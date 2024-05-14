Ayten Gökçer'in hayatı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sinema ve tiyatromuzun duayenlerinden Ayten Gökçer'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sanatıyla ardında derin izler bırakan kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.