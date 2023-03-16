Balıklıgöl hikayesi

Depremin etkiledi\u011fi iller, bu kez de sel felaketini ya\u015f\u0131yor. \u015eanl\u0131urfa'da sa\u011fanak sonucu etkili olan sel, tarihi Bal\u0131kl\u0131g\u00f6l'\u00fc de etkiledi. Sel, Bal\u0131kl\u0131g\u00f6l'de hem su ta\u015fk\u0131n\u0131na hem de g\u00f6l\u00fcn renginin de\u011fi\u015fmesine neden oldu. . Peki bal\u0131klara ne oldu? \nBal\u0131kl\u0131g\u00f6l \u00c7evre Koruma Vakf\u0131 M\u00fcd\u00fcr\u00fc Siracettin \u0130lhan, "Bal\u0131kl\u0131g\u00f6l'deki bal\u0131klar sazan t\u00fcr\u00fc oldu\u011fu i\u00e7in dipte y\u00fcz\u00fcyorlar, su ta\u015fk\u0131n\u0131nda da g\u00f6l\u00fcn d\u0131\u015f\u0131nda bir bal\u0131k g\u00f6rmedik" a\u00e7\u0131klamas\u0131nda bulundu. . Bal\u0131kl\u0131g\u00f6l nerede?\nBal\u0131kl\u0131g\u00f6l, \u015eanl\u0131urfa \u015fehir merkezinin g\u00fcneybat\u0131s\u0131nda yer al\u0131yor. Mitolojik olarak \u0130slam alemi i\u00e7in kutsal say\u0131lan bal\u0131klar\u0131 ve \u00e7evrelerindeki tarihi eserler ile \u015eanl\u0131urfa'n\u0131n en \u00e7ok ziyaret edilen tarihi mekanlar\u0131ndan biri.. Bal\u0131kl\u0131g\u00f6l tarihi ve hikayesi nedir? \nBal\u0131kl\u0131g\u00f6l di\u011fer ad\u0131yla Aynzeliha ve Halil-\u00dcr Rahman G\u00f6l\u00fc olarak da bilinir. \u0130slam haricinde Yahudi ve Hristiyan dinlerinde de Bal\u0131kl\u0131g\u00f6l'\u00fcn yeri \u00f6nemlidir. . Rivayete g\u00f6re, Hz. \u0130brahim ate\u015fe at\u0131ld\u0131ktan sonra, Nemrut'un k\u0131z\u0131 Zeliha'da Hz. \u0130brahim'i \u00e7ok sevdi\u011fi i\u00e7in ate\u015fe at\u0131lmas\u0131na dayanamaz ve kendisini ate\u015fe atar. Odunlar bal\u0131\u011fa ve Zeliha suya yani Bal\u0131kg\u00f6l'e d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcr.. Tarihsel ve bilimsel verilere g\u00f6re Bal\u0131kl\u0131g\u00f6l havuzlar\u0131, yar\u0131 kad\u0131n yar\u0131 bal\u0131k olan tanr\u0131\u00e7a Atargatis i\u00e7in yap\u0131lm\u0131\u015f birer antik pagan (putperest) tap\u0131naklar\u0131d\u0131r. M\u00d6 1000 - 300 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda net olmayan bir tarihte yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 tahmin edilmektedir.. Bal\u0131kl\u0131g\u00f6l'deki bal\u0131klar\u0131n t\u00fcr\u00fc nedir?\nG\u00f6l\u00fcn i\u00e7inde, b\u0131y\u0131kl\u0131 sazan t\u00fcrleri bulunmaktad\u0131r. Bu bal\u0131klara sayg\u0131 duyulur ve kesinlikle yenmez. Halk aras\u0131nda i\u00e7indeki bal\u0131klar\u0131n kutsal olup bal\u0131klar\u0131 yiyenlerin hastaland\u0131\u011f\u0131 s\u00f6ylenir.. . .
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