını devam ettirmek için yaptığı sıradan bir şey."

Sonya’nın Tavukları Sinek Sekiz Yayınevi’nden çıkan ilk çocuk kitabı. Phoebe Wahl'ın kaleminden dökülen satırların yine onun fırçasıyla renklendiği kitabın çevirisi Billur Kakıcı’ya ait. Kitap, okuyucusunu, kapağında yer alan; “Beni özgür bir çocuk olarak yetiştiren ailem için” cümlesiyle karşılıyor.

Hikâyenin kahramanı Sonya, babasının eve getirdiği üç pofuduk civcivin bakımını, kendi arzusuyla üstleniyor. Civcivlerine pekiyi annelik yapan Sonya, onların sağlıklı ve yetişkin tavuklara dönüşmesini mutlulukla izliyor. Ancak bir gün kümesten gelen ciyaklamalı ve patırtılı seslerle uyanan Sonya, tavuklarından birisinin, bir tilki tarafından avlandığını görüyor ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlıyor. Sonya’nın sakinleşmesini bekleyen babası, ona doğanın dengesinden ve minik yavrularını doyurmak zorunda olan anne tilkiden bahsediyor. Tavuğunun yasını tutan Sonya, bir yandan da ormandaki karnı doymuş, mutlu tilki yavrularını düşünerek, teselli buluyor.

Doğal ve gerçekçi kurgusuyla büyük beğeni toplayan Sonya’nın Tavukları’nda; yaşam, ölüm, yas, doğanın işleyişi, sürdürülebilirlik, sevgi, adalet, empati, özveri, sorumluluk temalarıyla, hayatın ta kendisi resmedilmiş.

Ekolojik Mahalle:

Ralph Weder’in kaleminden, Virginia Patrone’nin çizimleri ve Çisel Cengiz’in çevirisiyle Yeni İnsan Yayınevi’nden çıkan "Ekolojik Mahalle", dört bir yanlarının betonla çevrili olduğu minikler için alternatif bir yaşam kurma rehberi.

Ekolojik Mahalle, Lily, Sophia, Nick ve Jack adında dört arkadaşın yaşadıkları mahallede oluşturdukları topluluk bahçesi adlı buluşma noktalarına cafe açma serüvenlerini anlatıyor. Bu doğrultuda para toplamak için kullanmadıkları eşyaları, topladıkları geri dönüşüm malzemelerini, artık yiyeceklerden elde ettikleri gübreyi satan çocuklar kendi emekleriyle ekolojik bir mahalle yaratıyorlar.

Topluluk bahçelerinde yerel tohum, telefon şarj etmek için ise güneş paneli kullanan, doğal temizlik ürünleriyle ‘‘zehirsiz ev’’ projesinin savunucusu olan bu dört arkadaşın kurduğu ekolojik topluluğun sadece kendi mahallelerinde geçerli olan parası bile var.

Ekolojik Mahalle, okuyucularına; "Yaşadığınız yeri güzelleştirmek sizin elinizde" diye sesleniyor.