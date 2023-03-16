Balıklıgöl hikayesi

Depremin etkilediği iller, bu kez de sel felaketini yaşıyor. Şanlıurfa'da sağanak sonucu etkili olan sel, tarihi Balıklıgöl'ü de etkiledi. Sel, Balıklıgöl'de hem su taşkınına hem de gölün renginin değişmesine neden oldu.