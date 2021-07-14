Katı şampuan nedir?

Şekil olarak sabuna, içerik olarak sıvı şampuanlar benzeyen katı şampuanlarla tanışın!

Katı şampuan nedir?
Güzellik
14 Temmuz 2021 Çarşamba

Katı şampuan aslında yeni bir ürün değil, özellikle taşınma kolaylığı sebebiyle seyahat severler arasında popüler olan bu ürün son zamanlarda çevreyi koruma hareketleri kapsamında geri dönüş yaşıyor.


Katı şampuan nedir?

Katı şampuan, bir sabun formunda paketlenmesi dışında esasen sıvı şampuanla benzer içerikler içerir. Şampuanın etkili olması için gerekli bileşenler, susuz bir formda birleştirilerek katı hale getirilir.


Katı şampuanın faydaları nelerdir?

  • Plastik şişe gerektirmemesi sebebiyle çevre kirliliğini azaltır.

  • Genelde bir katı sabun barı 2 şişe şampuan kadar kullanım ömrüne sahip olduğundan, bütçenize katkı sağlayabilir.

  • Çoğu katı şampuan doğal içeriklerle üretildiğinden saç derinize iyi gelebilir.

  • Eklenen yağın türüne göre, besleyici, sakinleştirici, güçlendirici birçok özellikte üretilebilir.

  • Yer kaplamayacağı ve sızmayacağı için seyahatlerde yanınızda taşımak kolay olur.

  • Temizlik açısından sıvı şampuanlar kadar etkinlik gösterir ama içeriği daha doğal olduğu için cildinize hassas davranır.

Katı şampuan nasıl kullanılır?

Saçınızı ve katı şampuanınızı ıslatın, şampuanı saç derinizde gezdirerek köpürtün ve parmaklarınızla nazikçe masaj yaparak uygulayın. Saç uçlarınızın birbirine dolanmasından endişeliyseniz, şampuanı elinizde köpürtüp, köpüğü saç diplerinize uygulamayı tercih edebilirsiniz. Doğal yapısı nedeniyle zamanla saç diplerinizde hafif bir kalıntı oluşabilir, bunun önüne geçmek için saçınızı haftada bir veya iki kez sirkeli suyla durulayın. Sirkenin asitliği saçınızı şampuanın bazik kalıntılarından arındırır.


Referanslar:

Erika Marty. “The Pros and Cons of Switching to A Shampoo Bar” Şuradan alındı: https://mindbodymastered.com/blog/shampoo-bar (11.02.2020)


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