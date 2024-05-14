Ayten Gökçer'in hayatı

Tiyatronun ve ekranların usta ismi Ayten Gökçer, 84 yaşında hayata veda etti.

Yaşam
Giriş: 14 Mayıs 2024 10:42 Güncelleme: 14 Mayıs 2024 10:51
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  • Sinema ve tiyatro oyuncusu Ayten Gökçer, 84 yaşında hayata veda etti. Gökçer'in vefatını, kızı Aslı Gökçer Oba duyurdu.

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  • Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sinema ve tiyatromuzun duayenlerinden Ayten Gökçer'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sanatıyla ardında derin izler bırakan kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

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  • Gökçer'in cenazesi, 15 Mayıs Çarşamba günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na, 2009 yılında vefat eden eşi Cüneyt Gökçer'in yanına defnedilecek.

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  • Ayten Gökçer 26 Ocak 1940 yılında Ankara'da doğdu.

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  • 1952 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'nda bale eğitimine başladı.

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  • 1958 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu kadrosunda göreve başladı.

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  • Sinemada ilk olarak 1965 yılında 'Taçsız Kral' adlı filmde rol aldı.

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  • 'Yedi Kocalı Hürmüz' adlı müzikalde başrol olan 'Hürmüz'ü canlandırdı.

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  • 1988 yılında Devlet Sanatçısı ünvanını alan Ayten Gökçer, sayısız karakteri canlandırdı.

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  • Ayten Gökçer, 1999 yılında Yılan Hikayesi adlı dizideki Belgin karakteriyle televizyon dünyasında yer aldı.

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  • 2003 yılında Patron Kim? dizisinde Güzin karakterine hayat verdi.

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  • Televizyon ile geniş kitlelere ulaşsa da tiyatro onun için her zaman ilk sırayı aldı.

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  • Sanat Sevenler Derneği, Gazeteciler Derneği, Ses Mecmuası, Türk Basın Birliği, Türk İş Kadınları Derneği gibi kurumlardan ödüller alan sanatçı, aynı zamanda Kültür Bakanlığı Büyük Ödülü sahibiydi.

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  • Tiyatro sanatçısı ve eğitimci Prof. Cüneyt Gökçer (ö. 2009) ile evliydi.

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