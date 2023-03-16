Balıklıgöl hikayesi

Şanlıurfa'nın simgesi olan Balıklıgöl'ü sel felaketi vurdu ve ortaya çıkan görüntüler hepimizi üzdü. İşte Balıkgöl'ün tarihi ve hikayesi...

Yaşam
Giriş: 16 Mart 2023 14:00
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  • Depremin etkilediği iller, bu kez de sel felaketini yaşıyor. Şanlıurfa'da sağanak sonucu etkili olan sel, tarihi Balıklıgöl'ü de etkiledi. Sel, Balıklıgöl'de hem su taşkınına hem de gölün renginin değişmesine neden oldu.

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  • Peki balıklara ne oldu?

    Balıklıgöl Çevre Koruma Vakfı Müdürü Siracettin İlhan, "Balıklıgöl'deki balıklar sazan türü olduğu için dipte yüzüyorlar, su taşkınında da gölün dışında bir balık görmedik" açıklamasında bulundu.

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  • Balıklıgöl nerede?

    Balıklıgöl, Şanlıurfa şehir merkezinin güneybatısında yer alıyor. Mitolojik olarak İslam alemi için kutsal sayılan balıkları ve çevrelerindeki tarihi eserler ile Şanlıurfa'nın en çok ziyaret edilen tarihi mekanlarından biri.

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  • Balıklıgöl tarihi ve hikayesi nedir?

    Balıklıgöl diğer adıyla Aynzeliha ve Halil-Ür Rahman Gölü olarak da bilinir. İslam haricinde Yahudi ve Hristiyan dinlerinde de Balıklıgöl'ün yeri önemlidir.

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  • Rivayete göre, Hz. İbrahim ateşe atıldıktan sonra, Nemrut'un kızı Zeliha'da Hz. İbrahim'i çok sevdiği için ateşe atılmasına dayanamaz ve kendisini ateşe atar. Odunlar balığa ve Zeliha suya yani Balıkgöl'e dönüşür.

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  • Tarihsel ve bilimsel verilere göre Balıklıgöl havuzları, yarı kadın yarı balık olan tanrıça Atargatis için yapılmış birer antik pagan (putperest) tapınaklarıdır. MÖ 1000 - 300 yılları arasında net olmayan bir tarihte yapıldığı tahmin edilmektedir.

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  • Balıklıgöl'deki balıkların türü nedir?

    Gölün içinde, bıyıklı sazan türleri bulunmaktadır. Bu balıklara saygı duyulur ve kesinlikle yenmez. Halk arasında içindeki balıkların kutsal olup balıkları yiyenlerin hastalandığı söylenir.

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