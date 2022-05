Aura nedir?

Aura, kişinin vücudunu çevreleyen bir enerji yayılımıdır ve her bireyin deneyimlerine ve koşullarına bağlı olarak zaman içinde değişir. Kısacası, temelde kişinin hem özü hem de enerjisidir. Kirlian fotoğrafçılığı ya da elektrofotografi denilen bir şey kullanılarak yakalanabilir. Birçok kişi aura çalışmasını kanıtlanmamış olarak görse de, yine de çok popülerdir. Kendi enerji alanınızdaki güçlü ve zayıf yönlerinizi anlamanıza yardımcı olabilir.

Auranız ayrıca kişiliğiniz ve özellikleriniz hakkında size birçok bilgi verebilir. Peki, auranız ne renk ve bu renkler ne anlama geliyor?

Sarı

Ağırlıklı olarak sarı auraya sahip olanların ana özellikleri zeka, mantık ve hızlı bir zekâdır. Kalpleriyle değil kafalarıyla düşünürler ve ortaya çıkan sorunlarla başa çıkmak için duygularını çabucak bir kenara koyabilirler. Ancak, hedeflerine ulaşmada başarılı oldukları için bazen kendilerini çok fazla yorabilirler. Sarı auraya sahip insanlar, kendilerini yalnız hissetmeseler de, yalnız vakit geçirmeyi severler. Onları akıllıca seçtikleri için fazla arkadaşları yoktur, ancak yakın arkadaş çevrelerini çok severler. Sarı bir auraya sahip insanlar son derece zekice sohbetler isterler. Bununla birlikte, bu insanların temel zayıflığı, bazen kendilerini ve başkalarını çok yargılayabilmeleridir.

Kırmızı

Tahmin edebileceğiniz gibi, kırmızı auralı insanlar ateşli, alıngan bir yapıya sahiptir ve kolayca evcilleştirilemezler. Özgürlüğü, macerayı ve heyecanı severler ve çabuk sıkılırlar. Kırmızı auraya sahip insanlar, yaşamın her alanında yüksek düzeyde güvene sahiptir ve normalde zihinsel ya da fiziksel hastalıklardan muzdarip değildir. Sporu ve aktif olan her şeyi yapmayı severler ve oldukça rekabetçi bir yapıya sahiptirler. Ek olarak, doğuştan liderlerdir ve insanların onlara ne yapmaları gerektiğini söylemesinden hoşlanmazlar. Açık, dürüst insanlardır ve sizden hiçbir şey saklamazlar. Direkt konuya girerler. Kırmızı auralı insanların tek dezavantajı, zirveye çıkma ihtiyacının yollarındaki bazı köprüleri yakabilmesidir.

Pembe

Pembe auraya sahip insanlar cömert, tatlı, cana yakın bir enerjiye sahiptir. Sevgiyi özgürce verirler ve umutsuz romantik olma eğilimindedirler. Ayrıca, esrarengiz bir psişik yetenek ve yaratıcı yeteneklerle empatiktirler. Bu renk aurasına sahip insanlar idealisttir, bu da dünyayı olduğu gibi görmelerini zorlaştırır. Bunu bir şekilde değiştirmek isterler ve bunu yapmak hayattaki görevleriymiş gibi hissederler. Tıpkı kırmızı auralı insanlar gibi, pembe auralı insanlar da çok dürüsttür ve herkese adil bir şans verir. Ancak, kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmeleri gerekir, çünkü bu insanlar nazik yapıları nedeniyle üzerlerinde dolaşmaya eğilimlidirler.

Yeşil

Yeşil auranız varsa, o zaman sağlam bir sevginiz var ve kendinizi gerçek bir doğa aşığı olarak kabul edin. Ayrıca muhtemelen sağlık bilinciniz yüksektir ve vücudunuza iyi gelen en besleyici yiyecekleri tercih edersiniz. Ayaklarınızı yere sağlam basıyorsunuz. Hayata pratik, gerçekçi bir yaklaşımınız var, kendinizi ve evinizi temiz tutmaya özen gösterin. Ayrıca güvenlik ve istikrarın tadını çıkarırsınız ve hayatınızda meydana gelen çok fazla değişiklikten hoşlanmazsınız. Hayata yaklaşımınızda kendinizi çok katı buluyorsanız, akışa daha fazla gitmeyi deneyebilirsiniz.

Turuncu

Turuncu auraya sahip insanlar ilgi odağı olmayı severler ve çok sık yalnız kalmaktan hoşlanmazlar. Karizmatik, eğlenceli, gürültülü insanlardır ve her zaman ilgi odağı gibi görünürler. Öte yandan, diğerlerinin duygularını algılamak ve insanların nasıl hissettiğini derinden önemsemek konusunda doğuştan gelen bir yetenekleri vardır. Tutkulu yapıları nedeniyle, bazen öfkelerini kaybedebilirler, ancak çizgiyi aştılarsa hemen özür dilerler. Turuncu auraya sahip insanlar kendinden emin, cana yakın ve sevimlidir. Ancak bazen acele kararlar verebilirler.

Mor

Bu renk, büyük psişik yeteneklere, duygulara ve enerjilere karşı yüksek hassasiyeti ifade eder. Mor bir auraya sahip insanlar gizemli, sessiz bir doğaya sahiptir ve hayattaki tüm büyük soruları düşünürler. Keşfetmeyi asla bırakmazlar ve yeni konular hakkında bilgi edinmeyi severler. Kendi zihinlerinin içinde çok şey yaşarlar ama güzel bir ruhları vardır. Bu renk aurasına sahip insanlar, çoğu insan tarafından yanlış anlaşıldıklarını hissettikleri için doğada ve diğer hayvanlarla çok fazla zaman geçirme eğilimindedir. Çok fazla arkadaşı yoktur, ancak sahip olduklarına fazla değer verirler. Bazen insanlar onların açık, sevecen doğalarından yararlanırlar, bu nedenle mor auraya sahip kişilerin enerjilerini korumak için çok fazla öz bakım uygulaması gerekir.

Mavi

Bu renk aurasına sahip olmak oldukça nadirdir, ancak olumlu iletişimde gücü ve cesur ama alçakgönüllü bir kişiliği sembolize eder. Tahmin edebileceğiniz gibi, bu aura sakin, nazik bir doğayı ifade eder ve bu nedenle bu insanlar harika barış yapıcılar ve problem çözücüler olurlar. Bir tartışmada her şeyi çabucak yumuşatabilirler ve insanlarla dürüst, etkili bir konuşma tarzına sahiptirler. Bu insanlar mükemmel bir düşünce ve duygu dengesine sahip görünürler. Her zaman doğru şeyi doğru zamanda söylerler. Ancak bazen çok fazla iş üstlenebilirler ve ilişkilerine yeterince zaman ayıramazlar.

Altın

Altın aurası olan insanlar, hayattaki güzel ve zarif olan her şeye sevgi duyarlar. İlgi odağı olmayı başarırlar ve çok aktif bir sosyal hayatları vardır. Örneğin; insanları eğlendirmeyi ve sadece anın tadını çıkarmayı severler. Güçlü bir bağımsız çizgileri vardır ve kimseden yardım ya da tavsiye istemekten hoşlanmazlar. Bu insanlar bazen abartılı zevkleri nedeniyle sığ görünebilirler, ancak insanlara güzel şeyler vermekten ve yaşam alanlarını onlarla süslemekten zevk alırlar.

Beyaz / Gümüş

Yaşamın her alanında son derece yetenekli ve esnek olan bu auraya sahip insanlar her duruma mükemmel bir şekilde uyum sağlayabilirler. Neredeyse olmaları gereken her şeye kendilerini kalıba sokabilirler ve hayatın birçok farklı alanında üstündürler. Genellikle çok iyi lider ve öğretmen olurlar. İnsanlar hem iç hem de dış güzelliklerinden dolayı onlara çekilirler ancak bu auraya sahip kişilerin bu durumun başlarına gelmemesine özen göstermeleri gerekir.

Kahverengi

Açık ya da koyu kahverengi auraya sahip insanlar, yaşamdaki yerlerini bulmaya çalışan kayıp ruhlar olma eğilimindedir. Kötü alışkanlıklara geri dönebilir ve olumsuz bir öz imaja sahip olabilirler. Başkalarının kusurlarına o kadar çok odaklanırlar ki, kendi kusurlarını ele almayı ve düzeltmeyi unuturlar.

Siyah

Siyah, genel bir aura olmaktan ziyade, enerji alanındaki tıkanıklıkları işaret eder. Ayrıca derin, çözülmemiş sorunları, depresyonu, öfkeyi, durgunluğu, hoşnutsuzluğu ya da diğer olumsuz duyguları ifade edebilir.

Test: