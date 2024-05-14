Ayten Gökçer'in hayatı

Sinema ve tiyatro oyuncusu Ayten G\u00f6k\u00e7er, 84 ya\u015f\u0131nda hayata veda etti. G\u00f6k\u00e7er'in vefat\u0131n\u0131, k\u0131z\u0131 Asl\u0131 G\u00f6k\u00e7er Oba duyurdu.. K\u00fclt\u00fcr ve Turizm Bakan\u0131 Mehmet Ersoy, sosyal medya hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada "Sinema ve tiyatromuzun duayenlerinden Ayten G\u00f6k\u00e7er'in vefat\u0131n\u0131 b\u00fcy\u00fck bir \u00fcz\u00fcnt\u00fcyle \u00f6\u011frendim. Sanat\u0131yla ard\u0131nda derin izler b\u0131rakan k\u0131ymetli sanat\u00e7\u0131m\u0131za Allah'tan rahmet, yak\u0131nlar\u0131na ve t\u00fcm sanat camiam\u0131za ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 diliyorum. Mek\u00e2n\u0131 cennet olsun" ifadelerini kulland\u0131. . G\u00f6k\u00e7er'in cenazesi, 15 May\u0131s \u00c7ar\u015famba g\u00fcn\u00fc \u00f6\u011fle namaz\u0131na m\u00fcteakip Zincirlikuyu Mezarl\u0131\u011f\u0131'na, 2009 y\u0131l\u0131nda vefat eden e\u015fi C\u00fcneyt G\u00f6k\u00e7er'in yan\u0131na defnedilecek.. Ayten G\u00f6k\u00e7er 26 Ocak 1940 y\u0131l\u0131nda Ankara'da do\u011fdu. . \n 1952 y\u0131l\u0131nda Ankara Devlet Konservatuar\u0131'nda bale e\u011fitimine ba\u015flad\u0131. . 1958 y\u0131l\u0131nda Ankara Devlet Tiyatrosu kadrosunda g\u00f6reve ba\u015flad\u0131. . Sinemada ilk olarak 1965 y\u0131l\u0131nda 'Ta\u00e7s\u0131z Kral' adl\u0131 filmde rol ald\u0131.. 'Yedi Kocal\u0131 H\u00fcrm\u00fcz' adl\u0131 m\u00fczikalde ba\u015frol olan 'H\u00fcrm\u00fcz'\u00fc canland\u0131rd\u0131. . 1988 y\u0131l\u0131nda Devlet Sanat\u00e7\u0131s\u0131 \u00fcnvan\u0131n\u0131 alan Ayten G\u00f6k\u00e7er, say\u0131s\u0131z karakteri canland\u0131rd\u0131.. Ayten G\u00f6k\u00e7er, 1999 y\u0131l\u0131nda Y\u0131lan Hikayesi adl\u0131 dizideki Belgin karakteriyle televizyon d\u00fcnyas\u0131nda yer ald\u0131.. 2003 y\u0131l\u0131nda Patron Kim? dizisinde G\u00fczin karakterine hayat verdi. . Televizyon ile geni\u015f kitlelere ula\u015fsa da tiyatro onun i\u00e7in her zaman ilk s\u0131ray\u0131 ald\u0131. . Sanat Sevenler Derne\u011fi, Gazeteciler Derne\u011fi, Ses Mecmuas\u0131, T\u00fcrk Bas\u0131n Birli\u011fi, T\u00fcrk \u0130\u015f Kad\u0131nlar\u0131 Derne\u011fi gibi kurumlardan \u00f6d\u00fcller alan sanat\u00e7\u0131, ayn\u0131 zamanda K\u00fclt\u00fcr Bakanl\u0131\u011f\u0131 B\u00fcy\u00fck \u00d6d\u00fcl\u00fc sahibiydi. . Tiyatro sanat\u00e7\u0131s\u0131 ve e\u011fitimci Prof. C\u00fcneyt G\u00f6k\u00e7er (\u00f6. 2009) ile evliydi. .
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